«Зенит» поддержал Кокорина. И Мамаева заодно

Семак и игроки «Зенита» записали видеообращение в поддержку Кокорина и Мамаева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и футболисты команды записали видеообращение в поддержку одноклубника, нападающего Александра Кокорина, и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которым сегодня, 5 декабря, суд продлил срок пребывания под стражей до 8 февраля.



«Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное, всегда делать правильные выводы и идти вперёд», — сказал Семак.



«Коко, привет! Мы ждём тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю, и до встречи!» — обратился Клаудио Маркизио к Кокорину.



«Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждём на футбольных полях. Уверен, что вы ещё многим поможете своим клубам», — отметил Александр Ерохин.



«Ждём тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись!» — обратился Бранислав Иванович к Александру.



«Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами!» — сказал Юрий Жирков.



«Знайте, что мы вас ждём. Пашу ждёт «Краснодар». Саша, мы тебя ждём к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты. Нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что всё будет хорошо», — добавил Олег Шатов.



«Саша, мы в тебя верим и ждём тебя», — сказал Семак в конце видеообращения, которое было опубликовано в программе «Прямой эфир».

Гол Чорлуки принёс «Локо» победу в матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином»

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука, забивший на 54-й минуте матча.

Ответный матч «Рубина» с «Локомотивом» состоится 23 февраля 2019 года в Казани.

Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Краснодар» — «Ростов». Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «железнодорожники» обыграли красноярский «Енисей» со счётом 4:1, а казанская команда выиграла у московского «Динамо» (1:0).

«Локомотив» заявил Сычёва и победил Спокойно: речь о голкипере.

«Краснодар» упустил победу в первом матче с «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Краснодар» принимал «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.

В ходе матча хозяева вели со счётом 2:0, но в итоге упустили победу. За «Краснодар» отличились нападающий Иван Игнатьев и полузащитник Кристиан Куэва. В составе ростовской команды точными ударами отметились хавбеки Дмитрий Скопинцев и Александр Гацкан, который забил свой мяч уже на 89-й минуте.



Ответный матч «Ростов» и «Краснодар» проведут в Ростове-на-Дону. Встреча запланирована на 23 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Локомотив» — «Рубин».

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала Кубка России

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» принимал «Урал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Хозяева вышли вперёд в счёте на 48-й минуте благодаря голу полузащитника Софьяна Ханни. «Уралу» удалось отыграться на 67-й минуте, когда отличился нападающий Владимир Ильин. Таким образом, красно-белые впервые под руководством нового главного тренера Олега Кононова завершили матч вничью — в предыдущих встречах со специалистом во главе команда дважды победила в РПЛ и потерпела поражение в матче Лиги Европы.



Ответный матч «Урал» и «Спартак» проведут в Екатеринбурге. Встреча запланирована на 24 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Оренбург» — «Арсенал» (Тула).

«Спартак» не меняется. Один матч — хороший, следующий – провальный Все вопросы о выходе в полуфинал Кубка России команде Олега Кононова придется решать в морозном Екатеринбурге в феврале.

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen.



По информации источника, семья 37-летнего футболиста счастлива в Лос-Анджелесе и выступает против возвращения Ибрагимовича в Европу. Также американский клуб заинтересован в том, чтобы удержать шведа, и намерен улучшить условия контракта с игроком.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович подпишет с «Миланом» шестимесячный контракт с возможностью продления ещё на год. Напомним, что форвард выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год.



В завершившемся сезоне Ибрагимович провёл 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» действует до 31 декабря 2019 года.

Погибший игрок «Локомотива» Ломакин поссорился с таксистом незадолго до пропажи

У погибшего полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина и его друга Ивана произошёл конфликт с таксистом незадолго до пропажи игрока, сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что во время допроса Иван рассказал следователям, что они с Ломакиным отдыхали у него дома, пока не было родителей. После этого они решили поехать домой к игроку «Локомотива» и по дороге поссорились с таксистом. Тот высадил пассажиров в районе Борисовских прудов, где впоследствии было найдено тело Ломакина. Иван рассказал, что после того, как их с Ломакиным высадили, он потерял игрока, а позже вернулся в машину и уехал домой. Следователи намерены вызвать на допрос таксиста, который вёз футболиста незадолго до пропажи.



Ранее стало известно, что причиной смерти Ломакина стало переохлаждение. В настоящий момент следствие не установило наличия следов запрещённых препаратов и алкоголя в крови погибшего.

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет в Мадрид на ответный матч Кубка Либертадорес, в котором встретятся «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Об этом сообщает AS.



По данным источника, форвард считает, что он ещё не готов возвращаться в Испанию после ухода из «Реала». Отношения Роналду с руководством мадридского клуба серьёзно пострадали из-за его перехода в «Ювентус». Именно это заставило португальца отказаться от посещения матча.



Ранее сообщалось, что матч между южноамериканскими грандами может также посетить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.



Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен был состояться 24 ноября, но был отменён из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате нападения несколько игроков получили травмы.

Ад в Буэнос-Айресе, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» отменён. Как это было Игроки «Боки Хуниорс» пострадали от газа и разбитого стекла. Матч перенесён на 25 ноября.

Кудряшов может уйти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

Три футболиста «Рубина» в зимнее трансферное окно могут покинуть казанский клуб. 31-летнего защитника Фёдора Кудряшова может приобрести «Краснодар», а «Спартак» включился в борьбу с «Зенитом» за трансфер 22-летнего полузащитника Игоря Коновалова и претендует на 23-летнего защитника «Рубина» Егора Сорокина, сообщает «Реальное время».



Отметим, что контракт Кудряшова с «Рубином» истекает 30 июня 2019 года, то есть по окончании нынешнего сезона, а рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн. Контракт Сорокина с казанским клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в € 1,8 млн. Соглашение Коновалова с «Рубином» истекает в июне 2020 года при трансферной стоимости в € 1,6 млн.