Забудьте про футбол. Теперь «МЮ» на войне

Трудно вспомнить, когда такое было в последний раз: букмекеры назвали «Арсенал» фаворитом в матче на «Олд Траффорд». Конечно, огромную роль в этом сыграла блестящая победа над «Тоттенхэмом» несколько дней назад, но всё же.

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Но всё же, это многое говорит о статусе хозяев. После неудачной домашней игры с «Саутгемптоном» времени на работу над ошибками практически не было, а то время, что было, тренер «Манчестер Юнайтед» использовал максимально странно. За четыре дня Жозе Моуринью сделал столько противоречивых, двусмысленных и откровенно скандальных заявлений, сколько другому тренеру хватило бы на сезон. И даже по стандартам самого Моуринью это слишком много.

Что говорил Моуринью до матча

Для начала Жозе заявил, что попадание в четвёрку по итогам сезона станет для «МЮ» чудом: «В прошлом году я говорил, что, если сравнивать наш уровень с другими командами топ-4, второе место – фантастика. Никто не заметил этого, а сейчас у нас ещё больше проблем. Четвёртое место будет чудом».



Ещё он, возможно, назвал Поля Погба вирусом. «Ты не только не играешь сам, ты ухудшаешь настрой людей вокруг тебя. Ты как вирус», — процитировали Жозе английские СМИ со ссылкой на источник в клубе.



Опровергать эти слова Жозе не стал, но подкорректировал свои ожидания от сезона: «Я сказал «чудо»? Не помню, говорил ли я такое, но даже если и сказал, это не передаёт мои чувства. Мы отстаём от зоны Лиги чемпионов на 8-9 очков. Нам нужна серия хороших результатов, а не чудо. Нам нужно, чтобы некоторые игроки стали действовать лучше. Не чудо». Правда, сразу после этого Жозе добавил, что «МЮ» должен закончить сезон в топ-6 и уверил, что команде по силам опередить в АПЛ «Эвертон».

Лэмпард теперь тренер, он выбил Моуринью из кубка. Это знак: Жозе пора меняться Мы предупреждали. Нельзя управлять командой так, как будто сейчас 2004 год.

Пока болельщики пытались переосмыслить новый уровень амбиций (обогнать «Эвертон» — это успех), Жозе отправился дальше заводить новых друзей. «Другие клубы АПЛ усилились. «Тоттенхэм» никого не купил, но сохранил всех игроков. Так что все усилились, а мы – нет». Теперь и Фреду стало обидно.

Зачем Жозе это делает?

Вопрос не риторический, если отбросить конспирологию («затем, что он хочет, чтобы его уволили»/«затем, что он сумасшедший»/«затем, что он тайно работает на «Ман Сити»). Вопрос логичный, потому что у него сейчас действительно хватает проблем, требующих срочного ответа. Беззубые позиционные атаки, ротация, в которой иногда трудно найти смысл, ужасная форма топ-форвардов (Алексиса, Лукаку) – всё это нуждается в корректировке. Вместо этого Жозе начал разносить весь мир. Так зачем?



Отвечает Тьяго Мотта.



«Для Моуринью существует только результат. Когда мы играли хорошо, но проигрывали, он ни видел ничего хорошего. Когда мы играли плохо, но побеждали, он был всем доволен. В «Интере» у нас был отрыв 11 очков от второго места. Потом в двух матчах мы проиграли и сыграли вничью. На следующий день он провёл пресс-конференцию и за 15 минут разнёс всех: Галлиани, «Милан», судей, «Ювентус». Он должен был освежить атмосферу. Моуринью не ищет красоту. Он ищет врага. Если врага нет, он его создаст».



Блестящий комментарий Мотты. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это невероятно похоже на правду. А ещё – это ответ на вопрос, зачем Жозе наговорил столько странностей в последние дни.

«МЮ» на войне

Всё просто. «МЮ» в настоящем глубоком кризисе. Из Байи, Линделёфа, Смоллинга и Джонса объективно нельзя составить пару топ-ЦЗ. Далот, возможно, решит проблему на фланге в будущем, но объективно не решает её сейчас. Тренер, который всю карьеру ставил игру в первую очередь в обороне, вынужден строить свою крепость на песке. В таких случаях обычно выручает эффективная реализация, и в прошлом сезоне она была. В этом сезоне Лукаку не забивал с 15 сентября до конца осени. Не получается вообще ничего. Даже Де Хеа стал ошибаться, что наводит на мысль о конце света. Это значит, что нужны крайние меры. И Жозе на них идёт.



В последние дни он целенаправленно ищет врага. Пускает стрелы наудачу, как Иван-царевич в поисках невесты. Хоть куда-то он попадёт. Когда поливаешь всех вокруг таким дождём, обязательно попадёшь. Не в царевну, так в лягушку. В прошлом году Моуринью расчехлился примерно в это же время: целился вроде в Клоппа, а попал в Конте.

«Челси» в 10 очках от зоны Лиги чемпионов. Как это могло случиться? Мнение о том, что Антонио Конте виноват, и дело не в тактике.

Что важно: игроки «МЮ» поняли, что делает тренер. Они в матче с «Арсеналом» тоже не искали красоты – и футбол они не искали, если на то пошло. Они искали врагов, и нашли. Если Моуринью ещё только ищет врага, то «МЮ» вечером уже был на войне.

Рэшфорд травмирует Холдинга. Феллайни валит Гендузи за волосы и бьёт по голове – это война. Удар Лингарда сзади по ногам Торрейры – это месть за подкат против Рэшфорда и война. Три жёлтые карточки за грубую игру в несвязанных друг с другом эпизодах за четыре минуты – ну, вы поняли, что это.



В «Арсенале» к войне был готов Торрейра, был готов Лихтштайнер, был готов Мустафи, но всё-таки не вся команда. А в «МЮ» были готовы все. Включая вышедших на замену. Лукаку не попал в официальную статистику, но через 30 секунд после выхода на поле он выиграл борьбу сразу у двух игроков «Арсенала», а Лингард выскочил у него из-за спины. Феллайни дрался больше, чем играл в пас.

Это не значит, что команда прибавит именно в футболе, в качестве игры. Нет, если говорить о футболе, «Арсенал» был лучше. Достаточно вспомнить момент Мхитаряна. Но сейчас, когда мы увидели «МЮ» таким, футбол перестаёт иметь значение. В футбол будут играть другие, у 19 команд АПЛ впереди по 23 игры. У команды Жозе впереди 23 боя. Сегодняшний бой она не проиграла.

Следующий бой у «МЮ» с «Фулхэмом». Лондонцев теперь тренирует Клаудио Раньери. Напомню, что именно после поражения от Раньери Моуринью был уволен из «Челси». В общем, встречу с «Фулхэмом» хочется посмотреть в 3D, с попкорном и отдельной камерой, которая следит за тренерами. И под комментарий Кутузова и Барклая де Толли.