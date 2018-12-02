Бешеная победа «Арсенала»: два пенальти, драка, красная, красивые голы

С тех пор как в 2008 году матч этих команд закончился со счётом 4:4, в дерби не было такой сложной интриги, такой смены лидерства по ходу 90 минут и такого количества спорных моментов. Неважно, на каком месте «Арсенал» закончит сезон: работу Эмери уже можно считать удачной. Именно таких эмоций не хватало болельщикам «Арсенала» в последние годы. Матч, в котором всё перевернулось за пять минут, а потом ещё раз всё перевернулось за пять минут, а «Арсенал» не только играл в комбинационный футбол (хотя и это тоже), но и разорвал соперника, задавил его прессингом, скоростью и характером.

Эмери удивил «Тоттенхэм»

Расстановка 3-4-3 – не совсем новая для «Арсенала». Эмери перешёл на неё после нескольких ничьих, первый матч с тремя ЦЗ закончился победой над «Борнмутом». Ивоби и Мхитарян без мяча играют узко, оказывая давление на центральных защитников. Торрейра и Джака оказываются вдвоём против Алли, а три защитника «Арсенала» — против двух форвардов. Такая схема работает, если команда мощно двигается без мяча и мощно прессингует. В начале матча «Арсенал» делал и то, и другое.

Вы не узнаете «Арсенал». Эмери изменил всё Зато «Арсенал» опять четвёртый в турнирной таблице.

В первые 15 минут трое нападающих «Арсенала» сделали четыре отбора и перехвата. Защитники «Тоттенхэма» и Дайер находились под огромным давлением. До Кейна, Сона и Алли мяч просто не доходил.

Прыжок Вертонгена с вытянутой рукой – странный, но на первых минутах весь «Тоттенхэм» выглядел растерянно.

Отрезок, когда хозяева доминировали, был сравнительно коротким: половина первого тайма. Но можно сказать, что гостям повезло, что за это время они пропустили только раз.

«Арсенал» мог забить первый гол на второй минуте. Атака три в два, Мхитарян с правого фланга вырезал навес на свободного Ивоби на противоположный край штрафной, но всё испортил Обамеянг, который решил, что пас ему, и дотянулся до мяча.

«Арсенал» мог забить на 13-й минуте. Атака три в три, Ивоби завозился с мячом, упёрся в защитника, но атаку поддержал Колашинац и прострелил вдоль линии вратарской: мяч дошёл до Обамеянга, но тот явно не ожидал этого и не смог ударить. Были ещё две неплохие атаки в первые 25 минут, обе с участием Колашинаца, который очень своевременно врывался под пас в зону Орье, пока француз был занят Ивоби, оба раза после прострелов Сеада не хватало удара.

К середине первого тайма «Арсенал» сбавил скорость. Задача-минимум была выполнена, а играть на контратаках команда Эмери умеет.

Майкл Дин удивил «Арсенал»

«Тоттенхэм» пошатнулся, но выдержал стартовый удар. На 23-й минуте гости провели первую классную атаку: быстро разыграли мяч, Сон ворвался в штрафную и пробил с угла вратарской, но Лено вытащил и со второй попытки накрыл мяч.

Это был сигнал: без суперпрессинга «Арсенал» не контролировал соперника. Но хозяева не включились, «Тоттенхэм» стал быстрее проходит центр поля и вскоре заработал штрафной, с которого Дайер сравнял счёт. Гол спорный: повтора с единственного идеально ракурса мы так и не увидели, на всех остальных повторах кажется, что Дайер был ближе Джаки к воротам Лено в момент подачи Эриксена. Правда, вратарь должен был в любом случае отбивать удар.

Но дело не только в голе: Дайер побежал праздновать к фанатской трибуне «Арсенала». Болельщики были в ярости, запасные «Арсенала» — тоже. Они побежали к Дайеру, началась стычка. Больше других отличился Лихтштайнер: он сзади ткнул Эрика рукой в бок, что-то ему сказав. Оттаскивать запасных «Арсенала» прибежал Почеттино. Также в эпизоде поучаствовали Алли и Сиссоко. Арбитр Майкл Дин не стал вмешиваться в ситуацию: он не успокаивал игроков, а подождал, пока эмоции улягутся, и не стал никого наказывать.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Не успел «Арсенал» отойти от первого гола, как пропустил второй. И тоже спорный. Возможно, Холдинг и задел левую ногу Сона – с одного повтора кажется, что нет, с другого, что да. В любом случае подкат был неуклюжий – даже не подкат, это была скорее попытка заблокировать потенциальный прострел. Но и Сон успел убрать мяч под себя, и, чтобы эффектно упасть, ему пришлось оттолкнуться правой ногой от газона. Пенальти? VAR бы помог, но это же Англия. Два гола за четыре минуты, и «Тоттенхэм» уходит на перерыв, ведя в счёте.

Второй тайм: Эмери снова удивил

Двойная замена в перерыве и переход на 4-3-1-2 в середине второго тайма: у Эмери хватило свежих идей на оба тайма. Он убрал вингеров и выпустил Рэмси и Ляказетта. «Арсенал» перестроился, чтобы меньше прессинговать и больше разыгрывать мяч.

Ляказетт и Обамеянг стали играть в связке – далеко не впервые, «Арсенал» выдал отличный отрезок в начале сезона, когда они играли вдвоём в чужой штрафной. В таком формате, когда Ляказетт мешает центральным защитникам, а Обамеянг врывается на ударную позицию, вертикальные забросы из глубины особенно опасны.

Эта схема сработала на 60-й минуте. Пасом из глубины Бельерин нашёл Рэмси, тот отдал под удар Обамеянгу, и счёт сравнялся. Потрясающий удар под самую штангу в противоход вратарю с линии штрафной. После этого «Арсенал» побежал так, что уже не мог остановиться. Ещё две быстрые атаки принесли два гола, но хозяева продолжали атаковать и бить – уже из любых позиций.

Важно, что последний гол забил именно Торрейра. После матча героем дня станет Обамеянг, и это совершенно заслуженно, но Торрейра – лучший после него игрок матча. Ни на секунду не останавливался, сделал четыре отбора и перехвата (все попытки отобрать мяч стали успешными) и три раза бил по воротам.

При счёте 4:2 никто не остановился, и в оставшееся до финального свистка время успело случиться удаление. Вертонген играл в мяч и попал в мяч, но потом сзади заехал ногой в ахилл Ляказетту и получил вторую жёлтую.

Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Убедительная победа «Арсенал», и вряд ли кто-то обратил внимание на отсутствие Озила в матче и в этом тексте: сейчас лондонцы играют в умный гибкий и интенсивный футбол даже без своего травмированного плеймейкера.

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