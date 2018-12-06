«Это как мне сейчас язык отрезать». Телестрасти по Кокорину и Мамаеву

После заседания суда на телеканале «Россия» прошла программа с Андреем Малаховым. В студию пришла мама Кокорина, звёзды российского шоу-бизнеса высказались по поводу сложившейся ситуации. Кто-то не сдерживал эмоций, кто-то в открытую защищал тех, кому предстоит ещё два месяца просидеть в СИЗО.

Не переживайте, если вдруг пропустили резонансный эфир. Мы собрали для вас самые любопытные высказывания о заключённых футболистах.

Андрей Малахов, телеведущий:

— Нет ни единого человека, который сказал бы, что Кокорин плохой. 100% людей, которые его знают, говорят: «Он хороший парень». Про Мамаева ничего не буду говорить – там к нему много вопросов. Когда они встречаются, получается взрывная смесь. А ещё больше вопросов к господину Паку, потому что все, кто работает с ним в министерстве, говорят, что у него ужасающий характер. Все дизайнеры хотят от него бежать. И говорят, что матерная речь есть в его обиходе.

Ольга Бузова, певица, телеведущая:

— Мне было жалко ребят. Они попали в такую ситуацию… Их попутал змей или кто-то ещё. Я просто очень хорошо знаю Сашку Кокорина, с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний, где-то даже глупый. Молодой ещё парень! После этой ситуации на их семьи обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, мамы. Когда я вижу слёзы мамы, мне становится плохо. Какое-то наказание должно быть, чтобы не поощрялось подобное. Но эти разговоры о том, что их надо лишить карьеры. Лишить карьеры футболистов — это как мне сейчас язык отрезать. Эта ситуация должна стать уроком для молодёжи, что нужно держать себя в руках. Потасовки возможны, но надо контролировать себя. Тем более если ты публичный человек.

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 8 февраля. Как это было Следствию нужно ещё время.

Виктория Боня, телеведущая:

— Миллионы зрителей сидят и видят картинку, где ребята избивают человека. Но почему нам не показывают, как парень садится в машину, а водитель говорит: «Слышь, ты, петух! Я тебя не повезу!» Если бы это он сказал кавказцу, его бы просто лишили головы, и никто не завёл бы никакого уголовного дела. Во-вторых, в ресторане сидят Пак, девчонки с ребятами. Неважно, стриптизёрши там были или нет, какая вообще разница! И их называют ****** (идиоты)!

Ольга Матушкина, заслуженная артистка РФ:

— То, что происходит с этими ребятами, закономерно. И виной всему та безнаказанность, которая у нас царит. А уж если ты публичный человек, то тебе всегда надо думать, что ты делаешь, потому что на тебя равняются, смотрят мальчишки. А в том, сколько они должны сидеть в СИЗО, должен разбираться суд. Мне хочется верить, что возвращение блудных сыновей произойдёт.

Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка:

— Воспитать сына – это задача пожизненная. Тем более если твои дети попали в такой популярный вид спорта. Народ ненормально их любит! Их нельзя назвать бездельниками – это адский, ежедневный, многочасовый труд. Поверьте, в нашей огромной стране с алкоголем и наркотиками – масса подобных сюжетов. За что?! Два месяца для них – огромное испытание. У них же сердечные мышцы сдадут!

Сиди – не звезди. Кокорин с Мамаевым футболу России не нужны За друзей не вступился даже Дзюба.

Евгений Ловчев, бывший футболист:

— Когда это только произошло, я сказал, что они ублюдки. Сейчас я сижу здесь и удивлён тем, что адвокаты говорят, что судьи неправы и следователи неправильно ведут. У меня четверо детей. Если бы кто-то из них вытворил что-то подобное, я бы снял ремень и выпорол их так, чтобы такого не повторилось. Главное, как воспитали в семье. Их никто не хочет закопать или наказать по полной программе. Великолепные ребята пьянствуют ночью, не идут к своим женам, а потом происходит это. Объясните мне, это нормально?!

Василий Уткин, комментатор:

— Решением суда я удивлён. Я не очень понимаю, как в деле, в котором вы все здесь уже разобрались, полиция не может разобраться два месяца. Если бы это всё происходило на каком-нибудь острове, то произошло бы одно из двух: либо все помирились, либо поубивали друг друга. Но мы живём в огромном городе. Прошло два месяца, всё связано на видео. Как я понимаю, никаких следственных действий с молодыми людьми не проводят. Не понимаю, какого демона я, как налогоплательщик, должен оплачивать их содержание в тюрьме. Я думаю, что им нужно жить за свой счёт дома.

Валентина Талызина, народная артистка РФ:

— Мне искренне жалко маму Кокорина. Что-то случилось с его мозгами, что он так попал. Он выстрелил не в того человека. В себя выстрелил, в свою душу и свое бытие. Кокорин переступил красную черту, за это он должен понести наказание. Два месяца или два года — неважно. Стрельцов был гениальным футболистом, который прошёл все круги ада.