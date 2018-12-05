Сегодня они могут остаться в СИЗО ещё на два месяца или выйти под домашний арест. Следствию нужно ещё время.

Кокорин и Мамаев встретились впервые после известных событий в зале суда. LIVE

12:40. Обвинение: Срок содержания истекает 8 декабря, но следствие не закончено из-за необходимости экспертиз, медицинских экспертиз, необходимости дать оценку и квалифицировать дело с учётом выводов медицинских экспертиз. Следователь ссылается на данные о личности каждого из обвиняемых — каждый из них обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе тяжёлых, совершённых с особой жестокостью и цинизмом. Это свидетельствует о социальной опасности обвиняемых. С учётом указанного следствие считает, что обвиняемые могут выехать за пределы РФ, продолжить преступную деятельность или препятствовать ходу развития дела".

12:38. Вот это хорошо!

12:36. Мать братьев Кокориных готова внести залог за обоих.

12:35. Следствие просит продлить срок содержания под стражей А. Кокорину. К. Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому до 8 февраля.

12:33. Мамаев.

Павел Мамаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

12:30. Следователь: «Возражаю против истребования видеозаписей поскольку в настоящее время это объект следствия, мы рассматриваем продление срока содержания».

Прокурор тоже считает, что это не предмет для данного заседания.

Суд принял решение: ходатайство в части приобщения результатов видеофиксаций оставить без удовлетворения, так как необходимости не имеется. Это связано с оценкой и оспариванием доказательств, которые были предъявлены в ходе следствия и к данному заседанию отношения не имеют.

12:29. Кокорин.

Александр Кокорин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

12:26. Ещё адвокаты Кокорина: «В целях объективности судебного разбирательства прошу суд истребовать в органах результаты средств объективного контроля — видеокамер у клуба „Эгоист“, видеорегистратор потерпевшего Соловчука и видеоматериалы из кафе „Кофемания“. Эти результаты содержат несколько иную версию событий, чем изложена в ходатайстве следователя. Учитывая, что результаты видеофиксации являются доказательствами нейтральными, считаю необходимым, чтобы суд исследовал эти материалы».

12:24. Адвокаты Кокорина: «Два ходатайства — о приобщении документа, подтверждающего возможность изменения меры пресечения на домашний арест и на залог. Доводим до суда право подзащитного на квартиру в Москве на ул. Березовая Роща. Также справка из банка, что у матери Кокорина есть денежные средства свыше 10 миллионов рублей — они могут составлять залог. В опровержение довода, что Кокорин скроется куда-то от органов, просим приобщить к материалам дела ходатайство от 20 ноября, что мой подзащитный настаивает на приобщении к материалам дела загранпаспорта, что подтвержает, что он не собирается скрываться от правоохранительных органов».

12:23. Фотоальбом с места событий.

12:22. Прокурор считает постановление об отказе от уголовоного дела неуместным в данном уголовном заседании. Следователь с ним согласен.

12:21. К материалам приобщили всё, кроме жалобы защиты (без уточнения сути жалобы).

12:20. Мамаев во всём поддерживает своего адвоката.

12:15. Адвокат Бушманов: «Прошу приобщить возражение на ходатайство следователя и предлагаем альтернативные варианты. Отец готов отдать залог, супруга не возражает против домашнего ареста и того, чтобы он проживал в её квартире, есть характеристика с места жительства и подписи жильцов дома, где проживает Мамаев. Предоставляем два загранпаспорта. Ходатайствуем о приобщении к материалам дела компенсации ущерба потерпевшему Соловчуку. И просим приобщить к делу жалобу в прокуратуру Москвы о нарушении права на защиту и необоснованное обвинение в хулиганстве».

12:12. Судья сделал замечание родителям Кокорина за переговоры.

12:11. Объявили состав суда, представителей обвинения. Отводов нет.

12:10. Кирилл Кокорин при представлении назвал тот же адрес проживания, что и у брата.



Все узнали наконец, кто такой друг Кокорина Протасовицкий. Разведён, есть дочь, тренер по футболу.

12:09. Пока идут формальности, предлагаем ещё раз вспомнить всю историю с самого начала. Только факты в хронологическом порядке.

Печальная история Кокорина и Мамаева. Как это было Сегодня суд может пересмотреть меру пресечения для Кокорина и Мамаева. Вспоминаем, что они натворили.

12:05. Судом устанавливаются данные о личности обвиняемых. Кокорин представляется, называет город рождения, регистрацию и семейное положение. Долго вспоминал дату рождения ребенка.

12:00. Судья пришёл. Проверяет удостоверения у стороны защиты.

Всё, судебное заседание объявили открытым.

11:55. Мамаев вертит в руках какую-то маленькую книжечку или блокнот. Речь?

11:50. Адвокаты Мамаева общаются с его родителями. Над чем-то смеются.

11:48. Вся кампания.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

11:44. Вместе.

11:42. Павел Мамаев. Свежее фото.

Павел Мамаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат

11:39. Снимают обвиняемых, но вопросы им задавать запрещают. Операторов потом выгонят и тогда начнётся заседание.

11:30. Прессу пустили всё-таки в зал, хотя были сомнения.

11:20. Алана Мамаева приехала в зал суда. И перекинулась парой слов с мужем. Все обвиняемые вместе в одной клетке. Улыбаются.

11:10. Вот-вот начнётся.

11:02. Адвокат Бушманов: «Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении» (это он про клетку).



Приедет и жена Мамаева.

10:59. На входе ажиотаж.

10:55. Приехали родители братьев Кокориных.

10:52. Адвокат Стукалова (представляет интересы Кокорина), отвечая на вопрос, какого исхода сегодня ожидает, ответила: «Самого плохого».

10:49. Павел Пучков на месте событий. И делится впечатлениями.

10:45. Начнут с Мамаева.

10:40. Опрос. Ваш прогноз?

Проголосовать можно по этой ссылке.

10:30. Вот мнение Дмитрия Егорова.

10:20. У здания суда уже немало народа. Всем интересно. Пока запускают фотографов и операторов.

10:15. Заседание начнётся в 11.00.

10:00. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для Александра Кокорина и Павла Мамаева, в недавнем прошлом игроков сборной России, а ныне сидельцев СИЗО «Бутырка». Они могут остаться под стражей, а могут выйти под «домашний арест». Следствию нужно ещё время.

Начало и развитие истории.

Печальная история Кокорина и Мамаева. Как это было Сегодня суд может пересмотреть меру пресечения для Кокорина и Мамаева. Вспоминаем, что они натворили.

Вот прогноз юристов.

Чем закончится дело Кокорина и Мамаева. Отвечают адвокаты и юристы Главное уголовное дело для футбольной России близится к очередной промежуточной развязке.

Ещё мнение юриста.

«Люди рады, что Кокорин и Мамаев в Бутырке. Но завтра посадят их» Большое интервью c адвокатом жён Глушакова и Тарасова. Сергей Жорин шокирован русским футболом.

Как защита пыталась безуспешно оспорить меру пресечения.