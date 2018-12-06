Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ. К 20 годам он уже прошёл через ад!

Теперь Ильзат Ахметов – главная надежда нашего футбола. Сегодня его признали лучшим молодым футболистом России. Хотя его карьера строилась так, что этот статус казался недостижим.



Ахметов родился в Бишкеке (столица Киргизии). Достаточно сказать, что футболисты из этой страны никогда не блистали в РПЛ. Вы едва ли назовете хотя бы одного киргиза в нашей лиге (Назима Аджиева, Сергея Иванова, Валерия Кичина, Игоря Ткаченко).

Как это часто бывает, Ильзата к футболу приучил отец. Тоглок Ахметов выступал во второй лиге Казахстана, но после армии завершил профессиональную карьеру. Он подарил сыну футбольный мяч, когда ему было лишь два года. Ильзат пошел в школу «Алга» в родном Бишкеке и занимался там до 11 лет. В этом возрасте Ахметов приехал на свой первый футбольный турнир, который проходил в Тольятти. Там на него обратила внимание местная академия Коноплева.



На тот момент эта была лучшая футбольная школа России (через нее прошли Дзагоев, Зобнин, Кутепов и многие другие действующие игроки РПЛ). Ахметов дал добро на переход в академию Коноплева и стал жить отдельно от родителей. Это был первый поворотный момент в карьере Ахметова. Второй случился спустя пять лет учебы в академии Тольятти, которая начала загибаться (в 2013-м году Роман Абармович перестал спонсировать). Тогда Ахметова забрал казанский «Рубин». О том, как это произошло футболист рассказывал официальному сайту казанцев:

– Адхам Ахмедов привез вас в «Рубин»?

– Был турнир в Сочи, Первенство России. Они вместе в тренером Айдаром Мансуровичем Яруллиным заметили меня. Адхам Анварович, как главный селекционер академии «Рубина», позвонил моему отцу, предложил переехать в Казань. Академия Коноплева, где я выступал, на тот момент уже переживала кризис, многие игроки разбежались. У меня была пара других предложений, но мы с отцом решили, что «Рубин» будет лучшим вариантом для развития карьеры. Мы приехали и ни разу не пожалели.

Важно: Татарстан – мусульманская республика. Судя по всему, это был как минимум один из аргументов для родителей Ильзата при рассмотрении вариантов. В молодежке «Рубина» Ахметов быстро стал лидером. На тот момент закончилась эпоха Курбана Бердыева и пришел Ринат Билялетдинов. Он доверял молодым и выпустил хавбека в основе, когда ему было всего 16 лет и 8 месяцев. Так он стал самым молодым футболистом дебютировавшем за казанцев.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Рубина» в YouTube.

Уже тогда каждая вторая статья о полузащитнике называлась «Казанский Месси» или «Бишкекский Кака» (это все реальные заголовки СМИ). Хотя Ахметов признавался, что ему больше нравится Криштиану Роналду. Сезон-2016/17 – смутный период в жизни «Рубина». Тогда под испанского тренера Грасию закупили футболистов, но даже не смотря на это Ахметов переодически попадал на поле и вскоре заключил свой первый взрослый контракт.

Проблемы начались в мае 2017 года. Агент футболиста подал в Палату по разрешению споров из-за задержек по зарплате. В июле 2017 года РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков из-за долгов перед Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым. Затем юному полузащитнику выплатили от 300 до 500 тысяч евро (данные разнятся).



Агент футболиста потребовал от клуба выплатить еще и проценты в связи с задержкой зарплаты. «Рубин» отказался и пошел на принцип. Футболист был отправлен в молодежную команду, а в апреле 2018 года футболисту не дали тренироваться и назначили работу за столом в отделе кадров! В распоряжении «Чемпионата» оказался этот документ:

Ахметов рассказал «Чемпионату»:

– Я явился на работу, но служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но моё обращение проигнорировали. В отделе кадров мне вручили письмо, датированное вчерашним днем. В нём от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма. Я отказался, поскольку уже выполнил требование. Мне было сказано, что теперь моё место за столом в отделе кадров. Пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда. Очевидно, «Рубин» оказывает на меня психологическое давление и не даёт мне выполнять деятельность, предусмотренную трудовым договором.



Бердыев заявил, что футболист и его агент пытаются разговаривать с клубом с позиции силы. Сообщалось, что «Рубин» не собирается отпускать футболиста, но это было неизбежно. В мае 2018 года стало известно, что хавбек договорился о расторжении контракта.



Говорилось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Краснодара», однако этим летом он поехал с «Зенитом» на первый сбор. Сидел вместе с Дриусси в одной бочке со льдом.

Фото: fc-zenit.ru

На второй сбор «Зенита» Ахметов уже не отправился. Хотя, судя по всему, Семаку этот игрок был интересен. Тренер заявил после поражения от ЦСКА в 14-м туре: «мою позицию по приобретению Ахметова руководство «Зенита» знало». В той встрече Ильзат уже на 15-й минуте отдал голевую передачу в касание. Тот мяч стал победным.

Только вдумайтесь. Ахметов стал лучшим молодым футболистом 2018 года, хотя первые шесть месяцев фактически пропустил. Прогресс футболиста недавно отметил Черчесов, который вызвал Ильзата в сборную. Такое решение напрашивалось после того, как полузащитник в матчах против «Реала» и «Ромы» уверенно демонстрировал финты в стиле бразильца Роналдо – движения ногами вокруг мяча, чтобы поймать соперника на противоходе.



Присмотритесь к Ахметову – он словно плывет по полю. Это отличает техничных футболистов. Тоже самое можно было заметить в игре Кокорина. И это показательно, учитывая, где сейчас находится зенитовец. Его когда-то тоже называли главным талантом России.



Боже, помоги Ахметову не разбазарить такие задатки.