С судьями лучше не спорить. Об этом и другом – в нашем дайджесте событий дня.

В Армении тренера дисквалифицировали до конца сезона. И он – из России

«Уфа» 10 декабря представит нового игрока



«Уфа» 10 декабря проведёт День футбола, в рамках которого представит нового игрока команды, сообщает «Медиакорсеть».



«Новый игрок — россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный — скорее, даже таранного типа. Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе. Скорее, его берут для поднятия медийности клуба», — сообщил источник издания.



«Уфа», набрав 15 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 9 декабря команда Дмитрия Кириченко проведёт матч 17-го тура с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе и начнётся в 16:30 мск. Эта игра станет последней для «Уфы» в рамках чемпионата России перед зимним перерывом.

Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован



Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0), который состоялся накануне, 5 декабря.



«Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в «Твиттере».

Неожиданно! На пресс-конференцию перед «Галатасараем» пришёл Ротенберг Юрий Сёмин рассказал об ошибках «Локомотива» и особенностях турецких команд, а Борис Ротенберг – о том, как важно завтра победить.

Напомним, «Локомотив» произвёл вынужденную замену на 16-й минуте матча с «Рубином», выпустив на поле вместо Ротенберга полузащитника Рифата Жемалетдинова. Несколькими секундами ранее Борис из-за травмы покинул поле на носилках.

В Англии назвали причину крушения вертолёта владельца «Лестера»



Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) пришло к выводу, что причиной крушения вертолёта владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха стало отсоединение педали кокпита от ротора в хвосте, из-за чего пилот потерял контроль над транспортным средством, сообщает Sky News.



Ранее было выявлено, что в определённый момент вертолёт перестал реагировать на команды пилота и перевернулся на бок. Падение вертолёта началось после того, как он поднялся на 130 метров.

«Он верил в хорошую и плохую карму». Каким был погибший владелец «Лестера» Его любили все – и болельщики, и футболисты.

Напомним, трагедия произошла спустя полчаса после окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Вертолёт владельца «лис» взлетел с поля, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку возле стадиона. Вертолёт загорелся, на место происшествия прибыли медики и пожарные, однако им не удалось спасти жизни Шривадданапрабхи и ещё четырёх человек, находившихся на борту в момент крушения.

Ахметов – обладатель премии лучшему молодому футболисту РПЛ



Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка», вручаемой под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в РПЛ.



Хавбека «армейцев» на первое место поставили 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов Премьер-Лиги, наставников юношеских, молодёжной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола и журналистов. Всего он набрал 202 балла. Вторым по итогам голосования стал другой полузащитник ЦСКА – Иван Обляков (177 баллов). Замкнул тройку сильнейших игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).

Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ. К 20 годам он уже прошёл через ад! Долгое время в мире футбола существовал один Ахметов – владелец «Шахтёра». Теперь это не так.

Премия «Первая пятёрка» вручается ДФЛ с 2002 года. В разные годы её обладателями становились Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба – «Зенит»), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин и Фёдор Чалов (все – ЦСКА), Роман Шишкин («Спартак»), Павел Яковлев («Спартак», «Крылья Советов»), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин («Динамо»), а также Эльмир Набиуллин («Рубин»).

КДК решил отменить удаление Рассказова



Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по эпизоду с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым, который был удалён в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).



«4 декабря в КДК поступило письмо от «Спартака», в котором говорится, что судья Карасёв не рассмотрел эпизод и, как следствие, ошибся. «Спартак» располагает видеозаписью, сделанной клубным оператором, на которой видно, что мяч попал в голову Рассказова, а не в руку. Получив данное письмо, по установленным правилам КДК обратился в экспертную судейскую комиссию при президенте РФС. Она дала своё заключение. Решение следующее: на 67-й минуте матча судья ошибочно удалил с поля игрока «Спартака». В соответствии с этим КДК принял следующее решение: отменить ошибочно применённое удаление Рассказову», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

«Спартак» заплатит штраф 110 тыс. рублей за выбежавшего болельщика



Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении, которое комитет принял по итогам матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (2:1).



Во втором тайме один из болельщиков с трибуны красно-белых выскочил на поле и подбежал к полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову. По пути к футболисту фаната сбили с ног стюарды. Глушаков помог болельщику подняться. Фанат успел что-то сказать футболисту, после чего его скрутили и увели с поля.

«На 60-й минуте на поле выбежало постороннее лицо. Он направился в сторону Глушакова. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица клуб оштрафован на 110 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Главный тренер «Пюника» Талалаев был дисквалифицирован до конца сезона



Главный тренер ереванского «Пюника», российский специалист Андрей Талалаев был дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбления в адрес помощника главного арбитра во время матча чемпионата страны. «Пюник» также был наказан штрафом в размере 125 тыс. драм (около € 226), как следует из итогов заседания дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении, которые были опубликованы на официальном сайте организации.



Инцидент произошёл 2 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Армении, в котором «Пюник» принимал «Гандзасар» (1:3). Талалаев был удалён с тренерской скамейки за оскорбления в адрес одного из членов судейской бригады.



После 17 туров этого сезона чемпионата Армении «Пюник» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего «Алашкерта».

Суботича, которого госпитализировали с травмой головы, выписали из больницы



Защитник «Сент-Этьена» Невен Суботич был выписан из больницы в Бордо, в которую он попал в связи с травмой головы, полученной во время гостевого матча чемпионата Франции с «Бордо» (2:3), сообщает L’Equipe.



По информации издания, ожидалось, что Суботич останется под наблюдением медиков два или три дня, но состояние сербского футболиста значительно улучшилось в последние часы, в связи с чем его выписали из больницы раньше и он смог вернуться в Сент-Этьен.

Жуткая травма в чемпионате Франции. Слабонервным лучше не смотреть Суботич попал под своего.

Напомним, в середине первого тайма встречи с «Бордо» Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье. Сербский футболист упал на газон, потерял сознание, а из раны на голове пошла кровь. Позже Невена вынесли с поля на носилках и немедленно доставили в больницу Бордо.



Суботич выступает в составе «Сент-Этьена» с января 2018 года. В нынешнем сезоне 29-летний сербский футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, однако результативными действиями отметиться не сумел.