В Самаре был бой. Карасёв показал три красных и удалил Карпина

«Крылья Советов» принимали дома «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ. Победа позволяла самарцам подняться из зоны вылета, ростовчанам – ворваться в зону еврокубков.



Но футбола было не так много, в основном все события игры были связаны с драками и грубой игрой. Уже на второй минуте Евгений Башкиров улетел в ноги Гацкану и получил желтую карточку.

В конце первого тайма Сергей Карасев показал первую красную Сергею Корниленко. Нападающий в 30 метрах от штрафной симулировал фол, но арбитр разобрался в ситуации и показал форварду хозяев вторую желтую карточку. Предыдущее предупреждение капитан «Крыльев» получил за грубый фол.

Стычки, пусть и неосознанные, случались даже между своими: Рыжиков после перерыва промахнулся мимо мяча и впечатал кулак в нос Виталия Денисова. Того чуть позже пришлось заменить.

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«Ростов» проигрывал с 10-й минуты после гола с пенальти и никак не мог забить свой мяч, обладая преимуществом. Из-за этого в конце у футболистов гостей начали сдавать нервы. Рагнар Сигурдссон разозлился на боллбоя и со всей силы пнул в того мячом.

Это спровоцировало конфликт с участием практически всех игроков и членов тренерских штабов обеих команд. Первым на исландца налетел вышедший за минуту до этого на поле Шейдаев. Карасев удалил Сигурдссона прямой красной, показал желтую Шейдаеву. Вся драка проходила в сопровождении атаки снежками с трибуны.



После этого футболисты начали играть максимально грубо, матч постоянно прерывался из-за стычек.



Гацкан сначала влетел в голову Ткачеву, а затем начал бодаться с Самарджичем, после чего оба рухнули на газон. Карасев удалил полузащитника гостей, показав ему второе предупреждение.



Практически тут же Рохель у бровки борцовским приемом схватил и кинул на газон Зуева, но на этот раз обошлось без карточек.

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Зато был удален с поля Валерий Карпин. Главный тренер «Ростова» что-то долго и эмоционально выговаривал резервному арбитру, а потом несколько раз толкнул его. В итоге Сергей Карасев убрал Карпина на трибуну.



«Ни одного удара за 90 минут у них не было. Нам не хватило забитого гола. Эмоции превалировали? У кого? У судей? Судьи сломали всю игру, все из-за судей. К команде претензии по реализации, по остальным вопросам ни одной претензии», – сказал главный тренер «Ростова» в эфире «Матч Премьер» после игры.



Миодраг Божович был спокойнее в оценках: «Что касается удалений и других решений судьи, я пока ничего не хочу говорить. Надо пересмотреть с холодной головой и тогда уже что-то комментировать».