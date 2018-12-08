«Зенит» «колбасит», но два раза очки он не потеряет». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

В очередном туре нашего конкурса наконец-то прервала неудачную серию команда читателей, которая последние три раза набирала 2, 4 и 3 очка.
Сергей Авдеев из Омск угадал счёт матчей «Краснодар» — «Урал» и «Спартак» — «Локомотив», заработав для своей команды 10 баллов.
Но лучший результат показал Руслан Нигматуллин, угадавший счёта матчей «Енисей» – «Ахмат» и «Краснодар» – «Урал», а также разницу в игре «Анжи» – «Уфа». Итого — 13 очков.
Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин угадал разницу в играх «Рубин» — «Динамо» и «Енисей» — «Ахмат». Это 6 очков.
Заметим, что итоги этого тура не полные. Мы их обновим, когда состоится отменённый матч «Оренбург» — «Крылья Советов».
Таблица после 15-го тура
Специалисты – 175 очка
Журналисты – 151 очков
Читатели – 147 очков
Прогноз специалистов
Максим Деменко, известный в прошлом футболист:
«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:1
«Крыльям» нужны очки, но им будет тяжело, так же, как и «Ростову», из-за погодных условий. Думаю, будет ничейный результат.
ЦСКА — «Енисей» — 3:0
У «Енисея» есть просветы, и они будут биться, но «ЦСКА» очки терять не будет. Однозначно поставлю на победу ЦСКА.
«Локомотив» — «Оренбург» — 1:0
«Локомотив» проиграл последнюю игру и домашнюю обязательно надо выиграть. Но «Оренбург» — команда «от обороны», надо это помнить и держать в голове.
«Анжи» — «Спартак» — 0:2
Непредсказуемый матч. «Спартак» дома плохо играет, но, с другой стороны, если они «Анжи» не обыграют – на красно-белых выльется очень много критики. Предположу, что «Спартак» победит.
«Динамо» — «Урал» — 1:0
«Урал» бьёт на выезде все московские команды, но я переживаю за своего друга Дмитрия Хохлова и поэтому хочу поставить на минимальный счет в пользу «Динамо». Для них это будет очень тяжелый матч.
«Краснодар» — «Уфа» — 2:0
Краснодарцы показывают футбол очень высокого уровня, в последней игре этой части сезона они просто обязаны порадовать своих болельщиков и одержат лёгкую победу.
«Зенит» — «Рубин» — 1:1
Матч, который отдаёт самой большой интригой в данном туре. Думаю, будет ничейный результат.
«Ахмат» — «Арсенал» — 2:1
Интересный матч. «Арсенал» выиграл у лидера, у «Зенита», но я всё же думаю, что «Ахмат» дома выиграет, у них будет мотивация. «Арсенал» сейчас интересная команда, играющая. Но я предположу, что «Ахмат» одержит победу.
Прогноз читателей
Евгений Савельев (Нижний Новгород):
«Крылья Советов» – «Ростов» — 1:1
Самарцы проиграли последние два матча, но на последний перед паузой тур перед своими зрителями соберутся. «Ростов» к тому же уже в четырёх турах не побеждал.
ЦСКА – «Енисей» — 2:0
«Армейцам» не повезло в Ростове, но «Енисей» они должны обыгрывать.
«Локомотив» – «Оренбург» — 1:1
В последних шести турах «Оренбург» проиграл только один раз и вообще способен на сюрпризы. Хотя отменённый неделю назад матч наверняка выбил команду из игрового ритма. И всё-таки рискну поставить на ничью, «Локомотив» будет больше думать о Лиге чемпионов, чем об этой игре.
«Анжи» – «Спартак» — 1:1
У махачкалинцев туманное будущее и в последнем матче перед своими зрителями команда будет биться насмерть. А «Спартак» не готов сейчас побеждать на классе. В матче с «Уралом» мы это видели.
«Динамо» – «Урал» — 1:1
В последних шести турах «Динамо», с одной стороны, только один раз проиграло, с другой — только один раз победило. «Урал» же в Москве обыграл ЦСКА и «Локомотив», причём совсем недавно. Будет ничья.
«Краснодар» – «Уфа» — 2:0
«Краснодар» в большом порядке сейчас, «Уфа» для «быков» сейчас не конкурент.
«Зенит» – «Рубин» — 1:0
«Зенит» колбасит со страшной силой, но два раза подряд команда в этом чемпионате очки пока не теряла.
«Ахмат» – «Арсенал» — 1:1
Соседи по турнирной таблице с равным количеством очков. Будет поровну.
Прогноз журналистов
Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
«Крылья Советов» – «Ростов» — 2:1
Самарцам нужно выползать из зоны вылета – мотивация и фактор своего поля сыграют свою роль.
ЦСКА – «Енисей» — 4:0
«Армейцы» нуждаются в порции позитивных эмоций перед главным евроматчем года, в Мадриде, и они её, думаю, получат. «Динамовский» фокус «Енисей» вряд ли повторит.
«Локомотив» – «Оренбург» — 3:1
Для чемпиона даже трёхтуровая серия без побед – маленькое ЧП. Уж в заключительном-то домашнем матче года «Локо» обязан порадовать свою публику. Тем более перед «Оренбургом» у него должок – «баранка» в первом круге.
«Анжи» – «Спартак» — 1:1
Лига прилично подняла настроение «Анжи», подкинув бедствующему клубу деньжат на пропитание. Стимулов убиваться на поле у команды прибавилось. На морально-волевых, на жилах может и зацепить ничейку, пока игра у «Спартака» как следует не отрегулирована.
«Динамо» – «Урал» — 1:1
«Уралу» последнее время удаются игры в столице. После кубковой ничьей в Тушино «парфёновцы», полагаю, разживутся очками в Химках. «Динамо» не впечатляет, а отсидка в запасе Панченко и Маркова в Казани наводит на определённые мысли относительно обстановки в коллективе. У «Урала» таких проблем не наблюдается.
«Краснодар» – «Уфа» — 3:1
«Краснодар» чудесен на исходе года, а близость первого места только приумножит его силы.
«Зенит» – «Рубин» — 2:0
«Зенит» нестабилен, но дома очков практически не теряет. Не отдаст он «Краснодару» звание «зимнего чемпиона». Отстоит во что бы то ни стало. Тем более «Рубин» — без Азмуна.
«Ахмат» – «Арсенал» — 1:0
Во втором полугодии 2018-го «Ахмат» проиграл «Арсеналу» и в чемпионате, и в Кубке. Время брать реванш.