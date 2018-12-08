Не уверены наши прогнозисты и в «Локомотиве» со «Спартаком». Но уверены в ЦСКА и «Краснодаре».

«Зенит» «колбасит», но два раза очки он не потеряет». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

В очередном туре нашего конкурса наконец-то прервала неудачную серию команда читателей, которая последние три раза набирала 2, 4 и 3 очка.

Сергей Авдеев из Омск угадал счёт матчей «Краснодар» — «Урал» и «Спартак» — «Локомотив», заработав для своей команды 10 баллов.

Но лучший результат показал Руслан Нигматуллин, угадавший счёта матчей «Енисей» – «Ахмат» и «Краснодар» – «Урал», а также разницу в игре «Анжи» – «Уфа». Итого — 13 очков.



Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин угадал разницу в играх «Рубин» — «Динамо» и «Енисей» — «Ахмат». Это 6 очков.

Заметим, что итоги этого тура не полные. Мы их обновим, когда состоится отменённый матч «Оренбург» — «Крылья Советов».

«Спартаку» нужен игрок типа Каборе. Не обращайте внимания на возраст Редкий для «Спартака» случай объяснимого интереса к игроку.

Таблица после 15-го тура

Специалисты – 175 очка

Журналисты – 151 очков

Читатели – 147 очков

5 главных вопросов к последним играм 2018 года В РПЛ может смениться лидер, в «Динамо» — тренер.

Прогноз специалистов

Максим Деменко, известный в прошлом футболист:

«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:1

«Крыльям» нужны очки, но им будет тяжело, так же, как и «Ростову», из-за погодных условий. Думаю, будет ничейный результат.



ЦСКА — «Енисей» — 3:0

У «Енисея» есть просветы, и они будут биться, но «ЦСКА» очки терять не будет. Однозначно поставлю на победу ЦСКА.



«Локомотив» — «Оренбург» — 1:0

«Локомотив» проиграл последнюю игру и домашнюю обязательно надо выиграть. Но «Оренбург» — команда «от обороны», надо это помнить и держать в голове.



«Анжи» — «Спартак» — 0:2

Непредсказуемый матч. «Спартак» дома плохо играет, но, с другой стороны, если они «Анжи» не обыграют – на красно-белых выльется очень много критики. Предположу, что «Спартак» победит.



«Динамо» — «Урал» — 1:0

«Урал» бьёт на выезде все московские команды, но я переживаю за своего друга Дмитрия Хохлова и поэтому хочу поставить на минимальный счет в пользу «Динамо». Для них это будет очень тяжелый матч.



«Краснодар» — «Уфа» — 2:0

Краснодарцы показывают футбол очень высокого уровня, в последней игре этой части сезона они просто обязаны порадовать своих болельщиков и одержат лёгкую победу.



«Зенит» — «Рубин» — 1:1

Матч, который отдаёт самой большой интригой в данном туре. Думаю, будет ничейный результат.



«Ахмат» — «Арсенал» — 2:1

Интересный матч. «Арсенал» выиграл у лидера, у «Зенита», но я всё же думаю, что «Ахмат» дома выиграет, у них будет мотивация. «Арсенал» сейчас интересная команда, играющая. Но я предположу, что «Ахмат» одержит победу.

«Первая пятёрка» — ещё одно подтверждение гегемонии ЦСКА в XXI веке 2016 — Головин, 2017 — Чалов, 2018 — Ахметов. «Пятёрка» «армейцам» за работу с молодёжью!

Прогноз читателей

Евгений Савельев (Нижний Новгород):

«Крылья Советов» – «Ростов» — 1:1

Самарцы проиграли последние два матча, но на последний перед паузой тур перед своими зрителями соберутся. «Ростов» к тому же уже в четырёх турах не побеждал.

ЦСКА – «Енисей» — 2:0

«Армейцам» не повезло в Ростове, но «Енисей» они должны обыгрывать.

«Локомотив» – «Оренбург» — 1:1

В последних шести турах «Оренбург» проиграл только один раз и вообще способен на сюрпризы. Хотя отменённый неделю назад матч наверняка выбил команду из игрового ритма. И всё-таки рискну поставить на ничью, «Локомотив» будет больше думать о Лиге чемпионов, чем об этой игре.

«Анжи» – «Спартак» — 1:1

У махачкалинцев туманное будущее и в последнем матче перед своими зрителями команда будет биться насмерть. А «Спартак» не готов сейчас побеждать на классе. В матче с «Уралом» мы это видели.

«Динамо» – «Урал» — 1:1

В последних шести турах «Динамо», с одной стороны, только один раз проиграло, с другой — только один раз победило. «Урал» же в Москве обыграл ЦСКА и «Локомотив», причём совсем недавно. Будет ничья.

«Краснодар» – «Уфа» — 2:0

«Краснодар» в большом порядке сейчас, «Уфа» для «быков» сейчас не конкурент.

«Зенит» – «Рубин» — 1:0

«Зенит» колбасит со страшной силой, но два раза подряд команда в этом чемпионате очки пока не теряла.

«Ахмат» – «Арсенал» — 1:1

Соседи по турнирной таблице с равным количеством очков. Будет поровну.

Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ. К 20 годам он уже прошёл через ад! Долгое время в мире футбола существовал один Ахметов – владелец «Шахтёра». Теперь это не так.

Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

«Крылья Советов» – «Ростов» — 2:1

Самарцам нужно выползать из зоны вылета – мотивация и фактор своего поля сыграют свою роль.

ЦСКА – «Енисей» — 4:0

«Армейцы» нуждаются в порции позитивных эмоций перед главным евроматчем года, в Мадриде, и они её, думаю, получат. «Динамовский» фокус «Енисей» вряд ли повторит.



«Локомотив» – «Оренбург» — 3:1

Для чемпиона даже трёхтуровая серия без побед – маленькое ЧП. Уж в заключительном-то домашнем матче года «Локо» обязан порадовать свою публику. Тем более перед «Оренбургом» у него должок – «баранка» в первом круге.



«Анжи» – «Спартак» — 1:1

Лига прилично подняла настроение «Анжи», подкинув бедствующему клубу деньжат на пропитание. Стимулов убиваться на поле у команды прибавилось. На морально-волевых, на жилах может и зацепить ничейку, пока игра у «Спартака» как следует не отрегулирована.



«Динамо» – «Урал» — 1:1

«Уралу» последнее время удаются игры в столице. После кубковой ничьей в Тушино «парфёновцы», полагаю, разживутся очками в Химках. «Динамо» не впечатляет, а отсидка в запасе Панченко и Маркова в Казани наводит на определённые мысли относительно обстановки в коллективе. У «Урала» таких проблем не наблюдается.



«Краснодар» – «Уфа» — 3:1

«Краснодар» чудесен на исходе года, а близость первого места только приумножит его силы.



«Зенит» – «Рубин» — 2:0

«Зенит» нестабилен, но дома очков практически не теряет. Не отдаст он «Краснодару» звание «зимнего чемпиона». Отстоит во что бы то ни стало. Тем более «Рубин» — без Азмуна.



«Ахмат» – «Арсенал» — 1:0

Во втором полугодии 2018-го «Ахмат» проиграл «Арсеналу» и в чемпионате, и в Кубке. Время брать реванш.