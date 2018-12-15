Роналду может получить два года тюрьмы условно, а Игнашевич является кандидатом на пост главного тренера «Балтики» — в обзоре дня.

Источник: Роналду получит два года тюрьмы условно за неуплату налогов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предстанет перед мадридском судом по делу о неуплате налогов 14 января 2019 года, сообщает AS.



На слушании будет ратифицировано соглашение Роналду с испанским казначейством. Форвард будет признан виновным в четырёх случаях налогового мошенничества на общую сумму € 14,7 млн и получит условно два года тюремного заключения.



Ранее Криштиану выплатил казначейству большую часть штрафа (€ 13,4 млн), но ещё не предстал перед судом, как это предусмотрено испанским законодательством.

Сообщается, что адвокат португальца пытался заменить уголовное наказание дополнительным штрафом в размере € 375 тыс., но ему было отказано.



В нынешнем сезоне Серии А Роналду забил 10 голов и отдал 5 результативных передач в 15 матчах.

Гендиректор «Балтики»: Игнашевич — кандидат на пост главного тренера клуба

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал обращение клуба в «Инстаграме» к бывшему футболисту сборной России Сергею Игнашевичу, в настоящий момент возглавляющему молодёжную команду ЦСКА.



Клуб опубликовал видеоролик, на котором экс-защитник рассказывает о намерении получить тренерскую лицензию в декабре, и сопроводил его подписью «Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию?».



«Сергей Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы его рассматриваем. Обозначили к нему свой интерес, спросили его — готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьёз. Сергей Николаевич — один из самых перспективных российских тренеров. Но у него есть действующая работа, потому пока не всё ясно. Мы ещё изучаем кандидатуры. Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока всё ещё технически наш главный тренер», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» впервые за пять лет проиграл три матча подряд

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы чешская «Славия» принимала российский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Эден» в Праге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Для питерцев это третье поражение подряд. Ранее они в чемпионате России проиграли тульскому «Арсеналу» (2:4) и казанскому «Рубину» (1:2). Впервые с 2013 года «Зенит» уступил в трёх встречах кряду. Тогда сине-бело-голубые проиграли в 1/16 Лиги Европы «Ливерпулю» (1:3), в 1/8 — «Базелю» (0:2) и в чемпионате России «Рубину» (0:1)



Итоговое турнирное положение в группе С: 1. «Зенит» — 11 очков; 2. «Славия» — 10; 3. «Бордо» — 7; 4. «Копенгаген» — 5.



Посмотреть турнирную таблицу Лиги Европы по итогам группового этапа можно на «Чемпионате».

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«Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ



В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы испанский «Вильярреал» принимал российский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Москвичи с пятью набранными очками финишировали на четвёртом месте в квартете G. Красно-белые установили антирекорд — впервые в истории российский клуб занял последнее место в группе Лиги Европы.



Помимо «Вильярреала» соперниками «Спартака» по групповой стадии были «Рапид» и «Рейнджерс».



Итоговое турнирное положение в группе G: 1. «Вильярреал» — 10 очков; 2. «Рапид» — 10; «Рейнджерс» — 6; 4. «Спартак» — 5.



Посмотреть турнирную таблицу Лиги Европы по итогам группового этапа можно на «Чемпионате».

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Португалия существенно сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге ассоциаций УЕФА, отыграв практически два балла. При этом Россия отдалилась от Франции.



На этой неделе в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Шальке 04» (0:1), ЦСКА разгромил «Реал» (3:0). В Лиге Европы «Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2), «Краснодар» крупно уступил «Севилье» (0:3), а «Зенит» проиграл пражской «Славии» (0:2). Таким образом, Россия заработала 0,334 балла.

Российские клубы по итогам группового этапа еврокубков набрали 6,750 баллов. Это девятый показатель в этом сезоне наравне с Шотландией. Выше России, помимо ведущей пятёрки стран, Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Нидерланды (6,800).



Наибольший вклад внёс «Зенит» — 10 очков. На счету ЦСКА 9 баллов, у Краснодара» — 8, у «Локомотива» — 6, у «Спартака» — 4,5, у «Уфы» — 3.



Рейтинг ассоциаций УЕФА:



1. Испания – 96,855

2. Англия – 75,177

3. Италия – 72,154

4. Германия – 69,070

5. Франция – 56,498

6. Россия – 49,716

7. Португалия – 45,832

8. Бельгия – 38,500

9. Украина – 38,100

10. Турция – 33,800



Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.