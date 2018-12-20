Какие трансферы должны состояться в Европе зимой

В январе открывается зимнее трансферное окно! Слухов и новостей на тему переходов в Европе уже очень много. Определяем главные из них.

Англия

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско близок к переезду в чемпионат Англии. На плеймейкера претендуют «Челси» и «Манчестер Сити». В Испании утверждают, что представители «горожан» уже провели переговоры с его агентами. Впрочем, у City Watch другая информация: «Ман Сити» откажется от идеи трансфера Иско, поскольку в команде и без того достаточно креативных игроков высокого уровня.

В АПЛ готов перебраться также голкипер «Реала» Кейлор Навас, перебравшийся на скамейку запасных после прихода Тибо Куртуа. Костариканца хочет видеть в «Арсенале» главный тренер «канониров» Унаи Эмери. Однако переезду Наваса в январе может помешать одно важное обстоятельство: в его семье ожидается пополнение.



«Челси» планирует не только покупку Иско, но и трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. Говорят, Маурицио Сарри – большой поклонник таланта 20-летнего американца. Трансфер может обойтись «Челси» в 66,8 млн евро, причём клубы завершат сделку уже в январе.



Более того, как сообщают Sky Sport Italia и Rai Sport, не исключён переход зимой в «Челси» нападающего Гонсало Игуаина. «Милан» не хочет выкупать 31-летнего аргентинца у «Ювентуса» за 36 млн евро. Чтобы разгрузить зарплатную ведомость, «Милан» согласится передать Игуаина лондонскому клубу на оставшиеся по арендному соглашению полгода.

«Арсенал» думает об усилении в январское окно позиций центрального защитника и центрального полузащитника. Лондонский клуб претендует на Эрика Бейи из «Манчестер Юнайтед» и Гэри Кэхилла из «Челси». Новым центрхавом, возможно, будет Денис Суарес – его «канонирам» предложила «Барселона». Сейчас под вопросом будущее в «Арсенале» Месута Озила. Лондонский клуб готов зимой отпустить 30-летнего немца, если кто-то предложит за него 25 млн фунтов стерлингов.



Трансферная цель «Ливерпуля» на зиму – полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс. Главный тренер красных Юрген Клопп уверен, что 27-летний немец подойдёт команде для ротации состава. Ориентировочная стоимость игрока – 15 млн фунтов стерлингов. Существует вероятность переезда в «Ливерпуль» и Торгана Азара. В контракте 25-летнего бельгийца с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха прописана сумма отступных в размере 29 млн евро.



«Манчестер Юнайтед» пытается переманить к себе защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Манкунианцы предложили за 27-летнего сенегальца 103 млн евро, однако получили отказ. «МЮ» борется за этого игрока с другими европейскими топ-клубами.

Испания

Зарубежные СМИ продолжают сообщать о кандидатурах, которые рассматривает «Барселона» на позицию центрального защитника в связи с травмами Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена. Напомним, Mundo Deportivo и Goal.com писали о желании каталонского клуба взять в аренду до лета игрока «Зенита» Бранислава Ивановича. В последние дни всплывают и другие фамилии – Мартин Шкртел из «Фенербахче», Андреас Кристенсен из «Челси» и Джейсон Мурильо из «Валенсии».

Возможно, зимой новичком «Барсы» станет полузащитник Адриен Рабьо. Француз отказался продлевать истекающий контракт с «ПСЖ», так что парижский клуб задумывается о трансфере игрока в ближайшее окно. При худшем для «ПСЖ» сценарии Рабьо уйдёт свободным агентом летом 2019 года, а пока он выведен из основы.

«ПСЖ» воюет с собственным игроком из-за контракта Будет сидеть в запасе до конца контракта.

«Реал» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. По данным Goal.com, в трансфере 18-летнего англичанина лично заинтересован президент испанского клуба Флорентино Перес. Согласно источнику, Санчо – главная трансферная цель Мадрида в новом году. А вот The Mirror утверждает, что в «Реале» размышляют о трансфере в январе полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмси. У валлийца летом 2019-го заканчивается контракт с клубом, а, значит, для «канониров» это последний шанс получить хоть какие-то деньги за игрока.

«Атлетико» пытается усилиться нападающим «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсоном Кавани. Как отмечает France Football, мадридский клуб уже начал переговоры с парижским, так что существует вероятность трансфера зимой. «ПСЖ» просит 50 млн евро, а конкурентами «Атлетико» являются «Наполи» и «Челси».



«Валенсию» помимо Мурильо, скорее всего, покинет в январе нападающий Миши Батшуайи. «Летучие мыши» недовольны игрой бельгийца и с радостью расторгнут арендное соглашение с «Челси». В трансфере Батшуайи заинтересован «Монако».

Италия

Согласно Tuttosport, «Ювентус» планирует сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по поводу выкупа контракта Поля Погба. Туринский клуб готов заплатить за французского полузащитника 80 млн евро. Впрочем, смена главного тренера у «МЮ» наверняка поменяет ситуацию – увольнение Жозе Моуринью повышает шансы чемпиона мира остаться в английском клубе.

Он никогда не пересматривал финал ЛЧ-1999. Что сформировало тренера Сульшера Всё, как у скандинавов из книжек: преданность семье, стойкость и дисциплина.

«Милан» ищет варианты усиления средней линии. Помимо полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса итальянский клуб пытается купить испанца Сеска Фабрегаса из «Челси». Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб требует за своего игрока 12 млн евро и отказывается понижать цену.

«Рома» приобретёт полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского. Этого 25-летнего игрока хочет видеть в римском клубе его спортивный директор Рамон Мончи. Ориентировочная стоимость трансфера – 11-12 млн евро. Помимо Малиновского в «Рому» должен перейти зимой полузащитник «Янг Бойз» Секу Саного. 29-летний ивуариец – тоже креатура Мончи.

Германия

По информации газета Marca, в первый день 2019 года «Бавария» объявит о переходе защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса. Немецкий клуб заплатит прописанные в контракте 22-летнего француза отступные в размере 85 млн евро. Игроку предложен четырёхлетний контракт.

Раздумывают в «Баварии» и над усилением атаки. В список потенциальных новичков чемпиона Германии входят Торган Азар, Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Лука Йович («Айнтрахт»). По данным Kicker, готовы побороться в Мюнхене и за Пулишича.



Руководство «Шальке», несмотря на выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов, решило расстаться зимой с пятью футболистами. На продажу будут выставлены Омар Маскарель, Йоханнес Гайс, Франко Ди Санто, Бриль Эмболо и Евгений Коноплянка. У вингера сборной Украины слишком высокая для бюджета клуба зарплата – 5 млн евро в год.