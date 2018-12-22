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Красота дня – жена Кирилла Панченко Яна (фото)

Красота дня – жена Кирилла Панченко Яна
София Михайлова
Фото: instagram.com/yanapanchenko
Главный подарок к Новому году Панченко уже получил
В профессиональном плане 2018 год у главного бомбардира «Динамо» вышел неоднозначным. Зато в семейном – незабываемым.
Футбол / РПЛ

Знаменательное событие на неделе случилось в жизни Кирилла Панченко. Форвард «Динамо» второй раз стал отцом. Супруга Яна преподнесла мужу чудесный подарок к наступающему Новому году, родив лапочку дочку.

Кирилл и Яна познакомились в Саранске, когда нападающий выступал за «Мордовию». По воспоминаниям девушки, ухаживал Панченко красиво: «Цветы, кафе, прогулки — всё делал как настоящий романтик. Кстати, хочу сразу сказать, что после нашего знакомства Кирилл удалился почти из всех соцсетей, остался только Instagram. Так что те, кому интересно, должны быть осторожны — очень много поддельных аккаунтов развелось. Особенно после перехода Кирилла в ПФК ЦСКА. Люди не стесняясь воруют наши фото и выкладывают в сети».

По словам Яны, Кирилл покорил её своей улыбкой. С тех пор наши герои не расстаются. Поначалу они постоянно курсировали между Саранском и Москвой, но теперь, когда Кирилл обосновался в «Динамо», необходимость в частых переездах отпала. И возникли все предпосылки для пополнения в семействе. Яне с Кириллом – вторая дочь, Кристине – младшая сестрёнка.

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