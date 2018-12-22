«Сити» дома проигрывает 15-й команде АПЛ. 2 гола – просто фантастика

Матч «Ман Сити» с «Кристал Пэлас» начался предсказуемо: с бесконечных позиционных атак хозяев. Пару раз им не повезло, удары Зане и Стерлинга не достигли цели, но к концу первого часа игроки «Сити» добились своего. Небольшая перепасовка на левом фланге, навес Делфа в центр вратарской, а там все забыли про Гюндогана. Он расстрелял ворота в нескольких метров, и огромное игровое преимущество хозяев наконец конвертировалось в гол.

Реакция гостей стала шоком. Сначала Джеффри Шлупп пробил с угла штрафной и попал точно под дальнюю штангу ворот Эдерсона. Это был первый удар «Кристал Пэлас» в матче.



Через три минуты гости нанесли второй удар. И он тоже стал голевым. Гол получился прекрасным. Эндрос Таунсенд ударил слёту из-за пределов штрафной после выноса.

Два удара – два гола. Статистика первого тайма: удары – 9:2, владение мячом – 76%:24%, точных пасов – 321:71, счёт: 1:2.

Но и это был не предел. Потому что второй тайм начался с пенальти в ворота Эдерсона. Уокер снёс Майера в атаке, в которой гости успели попасть в штангу. Пенальти реализовал Миливоевич. Теперь «Сити» горел на. Своём поле 1:3 команде, которая набрала 15 очков в 17 матчах.

«Сити» больше не лидер АПЛ. Хватило одного поражения «Челси» прекрасен. По делу обыграли чемпиона.

Конечно, «Сити» прижал гостей и создал несколько моментов. Удар Гюндогана пришёлся в сантиметре от штанги. Удар Зане со штрафного попал в штангу. Вышедший на замену Де Брёйне на 85-й минуте отыграл один гол: мяч свалился у него с ноги и вместо навеса полетел в ворота. Фантастический гол.

В оставшиеся минуты у ворот Гуаиты начался бешеный штурм, но ударов было не так уж много: всего два после того, как забил Де Брёйне. Во втором тайме игроки «Пэлас» сделали всего 51 точный пас. Зато они увозят с «Этихада» победу. Результат настолько шокирующий, что Рой Ходжсон чуть ли не извинялся перед Хосепом Гвардиолой после финального свистка. Действительно, это поражение может дорого стоить «Сити», отрыв от «Ливерпуля» — четыре очка.