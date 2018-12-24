10 человек из мира футбола, для которых 2018-й стал лучшим годом

В 2018-м в России родилась Дзюбомания. Этот год действительно стал самым успешным в карьере нападающего. Весной Артём доказал в Туле, что Роберто Манчини поспешил выкинуть его из «Зенита», и заработал место в заявке сборной на ЧМ-2018. Летом Дзюба выдал яркий домашний чемпионат мира: забил три гола и сделал две голевые передачи в пяти матчах. Осенью нападающий внёс большой вклад в то, что «Зенит» занял первое место в РПЛ и на групповом этапе Лиги Европы. Хотя Артём забил в новом сезоне не так много, он, согласно InStat, лидер РПЛ по количеству участий в голевых атаках – 15. Дзюба надел костюм героя, так что теперь просто не имеет права на плохую игру.

Дзюба вошёл в топ-100 футболистов в мире по итогам года по версии Marca

Артём Дзюба Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Вся карьера Черышева-младшего – это преодоление трудностей. Он боролся за место в составе молодёжной и первой команд великого «Реала», он много лет мучился с травмами и долго доказывал, что может быть полезен сборной России. Сложись чуть по-другому обстоятельства, Денис просто не сыграл бы на ЧМ-2018. Но, к счастью, вингер убедил Станислава Черчесова. Тренерский штаб национальной команды помог Черышеву раскрыться на все сто. В результате наш «испанец» попал в число лучших снайперов чемпионата мира, забив четыре гола в ворота Саудовской Аравии (дубль), Египта и Хорватии в четвертьфинале.

Черышев попал в список 100 лучших футболистов 2018 года по версии The Guardian

Денис Черышев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо Дзюбы и Черышева героем ЧМ-2018 в составе сборной России стал, конечно же, и Игорь Акинфеев. Один отбитый им пенальти от Испании чего стоит! Но, пожалуй, в истории Акинфеева выделять этот год на фоне некоторых других успешных, например, 2005-го, было бы неправильно. А вот Черчесову 2018-й точно принёс невероятную славу. Главный тренер заставил сборную России прыгнуть на домашнем чемпионате мира выше головы. Правда, сам Станислав Саламович хочет большего. «Не могу сказать, что этот год – лучший, потому что не было титулов», – признался Черчесов.

Черчесов: не назову 2018 год лучшим в тренерской карьере, титулов не было

Станислав Черчесов Фото: РИА Новости

Просто сказочный год для 33-летнего Модрича! Лука завоевал в 2018-м почти все трофеи, за которые боролся, и даже второе место на ЧМ-2018 стало в каком-то смысле победой, ведь сборная Хорватии вопреки всем прогнозам вышла в финал и сыграла там ярко. С «Реалом» Модрич выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Его признали лучшим полузащитником Лиги чемпионов и лучшим футболистом чемпионата мира в России. В сентябре Лука получил приз игроку года по версии ФИФА. В декабре хорват стал обладателем «Золотого мяча», прервав многолетнюю гегемонию Лео Месси и Криштиану Роналду.

Лука Модрич получил «Золотой мяч». Как это было Теперь хорват, а не Криштиану Роналду – лучший игрок мира!

Лука Модрич Фото: Dan Istitene/Getty Images

Ещё год назад никто кроме специалистов не знал скромного хорватского тренера Далича. Разве что болельщики тех клубов, которые Златко тренировал, имели представление о нём. В октябре 2017-го на финише отборочного цикла чемпионата мира сборная Хорватии рассталась с Анте Чачичем. Далич как раз оказался свободен после семи лет работы в Саудовской Аравии и ОАЭ – его и позвали на относительно небольшую зарплату (546 тыс евро в год). Но на ЧМ-2018 Златко отработал лучше, чем многие его более высокооплачиваемые коллеги. Сборная Хорватии показывала отличный футбол и сенсационно добралась до финала.

Златко Далич Фото: Alex Livesey/Getty Images

Центральный защитник «Реала» находится несколько в тени Серхио Рамоса и других звёзд Мадрида, но если исходить из того, что футбол – командный вид спорта, то надо признать: Варан заслужил «Золотой мяч». «Реал» выиграл с ним Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а сборная Франции – ЧМ-2018 в России. Однако в голосовании France Football 25-летний француз занял лишь седьмое место, проиграв атакующим игрокам, которым всегда достаётся вся слава. Хорошо хоть Рафаэля включили в символическую сборную чемпионата мира.

Блан: Варан заслуживает «Золотого мяча», я бы проголосовал за него

Рафаэль Варан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выиграть в 19 лет чемпионат мира и стать автором гола в финале – невероятное достижение, оно покорится в футболе единицам. Это был фантастический год для Мбаппе. Возможно, сейчас мы наблюдаем за взлётом карьеры игрока, который окажется в одном ряду с Пеле, Месси и Роналду, а в чём-то даже и превзойдёт их. Нападающего «ПСЖ» признали лучшим молодым футболистом ЧМ-2018. Всего он забил в России четыре гола. В декабре Килиан завоевал молодёжный «Золотой мяч» – «Трофей Копа». Более того, претендовал и на главный приз, однако занял в голосовании лишь четвёртое место. Зато опередил Месси!

Килиан Мбаппе Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ключевая фигура сборной Франции – её главный тренер. Дешам пережил неприятные минуты по пути к успеху: проиграл финал домашнего Евро-2016, выслушивал критику за скучную игру команды и отказ от услуг Карима Бензема. Тем не менее победитель ЧМ-1998 гнул свою линию, доказав в конце концов, что он такой же сильный тренер, каким был полузащитником. Дидье – всего лишь третий человек в футболе, сумевший выиграть чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Он повторил достижения бразильца Марио Загалло и немца Франца Беккенбауэра. Интересно, какая ещё осталась у Дешама мотивация в спорте в 50 лет?

Дидье Дешам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Англии на чемпионате мира приятно удивила своих болельщиков – дошла до полуфинала, показав под руководством Гарета Саутгейта достаточно хороший футбол. Её лидер Кейн забил шесть мячей и стал обладателем «Золотой бутсы» турнира. Можно, конечно, иронизировать по поводу того, чьи ворота поражал нападающий (дубль Тунису, хет-трик Панаме, а также гол Колумбии с пенальти), но в истории останется факт: Кейн – лучший бомбардир ЧМ-2018. Гарри хорош и на клубном уровне. В прошлом сезоне АПЛ он стал вторым бомбардиром с 30 голами, а в нынешнем забил 11 мячей и делит второе место.

Гари Кейн Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта тоже должен быть в этом списке, пусть ему чуть-чуть не повезло в 2018-м. Из-за травмы плеча Салах вынужден был покинуть поле ещё в первом тайме финала Лиги чемпионов с «Реалом», а потом, к счастью для болельщиков сборной России, не смог сыграть в полную силу на чемпионате мира. Статистика Мохамеда потрясает: в этом году он забил 35 голов в 47 матчах разных турниров на клубном уровне. Выиграл гонку снайперов английской Премьер-Лиги, а в новом сезоне делит вторую строчку с Кейном. В опросе на «Золотой мяч» лучший футболист Африки занял шестое место.

Салах второй раз подряд стал лучшим африканским футболистом года по версии BBC