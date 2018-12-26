«Манчестер Сити» снова проиграл. «Ливерпуль» уже чемпион?

Команда Гвардиолы проиграла три раза за последние четыре тура.

Декабрь — не самый удачный месяц для Гвардиолы и его подопечных.

8-го «Манчестер Сити» проиграл «Челси» — это было первое поражение команды в чемпионате.

22-го в фееричном матче дома уступил «Кристал Пэлас» 2:3. «Сити» вёл 1:0, потом проигрывал 1:3.

«Сити» дома проигрывает 15-й команде АПЛ. 2 гола – просто фантастика Теперь «Сити» отстаёт от «Ливерпуля» на четыре очка.

И вот сегодня команда Гвардиолы проиграла второй раз подряд и третий раз в четырёх последних турах. Хотя снова вела в счёте.

Бернарду Силва открыл счёт на 14-й минуте. Лапорт выполнил разрезающую передачу на Агуэро, тот быстро вырезал классный пас в штрафную, выведя Силву один на один со Шмейхелем, и Бернарду катнул мяч в дальний угол, попав голкиперу под опорную ногу.

«Лестер» отыгрался через 5 минут. Варди от левого угла штрафной здорово закрутил мяч во вратарскую, где Олбрайтон избежал офсайда благодаря опустившемуся к воротам Делфу. Марк в прыжке пробил головой в дальний угол, поймав Эдерсона на противоходе.

Нельзя сказать, что в дальнейшем «Сити» играл лучше соперника, запорол кучу моментов и так далее. Нет, игра была равна. Развязка случилась на 81-й минуте. Олбрайтон навесил с углового в штрафную, защитники выбил мяч, но на подборе оказался Рикарду, который мощно пробил в дальний угол ворот.

Забавно, что с «Лестером» «Манчестер» играл 18 декабря в Кубке лиги, там счёт был 1:1, а в серии пенальти сильнее был «Сити».

В параллельном матче «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед», и спокойно втоптал соперника в газон — 4:0.

На 11-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен. В начале второго тайма главный арбитр встречи Грэм Скотт назначил пенальти в ворота «Ньюкасла», который успешно реализовал полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах. На 80-й минуте нападающий «Ливерпуля» Шердан Шакири довёл счёт до разгромного. В концовке матча хавбек хозяев Фабиньо забил четвёртый гол команды.

«Ливерпуль» оторвался от «Сити» уже на 7 очков, а между ними вклинился «Тоттенхэм», разгромивший «Борнмут» со счётом 5:0.

3 января «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в Манчестере. К этому моменту нам точно нужно протрезветь!

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