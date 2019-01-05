10 худших трансферов 2018 года

10. Александр Головин, из ЦСКА в «Монако»

К сожалению, покупка Головина за 30 млн евро пока похожа на выстрел в молоко. Но ставить трансфер полузащитника сборной России на более высокое место в рейтинге рыночных неудач не хотелось бы по той причине, что в сегодняшнем «Монако», скорее всего, не заиграли бы даже Лионель Месси с Криштиану Роналду. Если команда находится в разобранном состоянии, любой игрок будет выглядеть слабо. Возьмите всех летних новичков монегасков, включая достаточно дорогих Бенжамина Хенрихса и Насера Шадли, и вы увидите ту же историю.

«Все помнят те 3-4 дня летом, когда мы думали, что Головин – новый Месси?» Некоторые болельщики «Монако» даже довольны, что россиянина дисквалифицировали на 4 матча.

Александр Головин Фото: Soccrates Images/Getty Images

9. Квинси Промес, из «Спартака» в «Севилью»

Титул лучшего бомбардира российской Премьер-Лиги ничего не гарантирует игроку, когда он попадает в сильный европейский клуб. Пример Промеса, за которого «Севилья» заплатила, по данным Transfermarkt, 20 млн евро, подтверждает это. Голландцу тяжело выиграть конкуренцию у нападающих Виссама Бен-Йеддера и Андре Силвы, а менять схему ради Квинси тренер вряд ли захочет. В результате Промесу пришлось осваивать новую позицию – правого латераля. В чемпионате Испании у экс-спартаковца пока нет голов.

Квинси Промесу – 27! Как он там в Испании? Лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона родился в один день с легендарным тренером красно-белых Олегом Романцевым.

Квинси Промес Фото: Epsilon/Getty Images

8. Мариано Диас, из «Лиона» в «Реал»

Трудно понять, зачем руководство «Реала» вытащило из «Лиона» за 21,5 млн евро своего бывшего форварда, и отдало ему «семёрку» Роналду. Один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата Франции рискует потратить самые ценные годы карьеры на протирание скамейки запасных, пусть даже речь идёт о великом клубе. В нынешнем сезоне Диас сыграл за Мадрид всего 203 минуты в Примере и не забил ни одного гола. Хуже того, Мариано успел получить уже пару повреждений.

7. Хавьер Пасторе, из «ПСЖ» в «Рому»

Спортивный директор «Ромы» Мончи считается одним из лучших в своём деле, но некоторые трансферы после его появления в римском клубе портят имидж испанца. Стоило ли тратить 26,65 млн евро на Стивена Н’Зонзи, купленного у «Севильи», и 24,7 млн на Пасторе? Аргентинец забил пару красивых голов в Серии А, но он вряд ли вернётся на прежний уровень. Пасторе страдает из-за травм, поэтому будет приносить пользу команде лишь эпизодически. Заплаченными за него деньгами можно было распорядиться разумнее.

Хавьер Пасторе Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

6. Гонсало Игуаин, из «Ювентуса» в «Милан»

В «Милане» были уверены, что Игуаин решит проблемы команды с голами. Несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плей, итальянский клуб пошёл летом на серьёзный трансфер: аргентинца арендовали у «Ювентуса» за 18 млн евро с правом выкупа ещё за 36 млн. Однако в первой части сезона Серии А новичок «россинери» забил лишь шесть мячей в 15 матчах. Игуаин разочаровывает, он под огнём критики. Очевидно, в «Милане» были бы рады обменять его зимой на Альваро Морату из «Челси».

«Интер» несколько лет пытался купить Найнгголана. И уже хочет от него избавиться Ночные клубы, прогулы и травмы.

5. Раджа Найнгголан, из «Ромы» в «Интер»

В другом миланском клубе тоже уже успели пожалеть о покупке летом 30-летнего игрока. Если забыть о стоимости Роналду, то «Интер» заплатил слишком крупную сумму за футболиста такого возраста – 38 млн евро. Найнгголан, конечно, классный полузащитник, а главный тренер Лучано Спаллетти знал, кого берёт, поскольку работал с бельгийцем в «Роме». Тем не менее проблемы с режимом, похоже, начинают сказываться на форме Найнгголана. Пока он в «Интере» не впечатляет.

Раджа Найнгголан Фото: Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

4. Малком, из «Бордо» в «Барселону»

Самый оригинальный и один из самых бессмысленных трансферов лета! Малком был одной ногой в Риме, более того, болельщики «Ромы» уже отправились в аэропорт, чтобы встретить бразильского новичка. Но в последний момент 21-летнего вингера перехватила «Барселона», заплатившая 41 млн евро. Кажется, не предупредили о трансфере только главного тренера Эрнесто Вальверде. Может, «Барса» просто мстила таким образом римлянам за поражение в плей-офф ЛЧ? Теперь будет большой удачей продать Малкома в Китай.

Болельщики ждали нового игрока в аэропорту. А он не прилетел Самый идиотский трансфер лета, который не состоялся.

3. Тома Лемар, из «Монако» в «Атлетико»

Говорят, Антуан Гризманн решил остаться в «Атлетико» после того, как мадридский клуб приобрёл Лемара. Француз посчитал своего соотечественника хорошим усилением для команды. На убеждение Гризманна ушло 70 млн евро. Тома стал одним из наиболее дорогих игроков летнего трансферного окна. Пока приобретение Лемара никак не оправдывает себя: атакующий хавбек забил всего один гол и сделал одну голевую передачу в 14 матчах Примеры. Вообще есть сомнения, что он подходит по стилю Диего Симеоне.

Тома Лемар Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

2. Фред, из «Шахтёра» в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник «Шахтёра» здорово выступал в Лиге чемпионов – главной ярмарке для талантов, выступающих за клубы не из топовых европейских лиг. Так что его переход в «МЮ» за 59 млн евро не удивил. Но понимал ли Жозе Моуринью, как собирается использовать новичка в своей системе? Видимо, не очень, раз бразилец у него почти не играл. «Фреду нужна более сильная с точки зрения защиты команда, которой он не требуется в центре поля», – признался в декабре португалец. Возможно, бывший «горняк» раскроется под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

Алексис Санчес Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

1. Алексис Санчес, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

В зимнее трансферное окно 2018-го «Манчестер Юнайтед» тоже приобрел для Моуринью игрока, который, судя по всему, совсем не годится для тактики португальского тренера. За год Санчес сыграл 30 матчей в разных турнирах, забив всего четыре гола и сделав семь голевых передач. Игрок с такой статистикой не может стоить более 30 млн фунтов стерлингов. Особенный разочаровался в чилийце. Не исключено, что от Санчеса избавились бы в январе 2019-го, если бы до этого не выгнали самого Моуринью.