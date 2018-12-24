«Интер» несколько лет пытался купить Найнгголана. И уже хочет от него избавиться

Лето 2017-го: «Рома» под руководством Лучано Спаллетти закончила сезон на втором месте, но он отказался продлевать контракт и ушёл. Потеря тренера была ударом, ещё одним ударом стал уход одновременно Салаха и Рюдигера. И Франческо Тотти закончил карьеру. Клуб трещал, а тут ещё «Интер» сделал предложение лучшему игроку команды.

Раджа Найнгголан два года играл в Риме центрального полузащитника и был неплох: агрессивный, мобильный, с хорошим дальним ударом, но в том году Спаллетти нашёл для него новую роль – под нападающим. Найнгголан – десятка, это было странно, но эффективно. Раджа не был мастером последнего паса, но он отлично использовал зоны, атаковал вторым темпом, помогал с высоким прессингом. И много забивал. 11 голов в Серии А, три в других турнирах, семь голевых передач. Бельгиец был системообразующим игроком атаки, без которого «Рома» слабее кусала. Отпускать его было нельзя.

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Но сам Раджа был явно не прочь уйти: он раскрылся при Спаллетти, который возглавил «Интер», а в ответ на вопрос журналиста «Вы же продлили контракт с Ромой, не так ли?» ответил: «Не смешите меня». Правда, после всего этого он остался в Риме: «Интер» опять оказался в центре внимания финансового фэйр-плей. Комиссию по лицензированию УЕФА можно понять: им нужно чем-то заниматься, чтобы не обращать внимания на «Ман Сити» и «ПСЖ». Но жертвам ФФП от этого не легче. В общем, вместо того чтобы покупать, «Интеру» пришлось продавать. А чтобы усилить состав – брать игроков в рассрочку и в аренды с несолидными схемами выкупа (за два года, в случае 20 матчей в старте и так далее). Но интерес к Найнгголану остался.

А бельгиец провёл в «Роме» ещё один мощный сезон. При Эусебио Ди Франческо он всего несколько раз играл десятку, чаще – левого ЦПЗ в тройке, что сказалось на результативности, но по-прежнему был важен в больших матчах и даже из глубины много создавал: в тройке лучших игроков команды по количеству обводок, ключевых пасов и ударов. И он оставался ключевой фигурой в организации прессинга в смелой игровой модели Ди Франческо.

«Рома» – лучшее, что случилось в этой Лиге чемпионов Дух олдскульной ЛЧ 2000-х снова с нами.

После сезона, который закончился третьим местом в Серии А и полуфиналом Лиги чемпионов (Найнгголан в двух полуфинальных матчах забил два гола и отдал голевой пас), он оказался без чемпионата мира. Решение тренера Роберто Мартинеса было разочаровывающим, но не неожиданным: к этому шло.

Найнгголана не вызывали на отборочные матчи, даже когда из-за травм приходилось выпускать в полузащиту Тилеманса (на тот момент – запасного в «Монако»). Мартинес объяснял своё решение тактическими причинами, но было ясно, что он не хотел видеть взрывоопасного игрока в раздевалке, где после ухода Марка Вильмотса наконец удалось добиться сплочённости коллектива. В итоге Найнгголан психанул и заявил, что завершает карьеру в сборной «из-за нехватки уважения к нему». Одновременно с непопаданием на ЧМ-2018 случилось ещё одно серьёзное событие в карьере игрока: он наконец оказался в «Интере».

Потом Раджа скажет, что не хотел уходить, что «Рома» начала переговоры за его спиной и он почувствовал себя ненужным и только поэтому согласился на трансфер. В любом случае «Рома» получила Сантона и Дзаниоло, а также 30 млн евро, а «Интер» — важнейшего для Спаллетти футболиста.



Трансфер выглядел не только серьёзным усилением состава «Интера», но и красивой историей. Клуб получил игрока, за которым охотился несколько лет (его вели ещё в «Кальяри», могли купить четыре года назад, но невнятный интерес перебила «Рома», выложив сразу 15 млн). Игрока, который по-новому раскрылся под руководством Спаллетти. Который не раз в «Роме» комплементарно отзывался об «Интере». Для Найнгголана «Интер» даже придумал креативную презентацию с паркуром – такой креативный подход в целом пока не в стиле клуба.

А потом – ничего.



Предсезонную подготовку Раджа пропустил – на пару дней отпросился по уважительной причине (рождение ребёнка), а потом из-за травмы. Восстанавливаясь, он не играл в первых двух турах. Зато засветился в казино. А ещё – в ночном клубе на следующий день после поражения от «Сассуоло». Впервые он вышел на поле в третьем туре с «Болоньей» – и сразу забил. Потом дисциплинированно отыграл ещё месяц. После победы над «Тоттенхэмом» Спаллетти пожаловался на отсутствие связи между Найнгголаном и Икарди и объяснил это тем, что бельгиец ещё не набрал форму. Неприятно, учитывая, что в «Роме» Раджа был так полезен именно из-за объёма беговой работы. Там ему с Джеко были не нужны посредники.



Хронические проблемы с бедром – это проблема, но ещё большая проблема в том, что бельгиец одновременно с восстановлением не соблюдает режим. Из-за этого даже мелкие повреждения выбивают его надолго.



Найнгголан имеет репутацию игрока для больших матчей, который способен вывести команду на новый уровень. Но вот итог первого полугода в «Интере»: матч с «Ромой» он пропустил из-за травмы. «Матч с «Лацио» — пропустил из-за травмы. С «Ювентусом» — то же самое. Гостевой с «Барселоной – то же самое. В топ-матчах «Интер» оказывался без Раджи.

«Если бы мы готовились, как «Барса», проигрывали бы 0:18». Спаллетти – супер Учит «Интер» скромности.

В начале сезона руководство «Интера» разумно не стало обращать внимание на мелкие нарушения вроде выпивки и сигарет. Во-первых, этот игрок известен не самым здоровым образом жизни, и до сих пор это не мешало ему проводить по 40-50 матчей за сезон. Во-вторых, в конце лета Раджа стал отцом. Но в какой-то момент постоянные проблемы с дисциплиной на фоне плохой формы вывели даже лояльных боссов: вчера на официальном сайте появилось короткое сообщение о том, что Найнголан временно отстранён от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам. Итальянские СМИ пишут о постоянных опозданиях на тренировки и нескольких прогулах. Теперь он не примет участия в важнейшем матче с «Наполи».



Раджа отреагировал: опубликовал пост в «Инстаграме» с извинениями. «Я сожалею обо всём, что сейчас происходит. Трудные моменты жизни… Главное – преодолеть эту ситуацию и идти вперёд, продолжать работать». Правда, через пару часов после публикации этой записи футболист удалил свой аккаунт.

Пока он выясняет отношения с «Инстаграмом», «Интер» попал в традиционный зимний спад: примерно в это время команда год назад попала в затяжную серию без побед. Сейчас ситуация не такая тяжёлая, но недавняя ничья с худшей командой чемпионата показательна: «Интер» не доминировал, с трудом создавал моменты, а забив, пытался защищать минимальный счёт против команды, которая в 17 матчах забила 13 голов. И, что характерно, пропустил на последних минутах. Найнгголан вышел в старте и был заменён первым.



На этом фоне Gazzetta dello Sport пишет, что клуб хочет расстаться с игроком уже зимой. Решение выглядит слишком жёстким: всё-таки Раджа никогда не отличался примерным поведением, и ещё может принести много пользы во второй половине сезона. Вряд ли дойдёт до продажи, скорее, он всё-таки доиграет сезон. Но и это решение можно понять: «Интер» экономит, «Интер» всё ещё под наблюдением комиссии по лицензированию (ФФП), при этом команда явно недоукомплектована, ей не хватает лидеров, и если на поле ими являются как минимум трое (Икарди, Шкриньяр, и Брозович), то в раздевалке с лидерством всё намного хуже.

Ждать по полгода, пока 30-летний игрок начнёт показывать свой уровень «Интеру» просто не по карману. Раджа уже стоил клубу не только денег, потраченных на трансфер, но и недополученной прибыли: если бы он был лучше готов, то мог бы принять участие в последнем матче с ПСВ. Команда осталась в одном голе от выхода в плей-офф Лиги чемпионов, а в распоряжении Спаллетти формально был специалист по дальним ударам – но только формально. По факту Спаллетти полгода приходится обходиться без него.

«Интер» должен продать игроков на 50 млн из-за ФФП. Сколько можно? Разбираем, как создаются громкие новости.

Месяц назад Раджа сделал ещё одно громкое заявление о сборной. Он сказал, что не вернётся в национальную команду независимо от того, кто будет тренером. «Я заслуживал быть там, вместо других футболистов. Оправдания, которые я получил, были жалкими. Поэтому я принял решение, и оно окончательное». Разница в том, что весной казалось, что сборная Бельгии без Найнгголана намного хуже, чем с ним. А сейчас к его отсутствию привыкли не только в сборной, но и в клубе.



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