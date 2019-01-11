Малком в «Барселоне» уже полгода. Ну и зачем?

Для начала – две реплики Эрнесто Вальверде, которые кажутся очевидными, но совершенно необходимы для понимания трансферной стратегии «Барселоны». Первая – от середины декабря, об участии Бускетса и Ракитича в матче с «Тоттенхэмом». Тренер сказал: «Они оба важнейшие игроки для команды. Но мы знаем, что ротация совершенно необходима, чтобы провести успешный сезон». Вторая – вчерашняя, после неожиданного поражения от «Леванте»: «Я выбрал тех игроков, которые, на мой взгляд, могли принести нам победу в этом матче. Ротация совершенно необходима. Это факт, с которым нужно считаться, даже если ротация значит риск».

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Ротация необходима – обычная избитая фраза? Только не для «Барселоны». С тех пор как команде удался последний выдающийся сезон (закончился треблом), понятие ротации стало для неё абстрактным. Есть очевидный костяк, который не меняется, – и все остальные игроки, которые при всех своих качествах не способны дать то, что даёт старая гвардия — результат. «Барселона» очень сильна, но если бы не разрыв в классе между первой десяткой (позиция правого защитника – слабое звено) и остальной командой, она была бы ещё сильнее.

Эту проблему клуб активно решает весь последний год. Трансферами Дембеле, Коутиньо, Лангле, Видаля и Малкома. Если не усилить, то хотя бы и не ослабить основу, сделав её более многочисленной. Идея понятная, разумная, но реализация вызывает вопросы.

По разным причинам и Дембеле, и Коутиньо продолжают испытывать некоторые трудности с адаптацией. У француза они скорее ментальные и не мешают ему показывать качественную игру, но его поведение всё чаще вызывает публичную критику партнёров по команде. Бразильцу трудно найти лучшее место на поле. Эти трансферы пока нельзя назвать однозначным успехом, если оценить корреляцию стоимости новичков и их вклада в результаты. Но на фоне одной покупки они выглядят просто блестяще. Что в «Барселоне» делает Малком?

Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Вопрос не риторический. Вингер «Бордо» оказался в Каталонии в 21 год – очень хрупкий возраст, когда проще показать себя в клубе, где не нужно выигрывать каждый матч и каждый турнир. Вероятно, в нём разглядели экстраординарный талант, поскольку ради подписания Малкома менеджмент «Барселоны» испортил отношения с «Ромой». Серьёзный риск, учитывая, что «Рома» — один из главных доноров топ-игроков для топ-клубов, а после прихода Мончи эта тенденция будет усиливаться. Трансфер Малкома вызвал скандал.

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40 млн евро за такого игрока, конечно, не скандал, но странно много. На днях «Реал» заплатил за вундеркинда «Манчестер Сити» Браима Диаса 18 млн евро: много, но объяснимо. «Челси» не хочет отпускать Хадсона-Одои в «Баварию», поэтому требует аж 30 млн евро. Прямо сейчас в «Бордо» проводит отличный сезон Франсуа Камано, он забивает и раздаёт ассисты даже чаще, чем Малком год назад. Но им интересуются английские середняки и «Монако», которому нужно срочно спасать сезон. Фигурировавшие в прессе суммы предложений не превышали 20 млн евро. Секундочку, а где «Барселона»? С сумкой денег наперевес и вне очереди, чтобы купить ненужного футболиста?

Проблема Малкома не в том, что его переход был скандальным. Не в том, что он молод. Не в том, что он не феерит, когда выходит на поле. А в том, что он не нужен. Ни сейчас, ни в момент сделки. Дублёр Месси? В «Барселоне» это не системная роль, а ситуационная. На правом краю атаки могут сыграть и Дембеле, и Коутиньо – у обоих есть такой опыт. Но может и Сержи Роберто, в зависимости от тактических задач. И главное – при Вальверде в отсутствие Месси «Барселона» может просто отказаться от расстановки 4-3-3 и перейти на любимые тренером 4-4-2. Дублёр Месси – точно не самая необходимая позиция для усиления, особенно когда справа в защите нет никого сильнее Семеду.

На правом фланге Малком нужен только эпизодически. На левом он не играл регулярно с 18 лет и на порядок менее продуктивен: совершает одно результативное действие в атаке за 280 минут (1/170 на правом). На позиции под нападающими он не нужен: Месси сам смещается в эту зону, а когда он не играет, Вальверде обходится без десятки. Даже просто количественно Малком – лишний.

Возможно, он куплен с прицелом на далёкое будущее. Возможно, скауты «Барселоны» увидели в нём футболиста, который с годами может стать системообразующим (ну вдруг, мало ли). Но неужели работа с прицелом на будущее важнее работы в настоящем? Неужели купить молодого вингера впрок, чтобы было, важнее вполне актуальных кадровых слабостей центра и правого фланга обороны? Их приходится решать аврально, арендой Мурильо.

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«Барселона» — один из считаных клубов, где каждую позицию должен занимать исключительный игрок. Во времена исторических успехов так и было. Ставка на неплохих, но лишённых футбольного ноу-хау, как выражался Арриго Сакки, игроков – это не для суперклубов. Кстати, прямо сейчас это доказывает «Реал». В «Барсе» после периода Гомешей, Диней и Деулофеу подходящими игроками закрыты 10 позиций из 11. Невозможно объяснить, почему четвёртый вингер – тоже с сомнительным футбольным ноу-хау – стал важнее оставшейся вакантной позиции.

Интерес других клубов подтверждает обоснованность сомнений в соответствии Малкома команде. Каталонцы получили предложения по нему от «Гуанчжоу Эвергранд», «Лацио» и от «Эвертона». Это не суперклубы, и их интерес выглядит адекватно. А со стороны «Эвертона» ещё и символично. Команда, в которой за последние два года засветились четыре футболиста, не подошедшие «Барселоне» (и сейчас неплохо играют три), – уже обкатанный способ, если можно так выразиться, сдать любимые грабли в ремонт. Наверное, стоит сделать это ещё раз и придумать уже что-нибудь новое.



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