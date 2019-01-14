«Когда защита «МЮ» пройдена, но остался де Хеа». Испанец – герой соцсетей

Шутки про стену и не только.

Давид де Хеа опять сделал это. Год назад, совершив рекордные 14 сейвов в матче с «Арсеналом», он не только принёс «МЮ» победу, но и взорвал соцсети. Что мог бы спасти де Хеа? Динозавров, «Титаник», оленёнка Бэмби, президента Кеннеди и так далее.

«Он мог бы спасти Титаник». 14 сейвов Де Хеа в шутках и мемах Де Хеа спас «МЮ» и взорвал «твиттер».

Время идёт, в «МЮ» поменялся тренер, но одно остаётся неизменным: де Хеа тащит всё, что летит в ворота. 11 сейвов, которые он совершил в матче с «Тоттенхэмом», — второй результат в его карьере и лучший в текущем сезоне в Англии. Без Давида матч сложился бы для «Юнайтед» совсем не так здорово.

«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал» Эмоции важнее тактики. Доказывают Сульшер и де Хеа.

Его вклад в победу не остался незамеченным. Всё началось с Гарри Линекера. Легенда английского футбола назвал де Хеа Спайдерменом.

Даже реакция партнёров по «МЮ» стала мемом. Вот как после матча к нему подошёл Хуан Мата. Кажется, испанец не мог поверить своим глазам.

Ну а теперь – реакция болельщиков.

«Фотография де Хеа в детстве. Он такой милый».

«Редкое фото – я прислоняюсь к де Хеа».

«Я уже устал их спасать!»

«Когда защитники «МЮ» уже пройдены, но за ними де Хеа».

«Это был исторический момент, когда в офисе «МЮ» сломался факс».

«Закрыто по воскресеньям».

Премьер-министр Англии Тереза Мэй: «Алло, это Давид де Хеа? Мне сказали, что вы – единственный человек, который может спасти мою сделку по брекзиту».

«Что-то не так. Мне кажется, де Хеа – настоящий мерзавец. Если он настолько хорош, почему он не спас Моуринью?»

«А теперь представьте, что перед этим вратарём ещё стояла бы классная защита».

Де Хеа и Линделёф.

И напоследок — все сейвы Давида в этом матче.

Благодаря его сейвам «Манчестер Юнайтед» теперь делит с «Арсеналом» пятое место. До зоны Лиги чемпионов – всего шесть очков. На ваш взгляд, де Хеа – лучший вратарь в Англии в этом сезоне? Или всё-таки Алисон?