Последняя рок-звезда английского футбола. Невероятный Петр Чех завершает карьеру

Выступал за «Спарту» и пропускал от Робсона

Взрослую карьеру Чех начинал в клубе под названием «Хмел», но провёл он там всего полтора года, после чего в 18 лет переехал на один сезон в могучую «Спарту». С ней Петр сыграл в своей первой Лиге чемпионов. Его команда попала в одну группу с «Баварией», «Фейеноордом» и «Спартаком», а молодой вратарь сходу выдал четырёхматчевую сухую серию. Впервые пропустил Чех только в пятой игре – от Луиса Робсона в «Лужниках».

Легенда «Челси» на все времена

Чех переехал в Лондон транзитом через «Ренн». «Челси», стремительно набиравший силу при Абрамовиче и Моуринью, заплатил французам за прогрессирующего голкипера 13 млн евро. Тот пусть и не сразу, но выиграл конкуренцию у опытного Карло Кудичини, а впоследствии стал основным на 10 сезонов подряд. 494 матча, из которых 228 – сухие, четыре титула чемпиона Англии, четыре Кубка Англии, три Кубка лиги, одна Лига чемпионов, одна Лига Европы – с именем Чеха были и будут связаны все главные победы «Челси» в XXI веке.

12 раз выигрывал «Золотой мяч Чехии»

Для своей страны Чех такая же легенда, как и для «Челси». Петру 12 раз вручали награду под названием «Золотой мяч Чехии», присуждаемую лучшему футболисту страны, — в 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 годах. Трофей вручается с 1997-го. У Недведа – шесть побед, по одной – у Немеца, Росицки и Лафаты.

Попал в Книгу рекордов Гиннесса

В декабре 2015-го Чех провёл 170-й матч на ноль в Премьер-лиге и стал обладателем рекорда, опередив Дэвида Джеймса, у которого набралось 169 «сухарей». Позже благодаря этому достижению Петр был официально включён в Книгу рекордов Гиннесса. 11 марта 2018 года Чех записал на свой счёт 200-ю сухую игру. А на сегодняшний день у него их 202. Могло быть 203, но матч 29 сентября против «Уотфорда» (2:0) он покинул на 48-й минуте из-за травмы. Также Чех – рекордсмен английского чемпионата по количеству сейвов. 1005 с 2004 года!

Пережил жуткую травму, но вернулся

14 октября 2006 года – чёрный день в карьере Чеха. В самом начале матча с «Редингом» в него на полном ходу влетел полузащитник соперников Стивен Хант и попал в голову коленом. Итог: вдавленный перелом костей черепа, смещение костей в сторону мозга на пять миллиметров. Скорая почти 30 минут никак не могла подъехать к стадиону, и всё это могло закончиться трагически.

Фото: Ben Radford/Getty Images

К счастью, Чеху спасли не только жизнь, но и карьеру. Врачи удалили осколки кости, вставили металлические пластины, а спустя три месяца вратарь вернулся к тренировкам и матчам. Уже в специальном шлеме, который стал его неизменным атрибутом. Петр не раз признавался, что чувствует себя в нём неуютно и мог бы играть ещё лучше, если бы не защитный атрибут. Однако без шлема играть ему было категорически нельзя. И даже с ним на голове он дважды в дальнейшем получал сотрясение мозга. Страшно подумать, что могло случиться без него.

Долгое время был кошмаром для Месси

Великий аргентинец забивал всем лучшим вратарям мира, но Чех на протяжении многих лет оставался для него личным кошмаром. Лионель не мог пробить Петра шесть матчей подряд начиная с 2006 года. Но в седьмом, 23 февраля 2016 года, проклятие было всё-таки снято. Правда, наполовину, ведь голкипер выступал уже не за «Челси», а за «Арсенал».

Попал в символическую сборную АПЛ всех времен

В январе 2018-го авторитетное британское издание The Guardian составило символическую сборную Премьер-лиги за последние 25 сезонов. Само собой, нашлось там место и Чеху.

В первом официальном матче за «Арсенал» обыграл «Челси»

Петр был бы рад отыграть за любимый «Челси» до конца карьеры, но всё изменилось перед сезоном-2014/15, когда клуб вернул из аренды Куртуа, и именно на молодого бельгийца Моуринью решил сделать ставку. Первый год Петр смиренно просидел в запасе, но потом всё же попросил о трансфере. Абрамович, который всегда очень уважал голкипера, не стал насильно удерживать его в команде и отпустил в «Арсенал». По иронии судьбы в первом же официальном матче за «канониров» Чех обыграл «Челси» и взял Суперкубок Англии — 2015.

Спущенные с Олимпа. 10 звёзд, с которыми не сработался Моуринью Швайнштайгер, Касильяс, Шевченко и другие звёзды футбола, с которыми Моуринью не церемонился.

Ещё недавно задумывался о продлении контракта, но…

Неделю назад 36-летний вратарь вслух рассуждал о возможности заключения нового соглашения. Но сегодня объявил о завершении карьеры. Видимо, сказался тот факт, что начинал сезон Чех основным голкипером, а впоследствии по решению Эмери сел в запас.

— Я, Буффон и Чех – последние рок-звёзды футбола. Самые старые, которые по-прежнему играют в Европе, — говорил недавно Касильяс. Рок-звезда из Англии заканчивает. Остаются двое, да и те тоже уже играют не за родные клубы. Эпоха заканчивается.