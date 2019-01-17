Думбия выбил «Атлетико» из Кубка Испании. Это был феерический матч!

Что такое «Жирона»?
Это команда — одно из главных открытий сезона в Испании. Впрочем, и прошлого тоже. Тогда «Жирона» финишировала десятой, сейчас идёт ещё выше.
Что там делает Думбия?
Иногда играет, совсем редко — забивает. Вот тут все подробности.
По этой ссылке статистика в чемпионате Испании. Не впечатляет.
Просто в «Жироне» есть Кристиан Стуани.
Первый матч
В Жироне команды сыграли 1:1. Антуан Гризманн открыл счёт в матче на 9-й минуте, Энтони Лосано сравнял на 30-й.
Шоу
Зато в Мадриде было весело! На 12-й минуте Никола Калинич открыл счёт. 37-я минута: Валери Фернандес -
1:1. 59-я минута: Кристиан Стуани — 1:2. 66-я минута: Анхель Корреа — 2:2. 84-я минута: Антуан Гризманн — 3:2.
Вот шикарный гол француза.
И, наконец, 88-я минута — Сейду Думбия — 3:3. За счёт большего количества мячей на чужом поле «Жирона» идёт дальше.