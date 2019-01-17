10 бюджетных талантов для клубов РПЛ

Большинство футболистов, представленных в предыдущих материалах о талантах разных регионов мира, не по карману почти всем клубам РПЛ. Но и в скромных европейских чемпионатах хватает интересных и при этом недорогих игроков, способных заиграть в российских командах.

Виталий Лисакович («Шахтёр», Беларусь)

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Беларусь. Возраст: 20 лет.



Взлёт Виталия Лисаковича начался два года назад, когда вышедший на замену в матче против БАТЭ парень так отвозил оппонента на своем фланге, что через несколько недель заслужил вызов в молодежную сборную, а уже в следующем сезоне стал привлекаться к основной команде «горняков» на постоянной основе. За два года, правда, Виталий сыграл за свою команду около 30 матчей – в карьеру игрока постоянно вмешиваются травмы, причем достаточно серьезные. В прошлом сезоне Лисаковича взяло в аренду загребское «Динамо», лучший клуб восточной части Европы по поиску и воспитанию талантов, но и в Хорватии Лисаковича не отпускали повреждения – то схватывал живот, то болел ахилл. В дубле «Динамо» Виталий достойно смотрелся на общем фоне, успел забить очень эффектный гол, но в целом не выделялся чем-то особенным, что могло бы заставить «Динамо» выкупить полузащитника. В Беларуси Лисакович застал в «Шахтере» уже нового главного тренера. Сергей Ташуев долго не подпускал к основе молодого игрока, то ли пытаясь уберечь не полностью готового футболиста от новых травм, то ли перевоспитывая.

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Характер – второй недостаток Лисаковича после «хрустальности». У Виталия было трудное детство, поэтому парень вырос очень дерзким, в том числе и по отношению к партнерам по команде. С другой стороны, нрав футболиста помогает ему в игре. На поле для Лисаковича нет авторитетов, поэтому зачастую именно 20-летний футболист «Шахтера» берет на себя игру в самых ответственных встречах.



Недостатки Лисаковича трудно проигнорировать, но в игровом плане, кроме борьбы в воздухе, у Виталия практически нет недостатков. Даже для РПЛ у белоруса поставленный удар, непредсказуемый дриблинг и желание сыграть неординарно — Лисакович видит возможность для обостряющей передачи там, где большинство просто отыграются назад. Лисаковичу немного не хватает тактической грамотности в движении без мяча, но этот пробел в футбольном образовании с возрастом устраняется. К тому же стоимость Лисаковича из-за спада в карьере вряд ли будет завышена.

Балинт Вогичка (МТК, Венгрия)

Позиция: полузащитник. Гражданство: Венгрия. Возраст: 20 лет.



Венгерский футбол постепенно поднимается с колен. На успехах национальной сборной пока что это практически не отразилось, но в стране снова стали появляться талантливые игроки, среди которых Доминик Собослаи из австрийского «Ред Булла», Норберт Балог из «Палермо», бывший футболист академии «Барселоны» Матиас Таджти и воспитанник МТК Балинт Вогичка. Балинт прошел все молодежные сборные Венгрии, но самое яркое событие в его жизни случилось в Англии. В 2011 году клуб Вогички МТК подписал партнерское соглашение с «Ливерпулем», одним из условий которого стали стажировки воспитанников венгерского клуба в Англии. Вогичка стал одним из счастливчиков, тренировавшихся на базе «мерсисайдцев».

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Вогичка – универсальный полузащитник, способный закрыть любую позицию в середине поля и сыграть справа в полузащите. Комфортнее всего Балинт чувствует себя в опорной зоне, при этом молодой игрок больше заточен на атаку, чем оборону собственных ворот. Потенциально венгр может вырасти в очень сильного «бокс-ту-бокс», способного и протащить мяч на силовом дриблинге, и отдать проникающую передачу из глубины, и пробить издали. Слабость Балинта в единоборствах – для своей позиции футболист слишком легко продавливается и часто проигрывает второй этаж, поэтому венгра стоит рассматривать в паре с более жестким партнером.

Георгий Куция («Динамо-Тбилиси», Грузия)

Фото: fcdinamo.ge

Позиция: центральный полузащитник. Гражданство: Грузия. Возраст: 19 лет.



Переход Георгия Чакветадзе в «Гент» затмил его партнеров по юношеской сборной Грузии, в 2017 году впервые в своей истории сыгравшей на чемпионате Европы U-21 и даже победившей в группе сборную Швеции. Зря. Помимо Чакветадзе, у грузинов растет очень интересное поколение молодых футболистов, большинство из которых после чемпионата Европы так и остались в местном чемпионате. Среди них один из главных талантов страны Георгий Куция.



По роли на поле Куция – глубинный плеймейкер, разгоняющий атаки своей команды и диктующей темп игры. Из-за быстрого принятия решений с мячом грузина довольно проблематично выключить из игры поэтому с его культурой паса приходится считаться – Георгий может отдать передачу практически любой длины. Чтение игры Куция помогает ему и в обороне. Молодой полузащитник — лидер своей команды по перехватам и один из лучших по отборам. Недостаток Куции продолжает его талант – грузин классно видит поле и иногда придумывает очень рисковые передачи, которые не всегда доходят до адресата и выливаются в опасные контратаки соперника. Трансфер грузина – трата на перспективу, но Куция уже сейчас отлично чувствует себя в длительном владении на чужой половине поля, так что в будущем вряд ли бы затерялся в команде РПЛ, играющей с позиции силы.

Ибраима Тандья («Сепси», Румыния)

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Франция. Возраст: 25 лет.



Ранее самый возрастной игрок материала по потенциалу превосходил каждого из упомянутых. Ибраима переехал во Францию вместе с семьей и всё детство играл за любительские парижские команды, пока не был замечен скаутами «Сошо» на одном из турниров в 2006 году. В 2011 году воспитанником «Сошо» уже интересовались «Ливерпуль» и «Челси», а сам Ибраима был заигран за юношескую сборную Франции U-17. Чуть позже у Тандья был второй шанс переехать в Англию, но француз с малийскими корнями решил отказать «Ньюкаслу» и перебрался в «Кан». В новой команде у Ибраима не задалось — фактически Тандья потерял два важнейших для молодого футболиста года прогресса и практически не играл до перехода в «Тур», где провел три сезона в качестве игрока основного состава.

Тандья – техничный и скоростной дриблер. Примерно 60 процентов попыток обводок француза заканчиваются успехом. Ибраима особенно полезен в переходной фазе из обороны в атаку — француз хорошо цепляется за мячи в левом полуфланге и убегает от опекуна. С прошлого сезона Тандья – игрок «Сепси», середняка румынского чемпионата. По уровню полузащитник явно превосходит турнир, в котором участвует, — до этого нечасто забивавший Тандья набрал 11 очков по системе «гол+пас» в 18 встречах. Во многом его игра подняла «Сепси» на четвертую строчку чемпионата. Возможно, успешный сезон в Румынии возродит амбиции некогда очень перспективного француза.

Кирилл Кириленко (без клуба)

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Беларусь. Возраст: 18 лет.



Кирилл Кириленко с детства рвется за границу. В 15 лет воспитанника академии ФК «Минск» повезли на просмотр в «Штутгарт», но из-за юридических формальностей футболисту пришлось вернуться в Беларусь. Через год Кириллом заинтересовался «РБ Лейпциг», но уже заявленный за взрослую команду футболист решил выбрать брестское «Динамо». В команде Марадоны на Кириленко практически не рассчитывали, поэтому следующие полтора года игрок провел в дубле, сыграв за основу лишь в 15 встречах. Не так давно Кириленко ушел из «Динамо» и на данный момент занимается поиском нового клуба.

Стажировки Кирилла в европейских командах стали возможны благодаря агенту Кириленко Николаю Шпилевскому, работающему с Александром Глебом. В прошлом году Шпилевский организовал Кириленко просмотр в ПСВ. Футболист понравился голландцам, которые пообещали держать белоруса на карандаше. Из плюсов Кириленко — стартовая скорость, удар с левой, техника обращения с мячом и характер. На поле Кирилл очень зол, заводится, когда что-то не получается, но при этом не перестает играть, а наоборот, только добавляет. Как и большинство молодых игроков, Кирилл плохо выбирает позицию в игре без мяча и не всегда правильно оценивает необходимость брать игру на себя.



Из-за известности агента в Кириленко постоянно сомневаются, действительно ли он такой талант или просто хорошо раскручен. В Европе, тем не менее, в игроке видят потенциал: в 2018 году Кирилл был включен в топ-50 проспектов еврокубкового сезона. В любом случае очевидный талант игрока, отсутствие контракта и скорая отмена легионерского статуса белорусов заставляют рискнуть с его подписанием — российские клубы точно ничего от этого не потеряют.

Армин Джерлек («Партизан», Сербия)

Позиция: атакующий полузащитник. Гражданство: Сербия. Возраст: 18 лет.



В отличие от других более скромных футболистов в материале, за переход Джерлека придется раскошелиться чуть больше. В 18 лет Армин считается главным футбольным талантом Сербии и потенциальной «десяткой» сборной страны на чемпионате мира в Катаре. Уже сейчас Джерлек постоянно подпускается к играм за взрослую команду «Партизана» и рассматривается в качестве кандидата на вызов в молодежную сборную. Карьера Армина могла и не начаться. Талант футболиста в мальчике разглядел его дед и зимой привел внука на тренировку в «Нови Пазар». Шел сильный снег, и Армин больше играл в снежки, чем показывал, на что способен, но деду удалось убедить тренеров «Пазара» взять Джерлека в футбольную школу.

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Козырь Джерлека в простоте его решений. От него редко дождешься нестандартных действий, но каждый удар серба будет хорошо подготовленным, каждый пас – удобным для партнера, а открывание – своевременным и перспективным для дальнейшего развития атаки. Многие называют Армина новым Ляичем, хотя по манере движения Джерлек больше похож на Азара. Трансфер в российский топ-клуб мог бы стать для серба отличным трамплином для будущего переезда в европейский топ-чемпионат.

Армин Джерлек Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Ясмин Челикович («Риека», Хорватия)

Позиция: полузащитник. Гражданство: Босния и Герцеговина. Возраст: 22 года.



Еще один балканский полузащитник Ясмин Челикович в детстве переехал в Хорватию вместе с семьей. В 15 лет Ясмин перешел в футбольную академию «Риеки», довольно скромной хорватской команды, переживающей лучший период в своей истории. В прошлом сезоне «Риека» даже впервые выиграла местный чемпионат, так что неудивительно, что молодому Челиковичу, считающемуся одним из самых перспективных игроков Боснии, не нашлось место в составе чемпиона. Ясмин был отдан в аренду запрешичскому «Интеру», где стал одним из игроков стартового состава и освоил новое для себя амплуа центрального защитника.

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В Боснии Челиковича ценят не за его новую роль. В молодежных сборных страны Ясмин, как правило, играет цепкого опорного полузащитника, здорового страхующего своих партнеров и не боящегося лезть в стыки. Для волнореза Челикович уверенно обращается с мячом, своевременно расстается с ним после отбора и спокоен под давлением. Год назад «Риека» выиграла организованный в Барселоне турнир молодежных команд, а Ясмин был признан его лучшим игроков и заинтересовал тренера второй команды «Барсы» — лишнее подтверждение класса футболиста, несмотря на то, что до переговоров о трансфере дело не дошло.

Руди Рожег («Целе», Словения)

Позиция: левый полузащитник. Гражданство: Словения. Возраст: 24 года.



Засидевшийся в Словении Рожег спит и видит себя где угодно, только не в местном чемпионате. Полузащитник «Целе» начинал свою футбольную карьеру в «Домжале» и очень долгое время был самым многообещающим воспитанником академии клуба, но излишнее внимание к молодой звезде сыграло против Руди. Только после перехода в «Целе» Рожег начал показывать свой футбол и в прошлом сезоне стал лучшим игроком высшей лиги Словении. Казалось бы, вот он, идеальный момент для переезда в Европу, но команда Руди «Целе» запросила за игрока 300 тысяч евро. За такие деньги футболиста был готов забрать только «Марибор», но Рожег сам отказался от трансфера – ему неинтересно играть в Словении, даже за лидера чемпионата.



В этом сезоне эффективность полузащитника только возросла. Рожег поучаствовал в половине забитых «Целе» мячей и прямо сейчас, будучи крайним полузащитником, является одним из лучших бомбардиров чемпионата Словении, поднимая свою ценность до запрашиваемых его командой денег. Руди – типичный инсайд, смещающийся с левого фланга в середину для удара или обостряющей передачи. В 2018 году Руди дебютировал в составе национальной сборной Словении. Словенец продолжает сидеть на чемоданах, ожидая возможности доказать свой талант в более сильном чемпионате. Для английского футбола, фанатом которого Рожег является, он сыроват, а вот в РПЛ такой футболист пригодился бы большинству команд средней руки.

Роберт Бозеник («Жилина», Словакия)

Позиция: нападающий. Гражданство: Словакия. Возраст: 19 лет.



Бозеник проводит очень многообещающий первый год во взрослом футболе. В начале сезона 19-летний воспитанник «Жилины» не планировался игроком стартового состава команды, но после забитого победного гола в первом же матче чемпионата изменил мнение тренера о себе. На счету Роберта уже 10 голов – третий результат в высшей лиги Словакии. Бозеник, всю жизнь мечтавший играть за родную команду, и сам не верит своим успехам, но держит себя в руках – недавно словацкий нападающий начал посещать психолога, чтобы справляться с возросшим давлением.



Бозеник силен в том, что и должен лучше всего уметь нападающий, — в открываниях. Роберт отлично играет на опережение в чужой штрафной, при этом полезен и в позиционном нападении, отклеиваясь от защитников рывками в глубину поля. Не обладая выдающейся техникой, Бозеник чувствует место, куда прилетит мяч, и грамотно подстраивается под него. К прогрессу игрока стоит относиться осторожно, учитывая его возраст и силу словацкой лиги. Тем не менее, пока еще недорогостоящий Бозеник мог бы стать интересным вариантом для играющий на контратаках команд.

Кирилл Печенин («Витебск», Беларусь)

Позиция: защитник. Гражданство: Беларусь. Возраст: 21 год.



Один из сильнейших игроков чемпионата Беларуси с рабочей левой ногой. Воспитанник витебского футбола, несмотря на возраст, уже может считаться зрелым футболистом. Заматереть Кириллу помогла аренда в бедствующий «Нафтан», в котором Печенин узнал, как футболистам могут по полгода не выдавать зарплаты и как команда может обходиться без медперсонала. Впрочем, полгода в Новополоцке всё равно были полезным временем для Печенина – в «Нафтане» Кирилл освоился на позиции левого защитника и стал еще более универсальным игроком. Печенин может закрыть любую позицию на левом фланге, в том числе сыграть крайним атакующим защитником. При этом Кирилл неоднократно пробовался на противоположном краю поля и в центре полузащиты – и везде проявлял себя достойно.

Кирилл Печенин Фото: fc.vitebsk.by

Универсальность Кирилла проявляется и в его игровых качествах. Печенин – лидер прошлого чемпионата по выигранным единоборствам среди левых полузащитников. При этом Кирилл обладает внушительной стартовой скоростью и координацией, не боится идти на соперника с дриблингом и хорошо обостряет игру короткими передачами. В прошлом сезоне футболист забил три гола и отдал три голевые передачи – большинство голов с участием Кирилла были забиты после его выходов на замену.



БАТЭ и брестское «Динамо» уже предложили за Печенина по 100 тысяч евро, но «Витебск» отказал обоим клубам, заявив, что продаст Кирилла только за «сверхъестественные» деньги. Учитывая то, что «Витебск» никогда не продавал игрока дороже предложенных за Печенина ста тысяч, вряд ли желаемая за игрока сумма такая уж «сверхъестественная» даже для белорусских топ-клубов, не говоря уже о командах РПЛ.