Дзюба неинтересен «Эвертону», Фернандеш всё дальше от «Локомотива»

Главным ньюсмейкером последних дней продолжает оставаться «Зенит». В основном, из-за защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого. Его возможный переход (контракт уже согласован) станет редким случаем, когда игрок сборной Украины едет в Россию. Защитник он сильный: остаётся надеяться, что после уже начавшейся травли он не передумает о своём решение. Такие случаи были.

26 украинцев, поигравших в РПЛ после лета 2014 года Почему 27-й Ракицкий вызывает больше хайпа, чем предшественники? Есть причина.

Вместе с Ракицким в Петербурге ждут Акунью, который играет на фланге защиты. Ожидается, что оба трансфера состоятся на следующей неделе. Продолжают активно обсуждать уход Паредеса: помимо «Челси» интерес к аргентинцу приписывают ещё и «ПСЖ».

С Дзюбой история очень сомнительная — источники сообщают, что «Эвертон» не проявляет совершенно никакого интереса к Артёму. Впрочем, в новости о возможном переходе говорилось о личной заинтересованности тренера «Эвертона» Марку Силвы. Возможно, он просто ещё не успел поставить клубу задачу по приобретению форварда, поэтому и активности пока нет.

Главный уже состоявшийся трансфер — Ерёменко в «Ростове». Есть информация, что уход Романа облегчил задачу по возвращению из «Ростова» Аяза Гулиева — «Спартак» сразу дал понять, что не будет претендовать на Ерёменко, и это стало частью договорённостей между клубами.

Ерёменко оказался не нужен топ-5 клубам РПЛ. Как такое возможно? Только вдумайтесь: ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Зенит», ни «Краснодар», ни «Локо»! Объясняем по каждому клубу.

Сам «Спартак» трансферную кампанию закончил — вероятность новых лиц есть только за счёт возможного возвращения некоторых игроков из аренды.

Сослан Джанаев расторгнет контракт с «Рубином» до конца месяца и перейдёт в другой клуб РПЛ. Переговоры «Краснодара» с Фёдором Кудряшовым поставили на паузу. С этой инициативой выступил клуб — причины пока неизвестны.

«Динамо», скорее всего, подпишет Клещенко из «Томи». Также клуб хочет Ивелина Попова. В окружении болгарина говорят, что он не хочет уезжать на Восток за большим контрактом и готов отыграть ещё пару сезонов на высоком уровне.

«Урал» взял в аренду у «Краснодара» защитника Страндберга, а чуть раньше расторг контракт с Чантурией. Как и «Енисей» с Дугаличем.

Пока всё идёт к тому, что в «Анжи» остаётся Магомед Адиев. Распродажа футболистов потихонечку сходит на «нет». После ухода нескольких игроков новый клуб ищет только Чансельор. Скорее всего, за рубежом.

В «Локомотиве» идёт аудит после предыдущего руководства и до сих пор не решены кадровые вопросы. Как минимум по этим причинам главным усилением москвичей это зимой, вполне возможно, станет возвращение после травмы Александра Коломейцева. Полузащитник уже активно тренируется на сборах клуба в Катаре.

«Локо» отдал в аренду «Балтике» Портнягина, а вот с продлением Ману Фернандеша дела обстоят хуже, чем было несколько недель назад. Взят ориентир на омоложение состава, к тому же, после неудачного выступления в ЛЧ, клуб лишился внушительной суммы денег. Есть информация, что переговоры сейчас не ведутся, и похоже, что стороны уже не найдут точки соприкосновения. До окончания контракта осталось менее, чем полгода — Ману уже имеет право вести переговоры с другим клубом.