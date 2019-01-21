Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»

Вальверде оставил Месси в запасе

«Я преодолел 5000 миль ради того, чтобы увидеть Месси» — плакат такого содержания притащил на «Камп Ноу» в воскресенье мужчина средних лет азиатской наружности. Можно себе представить степень его разочарования в тот момент, когда диктор объявил состав «Барселоны». Кумира миллионов в основе не обнаружилось – остался в запасе.

Не секрет, что Лео жутко не любит уходить с поля досрочно либо отправляться на него позже остальных. Прежние тренеры «блауграна», зная об этом пунктике Месси, понапрасну своего вожака не нервировали. Эрнесто Вальверде, судя по всему, удалось убедить капитана в необходимости периодических пауз – невозможно вообразить, что он посадил великого на лавку вопреки желанию игрока.

Больше часа Месси пробыл в непривычной роли зрителя, но за 30 минут до конца всё же отправился на поле – выручать одноклубников. Заурядный «Леганес» «рогом упёрся» в газон «Камп Ноу», и Вальверде пришлось срочно поднимать с «банки» основные силы – Месси, Ракитича. Лионель свою миссию выполнил превосходно. Начал с того, что поучаствовал в решающей голевой комбинации. После его непростого удара и неуверенного сейва Куэльяра Суарес добил мяч в сетку, выведя «Барсу» вперёд.

Показалось, что при этом Луис нарушил правила – носком бутсы заехал по запястью вратаря. Судья Де Бургос тоже сперва усомнился в легитимности гола, но после пересмотра записи указал на центр. Страдания Куэльяра на траве его в фоле не убедили. Украинец Лунин приготовился было вступить в игру, но замена не понадобилась.

А Месси напоследок отличился самостоятельно – причём с «тёщиной», правой ноги.

«Леганес» голом «поздравил» Тер Стегена с 100-м матчем в Примере

Гости долгое время не имели в атаке моментов – вообще. Пусто-пусто. Как оказалось, то была умелая имитация созидательной беспомощности. То, что он не только отбиваться умеет, «Леганес» показал на 57-й минуте, проведя весьма симпатичную атаку и сполна воспользовавшись неповоротливостью защитников в сине-гранатовом. Три барселонца находились в шаговой доступности от Брайтвайта – и никто не помешал ему сравнять счёт! Юбилей – 100-й матч в чемпионате Испании – получился у Тер Стегена с горчинкой. Если немца это немного утешит, Брайтвайт на неделе не только ему – «Реалу» тоже мячишко отгрузил.

Дембеле забил и сломался

Противоречивые воспоминания остались о матче у Усмана Дембеле. На одной чаше условных весов – отличная игра и породистый гол, на другой – травма. Вдвойне досадно, что сломался молодой форвард в прямом смысле на ровном месте – подвернул ногу. С поля Дембеле ушёл самостоятельно, но сильно хромая. Похоже, в ближайших матчах Усман «Барсе» не помощник.