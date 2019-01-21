Джеймса Милнера удалил с поля учитель физкультуры. Они знакомы со школы

В матче с «Кристал Пэлас» полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил две жёлтые карточки: первую на 82-й минуте, вторую – на 89-й. Для футболиста эта красная карточка стала третьей в карьере, но вряд ли бы этому факту придали большое значение, если бы не один интересный момент. Оказалось, что судья Джонатан Мосс, который удалил Милнера, знаком с футболистом уже много лет.

Судьба свела их в Хорсфорте больше 25 лет назад. Милнер ходил в местную начальную школу «Вестбрук», а Мосс там работал преподавателем физкультуры. Также арбитр был тренером школьной футбольной команды «Лидс Юнайтед», в которой капитаном был Милнер.



Сохранилось и общее фото.

Болельщики, которые не особо любят Мосса и называют его толстым, тут же начали шутить: «Не знаю, что более странно: что Мосс был учителем Милнера, что этот толстяк был учителем физкультуры или что жирдяй был тренером, знает правила, но не игру».

В 2015 году болельщики «Арсенала» после игры с «Саутгемптоном», которую судил Мосс, создали петицию, предложив отстранить арбитра от матчей их команды. По их мнению, он тогда засчитал голы, которых не было. Об этом на пресс-конференции сказал и Арсен Венгер: «Нам немного не повезло, потому что все голы были спорными. Особенно второй и третий. Но что я могу поделать?».

Болельщики «Тоттенхэма» тоже однажды были недовольны его работой. Весной 2017 года в матче с «Кристал Пэлас» Мосс «свистел в одну сторону» и в основном наказывал футболистов из команды Почеттино.

«Мосс ненавидит «Тоттенхэм», он один из худших судей в АПЛ»

«Джон Мосс. Всё ещё худший судья в лиге. Он ужасен»

Интересно, что думает Джеймс Милнер о своём старом знакомом?