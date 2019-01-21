«Любой бы сделал то же самое». У Сульшера 7 побед подряд, но есть недовольные

Победа над «Брайтоном», добытая благодаря голам Погба и Рашфорда, стала для Уле-Гуннара Сульшера седьмой подряд во всех турнирах и шестой подряд в АПЛ. Последние 20 минут были трудными, но «МЮ» удержал счёт 2:1, и Сульшер официально стал рекордсменом: ещё ни у кого в Англии не было такого старта.

Дополнительный повод для радости – форма Погба. После ухода Моуринью француз показывает что-то фантастическое: принял участие в шести матчах, исполнил в них пять голов и четыре голевые передачи. Его брат прямо сказал, что всё дело в доверии тренера.

«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал» Эмоции важнее тактики. Доказывают Сульшер и де Хеа.

В общем, трудно представить начало лучше. Но есть в Англии и те, кто критикует Сульшера. Или по крайней мере призывает не спешить с выводами.



Гари Невилл после гостевой победы «МЮ» над «Тоттенхэмом» подчеркнул, что Сульшер ещё не заслужил такую работу. «До начала матча я говорил, что неправильно судить о тренере только по результату, поражение само по себе ничего не значит. «МЮ» победил, но опять же: не нужно судить только по результату. Работу Сульшера незачем оценивать каждую неделю, в зависимости от счёта. Он прекрасно начал, и я очень рад за него. Уле – думающий тренер, и он прогрессирует. Но если он хочет остаться в клубе и после завершения сезона, ему нужно сделать ещё больше. Никакой результат не имеет значения до апреля или мая».

Джейми Каррагер и Гари Невилл Фото: Julian Finney/Getty Images

Тогда же, после победы над «Тоттенхэмом», неожиданно выступил бывший известный игрок «Ливерпуля» Пол Инс. Он не считает, что Сульшер делает что-то особенное, и даже приводит аргументы. «Давайте не будем слишком восхищаться. Сульшер пришёл в клуб в ситуации, когда хуже быть просто не могло. Над «МЮ» нависла туча, напряжение было между игроками, тренерами, болельщиками. Это влияло на игру. Сульшер появился с дружелюбным лицом, он успокоил игроков, и те в ответ удвоили усилия. То же самое на его месте сделал бы я или Стив Брюс – кто угодно. Каждый бы начал с того, что дал игрокам свободу. Это просто. Он снял кандалы, но это ещё не значит, что он подходящий тренер для «Юнайтед». Что нужно клубу в будущем – навязать серьёзную конкуренцию «Ман Сити» и «Ливерпулю». Не нужно принимать поспешное решение о постоянном тренере из-за нескольких побед подряд, большинство из которых над командами из нижней половины турнирной таблицы. Если он выведет «МЮ» в Лигу чемпионов по итогам сезона, если он дойдёт до финала Лиги чемпионов в мае, тогда руководству нужно будет серьёзно обдумать его кандидатуру. А пока, думаю, идеальный тренер для «МЮ» — это Почеттино. Он сможет вывести клуб на новый уровень».



Журналист популярного портала Fourfourtwo Себ Стаффорд-Блер написал статью с заголовком: «Что, если Сульшер работает в «МЮ» слишком хорошо?». В статье он рассуждает о том, что легенду «МЮ» пригласили на короткое время в расчёте на эмоциональный эффект от его присутствия. Но если он будет продолжать так же успешно работать, легенду может оказаться трудно уволить летом – а ведь «МЮ» нужен сложившийся топ-тренер на годы вперёд. Журналист также подчёркивает, что успех Сульшеру пока приносит одно качество – он не Моуринью. Этого может быть достаточно до конца сезона, но не для серьёзной работы. В качестве примера он приводит работу Роберто Ди Маттео в «Челси»: после триумфального завершения сезона Роман Абрамович просто не мог уволить временного тренера, но это привело к тому, что уже следующий сезон был потерян.

Но, несмотря на отдельный негатив, положительной реакции намного больше. Главное, что Уле-Гуннара сразу приняли болельщики. Когда его только назначили, о нём стали петь старые чанты, ещё с той эпохи, когда он был игроком «МЮ».

А через пару недель после назначения фанаты на трибунах «Олд Траффорд» уже пели о нём новые чанты, посвящённые Сульшеру-тренеру.

Ещё одна легенда «МЮ», Уэйн Руни, радуется, что Сульшеру дали шанс. Но при этом всё равно считает, что лучший вариант для клуба – Почеттино. «Если бы я выбирал тренера для «Юнайтед», я сделал бы всё, чтобы им стал Почеттино. Он всегда выжимает из игроков максимум».

Безусловную поддержку Сульшеру выразил Пол Скоулз. Главный критик Моуринью (недавно он сказал, что Жозе сам спланировал своё увольнение из клуба) сказал, что от нового тренера нельзя было ожидать большего. «Футболисты снова играют с улыбкой на лице. «МЮ» много атакует, а на домашние матчи стало невозможно достать билет. Стадион полон. Это всё, что нужно знать, от Сульшера нельзя было желать большего».



А Джейми Каррагер, ещё одна легенда «Ливерпуля», который сейчас работает телеведущим, не только похвалил Сульшера, но и прошёлся по своему бывшему одноклубнику Полу Инсу, чьё мнение мы привели выше. «Я слышал, что многие люди считают, что любой справился бы в «МЮ» не хуже, чем Сульшер. Они смотрят на состав, на соперников и думают: «Кто угодно на его месте сделал бы то же самое». Это чушь. Чушь! Сульшер принимает трудные решения. Он усадил Лукаку в запас. Что касается соперников, в прошлом сезоне, когда «МЮ» пришёл вторым в АПЛ под руководством Моуринью, клуб проиграл три матча командам, которые вышли в АПЛ из Чемпионшипа. Не недооценивайте значимость побед над такими соперниками. Сульшер прекрасно начал в клубе. С его приходом команда стала играть без страха».