Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 47 млн. Что об этом нужно знать

Руководство «ПСЖ» договорилось о трансфере Леандро Паредеса с «Зенитом». За 24-летнего игрока действующие чемпионы Франции в общей сложности заплатят € 47 млн.
Паредес прошёл медобследование и заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года — до конца сезона-2022/23.
Как Паредес играл в «Зените»
«Зенит» брал новичка, который не всегда попадал в основу «Ромы», а теперь это ключевой полузащитник лидера РПЛ, имеющий регулярную практику, и игрок сборной Аргентины. Паредес сыграл за «Зенит» 61 матч в разных турнирах, забил 10 голов и сделал 15 голевых передач.
Но в последнее время Паредес слишком очевидно хотел покинуть Россию. Он прямо говорил об этом в интервью аргентинским журналистам и делал ретвит с видео «Леандро, добро пожаловать в “Челси”», когда интерес к нему проявлял «Челси». Лондонцы были готовы заплатить за него € 35 млн.
Кто может заменить Паредеса в «Зените»?
В «Зените» Хавьеру Рибалте придётся как следует потрудиться, чтобы найти адекватную замену Паредесу. Не так много на рынке доступных для РПЛ игроков, которые способны так здорово распоряжаться мячом, выполнять такие длинные передачи и подачи со стандартов, как аргентинец. По статистике Whoscored.com, в среднем за матч Лео выполняет 2,1 точных кросса, а также 1,8 точной передачи с угловых и 3,0 точной передачи со штрафных. По всем показателям он занимает 1-2-е места среди игроков РПЛ. У Паредеса вторая оценка в лиге – 7,44 балла. Чуть-чуть опережает аргентинца лишь «армеец» Никола Влашич (7,46).
Мы тут набросали списочек.
Цена
Петербургский клуб купил Паредеса летом 2017-го за 23 млн евро, а теперь продал в два раза дороже. О том, что покупка аргентинца отличная инвестиция в будущее, говорилось ещё при покупке. Заработать на перепродаже футболиста было одной из целей сделки.
Парижане сначала сделали сине-бело-голубым официальное предложение о приобретении Паредеса в размере € 35 млн. Также была информация, что «Челси», считавшийся фаворитом в борьбе за хавбека, тоже предложил за аргентинца € 35 млн, однако «Зенит» отказался отпускать футболиста меньше чем за € 40 млн.
10 самых дорогих продаж в истории РПЛ
|Игрок
|Страна
|Откуда
|Куда
|За сколько
|Халк
|Бразилия
|«Зенит»
|«Шанхай»
|€ 55,8 млн.
|Леандро Паредес
|Аргентина
|«Зенит»
|«ПСЖ»
|€ 47 млн.
|Виллиан
|Бразилия
|«Анжи»
|«Челси»
|€ 35,5 млн.
|Александр Головин
|Россия
|ЦСКА
|«Монако»
|€ 30 млн.
|Данни
|Португалия
|«Динамо»
|«Зенит»
|€ 30 млн.
|Эсекьель Гарай
|Аргентина
|«Зенит»
|«Валенсия»
|€ 24 млн.
|Жо
|Бразилия
|ЦСКА
|«Манчестер Сити»
|€ 24 млн.
|Юрий Жирков
|Россия
|ЦСКА
|«Челси»
|€ 21 млн.
|Квинси Промес
|Голландия
|«Спартак»
|«Севилья»
|€ 20 млн.
|Аксель Витсель
|Бельгия
|«Зенит»
|«Тяньцзинь Цюаньцзянь»
|€ 20 млн.