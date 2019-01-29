Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 47 млн. Что об этом нужно знать

Руководство «ПСЖ» договорилось о трансфере Леандро Паредеса с «Зенитом». За 24-летнего игрока действующие чемпионы Франции в общей сложности заплатят € 47 млн.

Паредес прошёл медобследование и заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года — до конца сезона-2022/23.

Как Паредес играл в «Зените»

«Зенит» брал новичка, который не всегда попадал в основу «Ромы», а теперь это ключевой полузащитник лидера РПЛ, имеющий регулярную практику, и игрок сборной Аргентины. Паредес сыграл за «Зенит» 61 матч в разных турнирах, забил 10 голов и сделал 15 голевых передач.

Но в последнее время Паредес слишком очевидно хотел покинуть Россию. Он прямо говорил об этом в интервью аргентинским журналистам и делал ретвит с видео «Леандро, добро пожаловать в “Челси”», когда интерес к нему проявлял «Челси». Лондонцы были готовы заплатить за него € 35 млн.

Вопрос на 35 млн евро. Надо ли «Зениту» продавать Паредеса? И что может ждать звезду РПЛ в «Челси».

Кто может заменить Паредеса в «Зените»?

В «Зените» Хавьеру Рибалте придётся как следует потрудиться, чтобы найти адекватную замену Паредесу. Не так много на рынке доступных для РПЛ игроков, которые способны так здорово распоряжаться мячом, выполнять такие длинные передачи и подачи со стандартов, как аргентинец. По статистике Whoscored.com, в среднем за матч Лео выполняет 2,1 точных кросса, а также 1,8 точной передачи с угловых и 3,0 точной передачи со штрафных. По всем показателям он занимает 1-2-е места среди игроков РПЛ. У Паредеса вторая оценка в лиге – 7,44 балла. Чуть-чуть опережает аргентинца лишь «армеец» Никола Влашич (7,46).

Мы тут набросали списочек.

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Цена

Петербургский клуб купил Паредеса летом 2017-го за 23 млн евро, а теперь продал в два раза дороже. О том, что покупка аргентинца отличная инвестиция в будущее, говорилось ещё при покупке. Заработать на перепродаже футболиста было одной из целей сделки.

Парижане сначала сделали сине-бело-голубым официальное предложение о приобретении Паредеса в размере € 35 млн. Также была информация, что «Челси», считавшийся фаворитом в борьбе за хавбека, тоже предложил за аргентинца € 35 млн, однако «Зенит» отказался отпускать футболиста меньше чем за € 40 млн.

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