«Челси» и без Игуаина справился с «Тоттенхэмом». В серии пенальти

«Челси» и «Тоттенхэм» — соседи географически и соседи в таблице АПЛ (четвёртое и третье места). Сегодня команды в ответном матче решали, кто сразится с «Манчестер Сити» (выиграл в первом матче у «Брайтона» 9:0, потом было уже неважно) в финале Кубка английской Лиги. В первом матче выиграли «шпоры» 1:0. Стоит добавить, что по пути «Челси» убрал из турнира «Ливерпуль», а «Тоттенхэм» уже выиграл одно супердерби, выбив из турнира «Арсенал».

Накануне «Челси» совершил супертрансфер, но новичок клуба Гонсало Игуаин остался вне заявки на игру.

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А «Тоттенхэм» никак не может сыграть на новом стадионе.

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А ещё травмирован Гарри Кейн.

На 27-й минуте «Челси» открыл счёт. Эден Азар навесил с углового с левого фланга, мяч был вынесен защитниками на линию штрафную, где первым на подборе оказался Канте и ударом в касание отправил мяч с рикошетом от ноги Гассаниги в сетку ворот.

На 33-й минуте получил травму защитник «шпор» Бен Дэвис, его заменил Дэнни Роуз.

На 38-й минуте счёт стал 2:0. Аспиликуэта подключился к атаке своей команды по правому флангу, получил пас на краю чужой штрафной и отпасовал точно в центр, где Азар ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

У гостей в первом тайме моментов не было.

Но в самом начале второго тайма сыграла вынужденная замена Почеттино. Дэнни Роуз получил пас на левом фланге атаки и исполнил подачу в центр на линию вратарской, где в борьбе с двумя защитниками Льоренте отправил мяч точно в цель. Вот этот гол.

Сразу заметим, что в Кубке Лиги не работает правило гола на чужом поле, так что счёт стал ничейным. И команды ждала серия пенальти. Хотя дожить до неё «Тоттенхэму» было непросто.

Гассанига выручил команду после удара Жиру, Вертонген заблокировал этот удар Азара, в концовке Жиру головой пробил чуть мимо цели.

В серии пенальти нервы крепче оказались у игроков «Челси», которые реализовали все четыре попытки. Эрик Дайер пробил выше, а Кепа парировал удар Моуры.