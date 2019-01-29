В «Вальядолид» перешел Гвардиола. Как и Пеп, он вошёл в историю «Барселоны»

После возвращения в Примеру и приобретения клуба Роналдо «Реал Вальядолид» выдал сверхудачный стартовый отрезок сезона, но дистанция вернула свое. Сейчас команда Серхио Гонсалеса располагается в одной строчке от зоны вылета и снизу подпирается куда более мощными коллективами, забивающими не только по праздникам. Чтобы как-то выправить ситуацию с созданием голевых моментов («Вальядолид» – вторая с конца команда Примеры по забитым голам и последняя по xG), Роналдо пытался договориться с мадридским «Реалом» и взять в аренду Винисиуса, но молодой полузащитник оказался нужен Солари. В итоге Роналдо обновил трансферный рекорд своего клуба приобретением Гвардиолы. Не того самого, но тоже связанного с «Барселоной».

Серхио Гвардиола стал известен футбольному миру задолго до того, как заиграл на высоком уровне. После удачного сезона за «Эльденсе» в Сегунде В, третьей по силе лиге Испании, и нескольких месяцев на скамейке «Алькоркона» Гвардиолой заинтересовалась «Барселона», предложившая игроку место в основе второй команды. Сделка состоялась, контракт был подписан, а фотографии счастливого Серхио опубликованы в официальном «твиттере» «Барсы». Если бы Серхио подписывался клубом как игрок основы, его переход точно стал бы одним из самых неудачных в современной истории «Барселоны». В тот же вечер, пока Гвардиола с семьей праздновал трансфер в большую команду, внимательные болельщики «Барсы» нашли в «твиттере» новичка большое количество идеологически неверных постов, поддерживающих мадридский «Реал» и оскорбляющих каталонцев. Большинство твитов было сделано в начале 2010-х – время Моуриньо и наиболее ожесточённого соперничества испанских грандов. Гвардиола сразу включил заднюю и спихнул все на друзей и их неудачную шутку, но было уже понятно — ДНК «Барселоны» тут и не пахло. Клуб, в отличие от истории с таким же интернет-хейтером «Барсы» и лично Неймара Боатенгом, решил отказаться от игрока — контракт позволял это сделать. В итоге Серхио вошёл в историю клуба как игрок с самым коротким контрактом в его истории.

Роналдо купил клуб Примеры. Зачем? Всё о сделке. Почему именно «Вальядолид», и в чём может быть интерес Роналдо.

На этом проблемы молодого нападающего не закончились. Перейдя в куда более скромную вторую команду «Гранады», Гвардиола снова начал стабильно забивать в третьем дивизионе и даже приглянулся легендарному Пако Хемесу, взявшего игрока на предсезонный сбор с основной командой «Гранады». Гвардиола участвовал почти в каждом товарищеском матче, забивал и постоянно общался со своим наставником. Сам Серхио утверждает, что в сезоне 16-17 Пако собирался сделать его игроком основы, но у него ничего не вышло. «Гранада» того времени была таким бардачным клубом, что даже пробивной характер Пако не помогал главному тренеру в управлении командой — комплектацией состава занималось руководство. Гвардиола сбежал от дубля «Гранады» в Австралию. Несмотря на комментарии форварда о желании выиграть титул с «Аделаидой», было очевидно: Серхио порядком надоели постоянно повторяющиеся неудачи и негатив злопамятной испанской прессы, вспоминавшей ему историю с «Барселоной» при каждом удобном случае.

Успокоившись и отчасти отдохнув от футбола в далекой Австралии, Гвардиола снова попытался запрыгнуть в большой футбол через Сегунду В. 8 голов в 14 встречах второго круга за «Мурсию» наконец-то позволили нападающему впервые в своей карьере поиграть за команду хотя бы второго дивизиона — Гвардиолу подобрала слабая даже по меркам Сегунды «Кордова». Сезон-2017/18 стал для «Кордовы» одним из самых ярких в ее новейшей истории. Ничего особенного, «Кордова» всего лишь сохранила прописку в Сегунде, но сделала это очень эффектно, вернувшись в игру после 14-очкового отрыва от спасительного места. Главным героем той команды стал Серхио, с 22 забитыми голами побив принадлежавший Флорину Андоне клубный рекорд. После шикарного года за «Кордову» Серхио почувствовал вкус крови и немного обнаглел — в новом контракте выбил улучшенные финансовые условия и пункт о беспрепятственном переходе в команду Примеры в случае интереса к его безграничному таланту. Спрос нашёлся. Теперь позавчерашний неудачник подвалов испанского футбола — футболист команды Примеры. Гвардиола даже успел сыграть за «Реал Вальядолид», и, хотя нападающий не отметился ничем особенным, его команда наконец выиграла и забила целых 2 гола в матче. Серхио – качественный форвард, но в нем нет ничего особенного, и очень возможно скорое разочарование «Вальядолида» в потраченных 6 млн евро, но прямо сейчас Гвардиолу не должно это волновать. Время наконец насладиться моментом.