Фурсенко: продажа Паредеса влияла на покупку Ракицкого

Закончилась сага о главном трансфере этой зимы в РПЛ. Паредес официально перешёл в «ПСЖ». Прямо перед этим «Зенит» купил у «Шахтёра» Ракицкого. Кроме того, ожидается ещё приобретение Акуньи из «Спортинга». «Чемпионат» связался с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко и попросил прокомментировать трансферную активность клуба.

– «Зенит» больше надо поздравлять со сделкой по Паредесу или сочувствовать клубу, что расстались с сильным игроком?

– Думаю, нас надо поздравить. Проведена очень успешная сделка – одна из самых крупных в истории нашего клуба. Мы не на словах, а на деле реализуем нашу финансовую концепцию. Как вы знаете, «Зенит» входит в тридцатку самых успешных коммерческих клубов Европы. Плюс теперь мы получили новые возможности для трансферной кампании. Что касается ухода Паредеса, мы благодарны ему за очень достойную игру. За полтора года, проведённых в «Зените», Лео очень сильно повлиял на футбол нашей команды. И создал приличную конкурентную среду в преддверии ЧМ-2018. А это тоже дорогого стоит.

– Это самый успешный трансфер в истории «Зенита», если брать в расчёт суммы покупки и продажи?

– Давайте не будем вспоминать предыдущие переходы. Конкретно этот трансфер однозначно успешен. Он даёт нам возможности трансферных приобретений под нашего отечественного специалиста.



– Семак – предельно корректный и дипломатичный человек, уже несколько раз подчёркивал, что ждёт трансферов. Вы обращали внимание на эти слова, реагировали на них?

– Конечно. Мы старается выполнять запросы главного тренера. Нам, естественно, надо ему помочь, и мы постараемся это сделать в ближайшее время. Вернее, мы уже кое-что сделали. Но и ещё будем делать.

– Сколько получит «Зенит» со сделки по Паредесу? Цифры назывались разные. 40 миллионов евро, 45, 47.

– Мы обычно не комментируем суммы сделок.

– У «Зенита» есть и первый футболист «на вход» – украинец Ракицкий. Почему именно он?

– Ракицкий больше полугода находился в нашем листе интересов. Сейчас возникла возможность его приобрести, и мы договорились с «Шахтёром». Это сильный футболист с отличной левой ногой. Может играть как центрального защитника, так и полузащитника. Плюс у него очень хорошие физические кондиции. Мы только что провели медицинский осмотр. Он показал высочайшие параметры.



– Трансфер Ракицкого очень неоднозначно воспринят на Украине. Вы знаете про это?

– Мы считаем, что в этом ракурсе переход рассматривать вообще не стоит. Футбол вне политики.

26 украинцев, поигравших в РПЛ после лета 2014 года Почему 27-й Ракицкий вызывает больше хайпа, чем предшественники? Есть причина.

– Любопытно, что Ракицкий взял в «Зените» 44-й номер – тот самый, под которым в команде долго играл Анатолий Тимощук.

– Насколько я знаю, он играл под этим номером в «Шахтёре». Но да – в этом есть свой символизм. Анатолий Тимощук был очень важным игроком в нашем составе, капитаном. Ракицкому я пожелал бы в «Зените» такой же славной карьеры. Тем более что они очень похожи по своему отношению к футболу.

– Почему первый зимний переход у «Зенита» состоялся только в конце января, когда тренировочная работа в разгаре?

– У «Зенита» были довольно сложные переговоры по Паредесу. А этот трансфер прямо влиял и на наши приобретения. Переговоры по Лео были длительными, и нам удалось закрыть эту сделку только вчера поздно вечером.



– Что с заменой Паредесу?

– Мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за нашим главным тренером.



– Как много приобретений у «Зенита» будет этой зимой?

– Европейское трансферное окно закрывается 1 февраля. А российский трансферный рынок будет функционировать ещё целый месяц. У нас есть возможности усилиться под возобновление чемпионата России. Надеюсь, что и здесь мы успеем что-то сделать.



– Когда будет официальная информация по переходу Акуньи?

– Пока здесь без комментариев.