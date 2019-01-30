Сульшер прервал 8-матчевую победную серию. Но «МЮ» повторил чудо 1999 года

Уле-Гуннар Сульшер начал свою карьеру в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» с восьми побед подряд. Шесть было в чемпионате, справедливости ради, за исключением «Тоттенхэма» — над середняками и аутсайдерами).
Две победы были в Кубке. Одна, очень яркая, над «Арсеналом», случилась всего несколько дней назад.
Обидчиком Сульшера стал скромный «Бёрнли», который перед туром шёл на 16-м месте. Первый тайм получился не очень зрелищным. «Манчестер» вроде и немало бил по воротам, но в створ не попал ни разу (не считая гола из офсайда, но там судья реально прав), а количество острых моментов можно было пересчитать по пальцам одной руки.
На 51-й минуте Перейра потерял мяч на своей половине поля, Корк убежал к штрафной, выполнил передачу на Барнса, и тот в касание пробил под перекладину.
На 81-минуте Вествуд получил мяч у линии штрафной и навесил к дальней штанге, где Вуд здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.
Вы, конечно, думаете, что за те 30 минут, которые разделили два гола манкунианцы штурмовали ворота гостей и создали кучу моментов? А вот и нет. Момент был только один — у Лукаку на 65-й минуте. И всё.
Внимание! «МЮ» проигрывает, шансов почти нет. Ничего не напоминает?
На 86-й Хендрик сбил Лингарда в штрафной, не дав ему развернуться после передачи Маты, а Погба чётко реализовал пенальти.
На 2-й добавленной минуте Янг получил мяч от Лингарда и закрутил в штрафную, где Санчес сильно пробил головой. Хитон отразил удар, но точно на Линделёфа, который уверенно сыграл на добивании.
Конечно, это не совсем копия сценария матча 20-летней давности, но смысл примерно тот же.
Сульшер по-прежнему непобедим.