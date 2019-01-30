Сульшер прервал 8-матчевую победную серию. Но «МЮ» повторил чудо 1999 года

Уле-Гуннар Сульшер начал свою карьеру в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» с восьми побед подряд. Шесть было в чемпионате, справедливости ради, за исключением «Тоттенхэма» — над середняками и аутсайдерами).

«Любой бы сделал то же самое». У Сульшера 7 побед подряд, но есть недовольные Что говорят об «МЮ» английские журналисты и экс-футболисты.

Две победы были в Кубке. Одна, очень яркая, над «Арсеналом», случилась всего несколько дней назад.

Сульшер по-прежнему непобедим. «МЮ» обыграл «Арсенал» в Кубке Кубок Англии — крутой турнир. В нём возможен такой матч уже в 1/16 финала.

Обидчиком Сульшера стал скромный «Бёрнли», который перед туром шёл на 16-м месте. Первый тайм получился не очень зрелищным. «Манчестер» вроде и немало бил по воротам, но в створ не попал ни разу (не считая гола из офсайда, но там судья реально прав), а количество острых моментов можно было пересчитать по пальцам одной руки.

На 51-й минуте Перейра потерял мяч на своей половине поля, Корк убежал к штрафной, выполнил передачу на Барнса, и тот в касание пробил под перекладину.

На 81-минуте Вествуд получил мяч у линии штрафной и навесил к дальней штанге, где Вуд здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.

Вы, конечно, думаете, что за те 30 минут, которые разделили два гола манкунианцы штурмовали ворота гостей и создали кучу моментов? А вот и нет. Момент был только один — у Лукаку на 65-й минуте. И всё.

Внимание! «МЮ» проигрывает, шансов почти нет. Ничего не напоминает?

На 86-й Хендрик сбил Лингарда в штрафной, не дав ему развернуться после передачи Маты, а Погба чётко реализовал пенальти.

На 2-й добавленной минуте Янг получил мяч от Лингарда и закрутил в штрафную, где Санчес сильно пробил головой. Хитон отразил удар, но точно на Линделёфа, который уверенно сыграл на добивании.

Конечно, это не совсем копия сценария матча 20-летней давности, но смысл примерно тот же.

Сульшер по-прежнему непобедим.