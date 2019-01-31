Что изменилось в игре «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Ростова»

Необходимо сразу дать важную вводную: тренеры каждого участника турнира в Катаре ещё до его начала говорили о своём безразличии к результату. Это логично. Во-первых, за почти полтора месяца до старта второй части сезона игру двух только собравшихся после отпусков коллективов сложно назвать даже контрольной. Во-вторых, на сборах все играют под нагрузками, и ключевая задача в таких матчах заключается в том, чтобы проверить текущее состояние футболистов, восстановить старые и наиграть новые связки, а не экспериментировать с тактикой. Тем не менее несколько интересных моментов в бедном на тактические изменения турнире в Катаре заслуживает отдельного упоминания.

Кононов возвращает «мёртвую» схему

Вместе с постепенным ужесточением требований к современному полузащитнику отмирает амплуа чистой «десятки». Поэтому формация 4-2-3-1 всё реже и реже встречается в европейском футболе. От подобного построения со свободной ролью атакующего полузащитника отказались многие специалисты, кроме идеологов, коим в какой-то степени и является Олег Кононов.

Можно критиковать Олега Георгиевича за консерватизм и находить оправдание последним результатам в лучшем физическом состоянии команды, но факт остаётся фактом: по мысли обкатывающий новую модель игры «Спартак» показал самый цельный футбол из всех участников турнира в Катаре.

Очень хочется покритиковать «Спартак». Но – не за что А вы найдёте повод?

Заигравший с приходом Кононова Ханни — идеальный вариант на позицию «десятки» в 4-2-3-1. Алжирец, во-первых, обеспечивает быстрый переход из обороны в атаку в случае смены владения на своей половине поля, во-вторых, в позиционных атаках выступает связующим полуфланговым звеном между нападающим и вингером, в-третьих, обеспечивает численное большинство в центральной зоне перед чужой штрафной в случае подключения опорников «Спартака». Авантюрно в случае потери мяча, но пока работает.

Новая схема порождает кадровую проблему. Во-первых, чистой «десяткой» в «Спартаке» может сыграть только Ханни. Теоретически полузащитника могут заменить Игнатов и Адриано, но в таком случае «Спартак» скорее потеряет в качестве позиционной атаки, чем приобретет, поэтому в случае травмы алжирца москвичам придется перестраиваться. Во-вторых, ожесточается конкуренция за два места в опорной зоне. Теперь на них претендуют как минимум четыре номинальных игрока стартового состава, каждому из которых, кстати, был бы полезен чистый опорник в пару, так как проблемы «Спартака» в переходах из атаки в оборону и неудачных попытках прессинга большим количеством игроков никуда не ушли. Потеряв одного игрока в середине поля, красно-белые стали чаще отдавать середину поля сопернику и позволять тому организовывать быстрые атаки через вертикальные забросы – достаточно увести кого-то из опорников «Спартака» ложным открыванием в первую линию прессинга, и у москвичей в середине поля остается один Глушаков. Кононов пытается маскировать проблему узким расположение крайних полузащитников без мяча, но пока получается не очень эффективно.

Новички «Ростова»

«Ростов» обновился больше остальных участников турнира. В зимнюю паузу команда Валерия Карпина потеряла Юсупова и Гулиева, двух основных центральных полузащитников команды. Теперь «Ростов» становится одним из самых непредсказуемых коллективов РПЛ, даже несмотря на то что структура игры команды пока не изменилась.

Приглашённые заменить ушедших центральных полузащитников Ерёменко и Попов провели на поле не более 25 минут каждый, но хотя бы по Роману можно сделать какие-то первые выводы. Задачи Ерёменко в позиционной обороне — фазе, в которой «Ростов» пребывает больше всего времени и комфортно себя в ней чувствует, – не отличаются от функционала того же Гулиева. Роман будет занимать одну из позиций центрального полузащитника, прессинговать крайнего защитника соперника с мячом и играть персонально по «восьмёрке» в случае перевода мяча на противоположный фланг. Ерёменко имеет репутацию не самого дисциплинированного игрока в обороне, но на деле с заменой Гулиева на Романа «Ростов» как минимум не потеряет в качестве обороны.

Роман Ерёменко дебютировал за «Ростов» и забил. Но выиграл «Локомотив» В Катаре жарко.

В Катаре Ерёменко грамотно выполнял установку тренера и не терялся в смене опеки, своевременно перестраиваясь с крайнего защитника на вингера, а после на опорника «Локомотива» в одном эпизоде. При этом главное достоинство Ерёменко в его игре с мячом. За свои 25 минут Роман отдал четыре обостряющие передачи, две из которых нашли адресата. Во второй части сезона Ерёменко будет приносить пользу «Ростову» как вертикальными забросами из глубины в быстрых переходах, так и нестандартными решениями в позиционных атаках против низких блоков андердогов – ситуациях, в которых «Ростов» испытывает наибольшие проблемы. С Ерёменко команда Карпина становится намного более гибкой и повышает шансы на еврокубковое итоговое место.

Игру Попова оценить сложнее, и пока непонятно, как Карпин будет использовать болгарина. Фланги «Ростова» полностью отданы крайним защитникам, а для середины поля Ивелин постоянно недорабатывал в командном прессинге и опеке игроков «Зенита». На турнире Попов провёл менее получаса на позиции оттянутого форварда. Скорее всего, эту же роль Ивелину будет предлагать Карпин – для номинальной замены Поповым и Ерёменко двух ушедших центральных полузащитников с паспортом «Ростову», во-первых, не хватит лимита, а во-вторых, два атакующих полузащитника в центральном треугольнике выглядят авантюрой для одной из самых лучших оборон РПЛ.

Прессинг «Локомотива»

Последние сезоны сложили о «Локомотиве» впечатление оборонительной команды, но это не совсем так. Юрий Палыч выбирает прессинг-модель «Локомотива» в зависимости от соперника и, как правило, отказывается от высокого давления в играх против команд верхней половины турнирной таблицы чемпионата. Цифры подтверждают: в матчах против команд первой пятёрки «Локомотив» допускает 12.68 PPDA, в то время как среднее PPDA против более скромных соперников не доходит даже до восьми. В Катаре Юрий Палыч попробовал навязать высокое давление всем соперникам. «Локомотив» большим количеством игроков поднимался на чужую половину поля и прессинговал даже в случае положительного для себя исхода встречи.

Главный тренер «Локомотива» подобрал правильное время для проверки новой модели движения без мяча. Его команда допускала огромное количество ошибок, оставляя большие пространства между первыми линиями прессинга и защитой. Крыховяк ещё в первой половине чемпионата высоко прессинговал соперника, но как тогда, так и сейчас страховать его некому – и Баринов, и Денисов не очень эффективны в роли страхующего, так как сами выбрасываются в давление, а центральные защитники «Локомотива» слишком медленные и не успевают нарушить линию и сыграть на опережение в середине поля. В Катаре интенсивный прессинг «Локомотива» легко разбивался либо ложным уводом страхующего опорника из его зоны ответственности, либо перегрузом одного из флангов с последующим забросов в центральную зону. После этих матчей Юрий Палыч наверняка вернётся к старым конспектам.

Ещё более простой «Зенит»

После ухода Паредеса в «ПСЖ» Сергей Семак по-доброму подколол аргентинца, пожелав тому как можно меньше времени проводить без мяча. На самом деле того же самого хочется пожелать и «Зениту». С переездом Паредеса во Францию питерская команда теряет второго плеймейкера в середине поля и ещё более усложняет себе и без того нелёгкую для себя задачу доводки мяча в финальную треть.

«Зениту» нужно поскорее меняться. Чемпионство может ускользнуть Это заметно даже по предсезонным матчам.

Неудачные матчи «Зенита» с «Анжи» и «Динамо» показывают, что против лидера чемпионата научились играть все команды РПЛ. Соперник блокирует пару центральных полузащитников «Зенита» в пятиугольник прессинга и оказывает давление на Ивановича, еще одного игрока с первоклассным первым пасом. В итоге питерцы упрощают игру до вертикальных забросов на Дзюбу с подборами Дриусси – даже с космическими цифрами Дзюбы по выигранным единоборствам вероятность начала атаки после спорного мяча становится похожей на подбрасывание монеты. На чужой половине поля отсутствие разыгрывающего в середине поля выливается в U-образную структуру позиционной атаки и стерильное владение.

Многое хорошее в игре «Зенита» также сохранилось. Даже в Катаре у «Зенита» проходили наигранные ещё с первой части сезона фланговые проходы с отыгрышем Дзюбы на Дриусси и передачей на третьего, в концовках встреч здорово подключался из глубины поля в чужую штрафную под заброс Александр Ерохин. Семак наверняка рассчитывает на скорое возвращение Кристиана Нобоа, важнейшего игрока для билд-апа «Зенита», умеющего к тому же сбросить с себя опеку. Но большой вопрос, в какой форме вернется Нобоа и будет ли способен помочь команде, а единственный оставшийся в «Зените» плеймейкер Маркизио до сих пор не может освоиться в новом чемпионате. Без усиления центра поля очень вероятна потеря «Зенитом» лидерства в чемпионате. Нужно что-то предпринимать.

В материале использованы данные InStat