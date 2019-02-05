Барриос не заменит Паредеса. Они совсем разные

С переездом Паредеса во Францию многие, в том числе и мы, ожидали приход в «Зенит» нового футболиста, способного закрыть потерю одного из главных игроков команды. Лидер чемпионата нашёл замену практически сразу – из «Боки Хуниорс» в Санкт-Петербург переехал и уже успел сыграть контрольный матч за новую команду колумбийский полузащитник Вильмар Барриос. При этом, несмотря на номинальную схожесть амплуа, по функционалу Вильмар и близко не похож на Паредеса и заточен на абсолютно другие задачи на поле. Подобный трансфер – знак того, что команда Семака будет меняться структурно, возможно, уже во второй половине текущего сезона.

Барриос в созидании

Игра с мячом – недостаток Барриоса. Поэтому лучше сразу прояснить: Вильмар не должен рассматриваться как прямая замена Паредесу. Колумбиец всю карьеру выполнял функции чистого опорника и в принципе слабо дружит с мячом, когда тот оказывается у него в ногах. В новом сезоне аргентинской Примеры Вильмар успел провести только шесть матчей, и цифры колумбийца явно скорректировались бы в сторону увеличения, но от этого они не перестают быть ужасными: лишь 76,7% передач Барриоса находят адресата.

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С точностью передач вперёд ситуация ещё более плачевная. Каждый третий пас Вильмара вперёд неточен – катастрофа, если учитывать то, что в расчёт берутся и улучшают статистику в том числе и элементарные короткие передачи. В прошлых сезонах точность передач колумбийца была значительно выше, но даже при этом для опорника, стабильно имеющего, как правило, по 2-3 опции паса, точности передач и передач вперед в пределах 85 и 75 процентов соответственно – далеко не выдающиеся и точно не близкие к Паредесу показатели.

Находясь в середине поля, Барриос умудряется отдавать в среднем 34,7 передачи за матч – по частоте взаимодействия с командой в «Боке» Вильмару уступали только ярко выраженные игроки группы атаки и крайние защитники команды — как правило, «Бока» начинает атаки через первый пас центральных полузащитников, Гаго или Пабло Переса, и не использует крайних защитников. В билд-апе Барриос выполняет формальную, но важную роль – реагирует на количество игроков соперника в первой линии прессинга и в зависимости от него меняет своё расположение на поле, опускаясь либо между центральными защитниками, либо оставаясь чуть выше. При этом колумбиец практически не принимает участия в начале атак. В первой линии билд-апа Барриос даёт центральным защитникам возможность подняться выше и зачастую даже не получает от них мяч, во второй – располагается в центральной зоне, но открывается слишком пассивно и скорее просто забирает на себя опеку одного из соперников.

При этом Барриос хорошо понимает пространство и видит свободные зоны, но, во-первых, на поле принимает решения реактивно действиям соперника и поэтому часто тормозит с собственной инициативой, даже если двигается правильно, во-вторых, очевидно, колумбиец в курсе своих недостатков и отдает право распоряжаться мячом более мастеровитым в этом компоненте партнерам. Вильмар может разобраться с соперником на замахе или силовом дриблинге, даже отдать качественную диагональ или проникающую передачу, но сделает это вынужденно, а в любой другой ситуации выберет наименее рисковый вариант. То же самое касается и открываний на чужой половине поля – Барриос останется в глубине перед парой центральных защитников, даже если против них играет единственный нападающий, а перед Вильмаром огромное свободное пространство, потенциально перспективное для позиционной атаки его команды.

Барриос в разрушении

Переезд Вильмара в Россию был бы невозможен, если бы в «Зените» не оценили достоинства колумбийца выше его недостатков. Барриос – типичный «опорник-собака», заточенный на разрушение, и в этом игровом компоненте считался одним из лучших игроков аргентинского чемпионата. Вильмар – один из самых интенсивных оборонительных полузащитников Примеры. В этом сезоне Барриос участвовал в среднем в 14,72 единоборства за матч – второй показатель в лиге. Статистика инопланетная (в том числе и для РПЛ) и на дистанции стала бы более адекватной, но по итогам прошлом сезона колумбиец также давал очень большой объём полезных действия в обороне, попав в первые пятёрки игроков чемпиона по количеству единоборств и совершенных перехватов.

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Кстати, стиль ведения единоборств Барриоса может стать проблемой для колумбийца и его новой команды. Несмотря на то что Вильмар не грубит намеренно и старается отбирать мяч чисто, полузащитник очень интенсивен в отборе и часто играет на грани фола. Европейское, и в частности российское судейство не будет так снисходительно относиться к подкатам, задержкам и тычкам Вильмара – возможно, мы увидим несколько необязательных желтых, а то и красных карточек, пока Барриос сможет перестроиться.

Статистические источники по-разному подходят к вычислению количества успешных отборов, но если сравнить игроков РПЛ и Барриоса по одному из них, например, по WhoScored, то чаще трёх отборов за матч колумбийца совершают успешные попытки отбора лишь два игрока в нашей лиге – Самба Соу и Никита Чичерин. Необходима поправка на более низкий темп игры в аргентинском чемпионате, но даже при этом потенциально Вильмар должен стать топовым разрушителем для РПЛ.

В отличие от того же Соу, Барриос намного дисциплинированней в позиционной обороне. В Аргентине Вильмар, как правило, играл единственным опорником в схеме 4-3-3 или «шестеркой» в 4-2-3-1 – в обоих случаях колумбиец координировал действия своей команды в позиционной обороне. Насколько Вильмар заторможен в атаке, настолько быстро он реагирует на смену позиций соперника, правильно выбирает опеку и передает её партнёрам, управляя их движением. По скорости чтения игры без мяча Барриос опережал партнёров по «Боке», что приводило к определённым проблемам. Игроки аргентинской команды не успевали реагировать на переданного им игрока, а Барриос после того, как показывал партнёрам рукой на оппонента, уже брал на себя другую зону ответственности – на несколько секунд соперник оставался без внимания.

Ещё одна особенность игры колумбийского полузащитника – низкое расположение без мяча, в том числе и в позиционной обороне. В 4-3-4 на своей половине поля Вильмар выполнял сразу несколько функций, среди которых контроль открываний нападающих соперника в зоне 14 и подстраховка прессингующих восьмёрок и крайних защитников в полуфлангах и центральной зоне. Изначальное расположение Барриоса позволяет включиться в каждую из зон. Хороший стартовый рывок вместе с чтением задумок соперника позволяют колумбийцу быстро покрывать дистанцию, и если не играть на опережение, то как минимум добиться спорного мяча – ещё одно доказательство интенсивности движения футболиста, выдерживающего свой темп на протяжении всего матча.

Барриос в «Зените»

Сергей Семак ещё в «Уфе» нуждался в полузащитнике оборонительного плана, чтобы реализовать свои задумки. Тогда специалист отказался от схемы 3-1-4-2 в пользу 3-4-2-1. В «Зените» Семак только под конец года попытался сыграть в три защитника, и в контрольных матчах играл четверкой защитников в линию, но последние трансферы питерской команды делают переход на любимый для специалиста модуль 3-X-X вполне вероятным.

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В таком случае за первый пас будут отвечать Ракицкий, Иванович и, если быстро наберёт форму, Нобоа, а Азмун будет составлять пару нападающих с Артёмом Дзюбой, играя при этом в оттяжке. И в сборной Колумбии, и в «Боке», и в колумбийском «Депортиво» Вильмар играл опорником в 4-2-3-1 или 4-3-3, сможет сделать это и в «Зените», при этом переход на новую схему не должен даться футболисту слишком тяжело – задачи Барриоса не изменятся. Получив менее креативного игрока вместо Паредеса, Семак сильно приобрёл в тактической гибкости. Теперь к матчам против его команды будет намного сложнее подготовиться.

В материале использованы данные Instat и WyScout.