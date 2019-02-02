Аргентинцы смеются из-за трансфера Барриоса в «Зенит». Всё дело в перчатках

«Чемпионат» связался с аргентинским журналистом ESPN Мартином Альваресом. Из тех, кто сейчас находится в России, едва ли кто-то знает лучше футболистов «Бока Хуниорс». Из этого текста вы узнаете все, что хотели о первом колумбийце в истории «Зенита».

– Барриоса знаю хорошо, – начал Альварес. – Очень сильный игрок. Невысокий (178 сантиметров. – Прим. «Чемпионата»), похож на Канте. Барриос и сам упоминал, что подражает ему. Француз, наверное, лучший в мире футболист такого плана. Барриос – второй-третий. Но это не замена Паредесу.

– Через Паредеса строилась атака «Зенита». А чем выделяется Барриос?

– Он останавливает всех соперников. Я даже боюсь представить, сколько атак на ворота «Боки» он заблокировал. Просто кошмар! Барриос на поле буквально везде. Столько бегать нереально. Не забуду его первую игру за «Боку».

– Почему?

– Барриос не попал в основу на матч против «Темперлей». Вышел во втором тайме на «Бомбонере» и сразу агрессивно отобрал мяч у трех соперников подряд. Все болельщики начали его поддерживать: «Negrooo, negrooo».

– «Negro» не считается оскорблением в Аргентине?

– Нет-нет. Без дополнительных слов вроде «придурок» – это точно не оскорбление. «Oleee-ole-ole, negro-nergoooo», – так за него болеют, поддерживают. Болельщики его полюбили. За год он превратился в лучшего игрока «Боки» на мой взгляд.

– Где он располагается на поле?

– Кто у «Зенита» в центре обороны? Допустим, Нету и Иванович. Так вот Барриос будет играть посередине между ними, только чуть выше.

– Какие у него недостатки?

– Он столько передвигается по полю, что иногда теряет позицию. Еще у него нет такого удара, как у Паредеса. Я столько читал, будто Барриос его заменит, но это два абсолютно разных футболиста. Если рядом с колумбийцем есть партнер, то ему и сделает передачу.

– Для начала атак у «Зенита» теперь есть Ракицкий, плюс возвращается Нобоа.

– Барриос хорошо владеет мячом, но лучше ему с ним много не бегать. Короткий пас ближнему и все.

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– Нескольких футболистов, в том числе Барриоса, обвиняли в изнасиловании. Две девушки подали заявление в полицию. Утверждали, что их на время похитили.

– Судя по всему, они просто поужинали вместе. Спортивные СМИ об этом не писали, только другие аргентинские издания. В результате девушки забрали заявления из полиции.

– Как болельщики «Боки» восприняли продажу Барриоса?

– Многие посмеялись из-за перчаток.

– В смысле?

– Когда Барриосу было холодно в Аргентине, то он бегал в перчатках. Сейчас все обсуждают, как же он теперь собирается выступать в морозном Санкт-Петербурге. А вообще фанаты с теплотой проводили полузащитника. Я видел много постов со словами благодарности. Думаю, что ему посветят баннеры на ближайшем домашнем матче. Да и футболист сегодня опубликовал видео с трогательным сообщением. Сказал, что для него было честью носить цвета самого великого клуба в Америке.

– Однако он все-таки «пнул» руководство «Боки».

– Да, в своем прощальном интервью ESPN в аэропорту он раскритиковал руководство клуба. Сказал, что оно все время ждало его ошибки, что 2,5 года в «Боке» нельзя выкинуть в мусорку из-за удаления в финале Кубка Либертадорес.

– Думаете, у него были причины для недовольства боссами «Боки»?

– На взгляд болельщиков и мой тоже, там не стоило показывать вторую желтую. Нет такого, чтобы в Аргентине его винили за этот момент. Барриос был важным игроком для тренера и болельщиков. А что касается руководства, то я могу только догадываться, что между ними произошло.

– И каковы догадки?

– Барриос – профессиональный и скромный человек, насколько я знаю. Мы можем анализировать ситуацию. С 2019 года «Боку» возглавил новый тренер Густаво Альфаро. Он просил на место Барриоса другого аргентинца Ивана Марконе. Его купили за 8,5 миллионов долларов. Барриос на сборе находился в отличном состоянии и рассчитывал продолжать карьеру в «Боке», а не уходить куда-то. Полагаю, что руководство сказало ему: «Лучше тебе покинуть клуб, ведь новый тренер рассчитывает на другого игрока».

– 15 миллионов евро за Барриоса – это мало?

– В Европу такого футболиста можно было продать и дороже. Хотя нужно понимать, что Аргентина – это не Бразилия. Другой рынок. Нашим клубам тяжело заработать на трансфере больше 20 миллионов. 15 – это на самом деле не так мало. Хотя вполне вероятно, что Барриоса потом продадут в два раза дороже, как это было с Паредесом. Если колумбиец будет успешно играть в основе «Зенита», то на нем реально заработать 35-40 миллионов.