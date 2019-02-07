Гуманного Месси держали впятером. Реакция соцсетей на ничью в «класико»

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью 1:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании на «Камп Ноу». О чём говорят журналисты и болельщики после «класико»?

Газета Marca написала, что «Реал» встретился с гуманной версией Лионеля Месси, который остался в запасе и находится не в лучшем состоянии после травмы. Кроме того, журналисты обратили внимание на странную реакцию Серхио Рамоса в эпизоде с ответным голом «Барселоны»: центральный защитник пропустил мяч, думая, что он летит мимо цели.

Несмотря на упущенную победу, болельщики Мадрида явно довольны игрой «Реала» в столице Каталонии. Действительно, ничья даёт преимущество «сливочным» перед ответным матчем, которой пройдёт 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

«Похвала Солари за его первую большую игру в качестве тренера «Реала» против «Барселоны». Хороший результат для тренера в эру после Роналду, с такими игроками, как Винисиус, Васкес и Льоренте в составе. Мадрид под руководством Солари показал сегодня хороший футбол!».

Кто-то даже готов поклониться Солари за умные решения по тактике и составу.

Фанаты «сливочных» явно предпочитают видеть в воротах команды Кейлора Наваса, а не Тибо Куртуа. Матч с «Барселоной» только укрепил их в этом желании.

Поклонники таланта Винисиуса Жуниора признают – это был не лучший матч для бразильского форварда. Но напоминают, что Винисиусу всего 18 лет, а «класико» на «Камп Ноу» стало первым в его карьере. И то правда: многих будущих звёзд в таком возрасте даже в фарм-клуб «Реала» не берут.

Зато Гарету Бэйлу уже давно не 18 лет. Каждая его ошибка раздражает всё сильнее, как и каждая новая травма. Кто-то ещё сомневается, что валлийцу пора менять команду? Говорят, он превратился в тень собственной тени.

Самым заинтересованным зрителем «класико» должен был быть Криштиану Роналду. Хотя, возможно, экс-игрок «Реала» переключал каналы, пока на поле не появился Лионель Месси.

Лицо «Барселоны» в отсутствие Месси меняется. Но это и без картинок понятно! Болельщики подметили, как оборонялся «Реал» против Лео: даже если гений не в форме, его на ударной позиции нужно держать впятером.

Наконец-то заслужил добрых слов и Малком, от которого «Барселона» готова была избавиться зимой. За гол в ворота «Реала» можно многое простить. Тем более если этот забитый мяч спасает команду от поражения на «Камп Ноу».

А вот главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, в отличие от коллеги Солари, вряд ли будет с удовольствием читать комментарии о себе после «класико». Его критикуют за игру с «Реалом». Наверное, только победа в Лиге чемпионов изменит мнение фанатов каталонского клуба о Вальверде.