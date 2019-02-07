Кто ты?! 15 вопросов о «Спартаке» Кононова

«Спартак» — загадка зимнего перерыва. Если сегодня попробовать предсказать, на какой состав будет полагаться Кононов в оставшейся части сезона, то с точностью можно назвать лишь две фамилии — Кутепов и Джикия. При этом и позиции, и схема, и стратегия вызывают вопросы, которые в течение последних дней мне не раз задавали в соцсетях.

Общие

1. Какая будет тактика 4:4:2 или 4:2:3:1?

Точно не 5-3-2 и не 3-5-2 – Кононов много раз повторял, что не отступит от игры в 4 защитника. Впрочем, схему «Спартака» сложно привести к конкретной формуле. Если поиграть в формалиста и описать схему, как 4-4-2, 4-2-3-1 или 4-2-4, то к реальности это будет иметь минимальное отношение.

Дело в том, что состав изобилует футболистами, которые без потери качества могут менять позицию в ходе матча. Закреплённым в линии атаки можно считать разве что мощного форварда Зе Луиша, а, например, Адриано способен сыграть как на фланге, так и на позиции «десятки».

На сборах Кононов пробует разные варианты спартаковской атакующей диффузии как раз для того, чтобы безболезненно и не прибегая к заменам менять тактику по ходу матчей РПЛ.

2. Правда, что у «Спартака» нет тренировок в зале?

Индивидуальную работу вряд ли кто-то запретит, но штаб действительно отказывается от весов и штанг. После занятий, насыщенных игровыми упражнениями, нет ощущения, что футболисты выползают с поля — поэтому бросать тренеров по физподготовке в холодную воду, как в ЦСКА, здесь вряд ли будут.

Вроде бы «Спартак» компенсирует нагрузки за счёт интенсивности и двухразового режима работы, но готовность команды ко второй части сезона пока вызывает вопросы. Слишком уж лёгкими были игроки «Спартака» на фоне «Зенита» и «Локомотива» в тот период подготовки, когда вроде бы всем футболистам предначертано страдать.

Не увидим ли мы в марте обратный эффект?

Фото: spartak.com

3. Почему купили только Айртона с Гулиевым?

Потому что «Спартаку» был крайне необходим левый защитник и ещё один игрок опорной зоны. Усиление других участков не то чтобы выглядело блажью, но, во-первых, на топ-футболиста в условиях финансового фэйр-плей нет денег, а во-вторых, места на поле и так заняты.

На каждую позицию у «Спартака» есть минимум по два качественных исполнителя, поэтому любая покупка может негативно повлиять на атмосферу в коллективе. Известно, что для коллектива нет ничего хуже, чем прослойка из сильных, но не попадающих в составе футболистов.

ЦСКА, «Спартак» и даже «Локомотив» в чемпионский сезон доказывают, что недобор исполнителей чаще лучше перебора.

4. Как чувствует себя молодёжь?

Очень раскованно. Спартаковским выпускникам и чертановцам повезло попасть в команду в уникальный период, когда молодёжь находится в большинстве.

— Нам раньше было посложнее как-то, — говорит Комбаров. – На молодых будто сверху смотрели.



Дедовщина и пренебрежительное отношение в современном «Спартаке» невозможны, а общение новичков с ветеранами строится чуть ли не на равных. На поле – уж точно.

Непоротая молодёжь. Почему сегодня «Спартак» так хорош Егоров – о тренировочном процессе Кононова.

5. Как ведут себя Кононов и его тренерский штаб?

Как вы и могли предположить, на тренировках «Спартака» нет разговоров про железные яйца, гладиаторов и борьбы за ромбик. Нет здесь ни мата, ни вербальной грубости, ни срывов – лишь культурный подсказ. Самая яркая претензия, которую удалось услышать от тренеров, прозвучала так.

— Мячи не глазами отбивают, — досталось одному из вратарей, решившему не прыгать.

Занятия проходят интеллигентно, дружелюбно и с уважением к каждому участнику процесса, но далеко не факт, что этот стиль работы – залог успеха.

Впрочем, именно такое поведение принято называть спартаковским.

Линии. Вратари

6. Максименко или Селихов?

В межсезонье и Максименко, и Селихов получают равное игровое время и без видимых ошибок работают что на тренировках, что в матчах. Причём о своих подопечных Даниэль Тудор говорит восторженно — мол, каждый перспективен и имеет шанс стать лучшим в лиге.

Чересчур дружной выглядит и сама группа вратарей, дополненная травмированным Артёмом Ребровым, однако в такой ситуации каждый контрольный матч становится решающим.

В споре равных каждая ошибка, каждый сейв, каждый умный ввод мяча может повлиять на решение тренера, но если под взаимным давлением и Максименко, и Селихов будут выдавать лучшие матчи, то не исключено, что по ходу второй части сезона мы вспомним о забытой традиции о поочерёдной смене вратарей.

Очень хочется покритиковать «Спартак». Но – не за что А вы найдёте повод?

Оборона

7. Что с Жиго?

С момента травмы Жиго прошло пять месяцев, и он, по идее, уже должен тренироваться в общей группе, однако восстановление затягивается.

— Не знаю, когда получится сыграть, у меня ещё есть проблемы, — осторожен Самуэль.

Видно также, что француз довольно мнителен и реагирует на каждое неприятное ощущение.

— Всё нормально, так и должно быть, – говорят врачи, когда Жиго в очередной раз подходит к ним со взволнованным видом и показывает на сухожилие. – Просто надо тянуть.

В первый день за француза действительно было страшно. Он хромал и не тренировался.

— Это после самолёта, выпей аспирин, — посоветовали ему.

На следующий день Жиго уже делал рывки со сменой направлений, прыгал и бил по воротам, сильно огорчаясь ошибкам.

— Ситуация у Жиго не сложнее, чем у остальных, — объяснил директор медицинского департамента Михаил Вартапетов. — У него всё хорошо идёт, но там есть особенности в строении мышц. Они более длинные, меньшего объёма, чем, например, у Ещенко, и с большим рычагом. Но всё будет нормально.

Окончательного восстановления Жиго стоит ждать ближе к апрелю.

— Думаю, у нас есть шансы на золото, особенно если удастся победить «Краснодар» в первом матче после паузы, — говорит Самуэль. – Я же буду делать всё, чтобы вернуться скорее. Очень приятно, что меня ждут.

Аяз Гулиев, ФК «Спартак» Фото: spartak.com

8. Как взаимодействуют Джикия с Кутеповым?

Джикия – самый эмоциональный на тренировках и самый агрессивный в матчах. Но его скорость, мощь и энергия дают не только грандиозное умение отбирать мячи и блокировать удары, но и приводят к ошибкам по неосторожности. Например, явно лишний подкат в матче с «Марибором» привёл к пенальти.

Кутепов, напротив, молчалив на занятиях и холоден на поле. Его сложно назвать ярким персонажем, но он выражает уверенность, надёжность и спокойствие.

Как дополняющие друг друга футболисты, они способны стать силой не только на уровне клуба, но и составить пару в сборной России.

Но с возвращением Жиго «Спартак», скорее всего, ждёт ротация.

9. Комбаров или Айртон?

У Айртона есть исключительные качества – рывок, скоростной дриблинг, желание насыщать зоны в атаке. Козыри нынешнего Комбарова – опыт, быстрота принятия решений и умение вести комбинационную игру.



Скорее всего, на первых порах во второй части чемпионата мы не увидим деления левых защитников на основного и запасного, а выбор будет продиктован стратегией, основанной на анализе игры соперника.

Комбаров рассказал про «Ромашку», Кафельникова и «сливы» Откровенные ответы на вопросы, которые все хотели задать.

10. Рассказову нет альтернативы справа?

Есть. И это интересно. Тот же Айртон на сборах минимум два тайма сыграл справа в защите, что вполне допускает его одновременное появление на поле с Комбаровым.

В то же время на позицию правого защитника в случае необходимости из перенасыщенной опорной зоны может опуститься и Роман Зобнин – тренерский штаб рассматривает этот вариант.

Так что альтернатива молодому Рассказову точно есть, но пока Николай – игрок стартового состава.

Опорная зона

11. Кого посадит Кононов?

Главная удача и главная проблема «Спартака» — изобилие качественных опорных полузащитников, на которых у Кононова есть только два места.

Нам ведь сложно представить сидящим в запасе Зобнина? Да, он пока немного скован после травмы, но к сезону, как обычно, наберёт отличную форму.

Странно, если не будет играть Фернандо, способный решить исход матча со стандарта. Бывалые говорят, что давно не видели у бразильца такого рвения на тренировках.

Удивительно, если останется в запасе Глушаков. Капитан провёл сильный турнир в Катаре.

«Спартак» и бывшие. Этот клуб обречён на скандалы Кононов учится жить в осаде. Пока успешно.

Несправедливо, если в глубокий запас угодит и Гулиев – злой и цепкий игрок, совершивший несколько предголевых перехватов в товарищеских матчах.

Расстановка приоритетов в центра поля и покажет, какой на самом деле Кононов стратег. Тренер точно столкнётся с большим давлением – и это неприятная сторона. Но, с другой точки зрения, он больше не попадёт в ситуацию, сравнимую с декабрьской, когда на ключевых позициях некому было играть.

«Покажи, кто у тебя в центре, и я скажу, какая у тебя команда», — придерживается именно этого принципа главный тренер «Спартака». Похоже, переизбыток футболистов в ключевой зоне не является для него проблемой.

12. Что будет с Игнатовым и Умяровым?

Воспитанник «Чертаново» поедет в юношескую сборную, где он является капитаном, а потом присоединится к «Спартаку-2». В условиях нынешней конкуренции молодой и талантливый игрок будет получать практику в ФНЛ.

Игнатов же останется с основной, а его недавнее исчезновение объясняется несколькими факторами.

1. Михаила перегрузили осенью, о чём сам и рассказал. Матчи по 90 минут в РПЛ, юношеская сборная, насыщенный график ФНЛ – здоровье брошенного в топку Игнатова могло и не выдержать. С этим и связана пауза в конце прошлого сезона.

2. На Кубке Матч Премьер у Михаила был спазм, с этим связана его замена в игре с «Зенитом» и отсутствие с «Локо».

3. Работой быстрого и техничного Игнатова в клубе очень довольны и рассматривают его даже на позиции «десятки» (он вышел на ней в матче с «Актобе») и даже крайнего форварда.

Александр Ломовицкий, ФК «Спартак» Фото: spartak.com

Линия атаки

13. Что будет с Глушенковым, Ломовицким, Ташаевым и Мелкадзе?

Будет конкуренция, в рамках которой выживет сильнейший. Например, Глушенков сделал дубль в игре с «Актобе» и теперь получит новый шанс. У молодых атакующих игроков, как и в случае с вратарями, каждая тренировка как последняя.

14. Получит ли шанс Роша?

В начале сборов бразилец получил травму голеностопа в стыке с Глушаковым и несколько дней работал индивидуально. И в игре с «Актобе» удивил как раз тот факт, что Роша без страха шёл в борьбу, не убирал ноги и уже не выглядел слабохарактерным мальчиком. Причём два его красивых и умных голевых вполне соответствовали общему уровню игры Педро.

Педро Роша разбушевался. Остановите эту машину! «Спартак» и «Актобе» сыграли весёлый матч, где летали «сухие листья» и решалось, кого из молодых Кононов оставит в основе.

— Для того чтобы молодой бразилец чувствовал себя уверенно, ему нужно играть, — намекнул Кононов. И, учитывая отказ от продажи футболиста в сильные бразильские клубы, можно сделать вывод, что Педро получит свой шанс уже в первых матчах сезона, получая если не место в старте, то как минимум 30 минут игрового времени.

15. Зе и Адриано способны играть вместе?

В матче с «Марибором» показалось, что форварды мешали друг другу, насыщали одни и те же зоны и ломали командную игру. Впрочем, странно, если бы ситуация сразу получилось иной. Для того чтобы наиграть связку, у Кононова есть ещё 4-5 матчей на сборах.

Зе и Адриано, скорее всего, начнут сезон вместе – ведь будет очень странно и опасно для коллектива, если один из них после всех лестных слов и обещаний от тренера тут же сядет на лавку.

Вывод. «Спартак» — команда-сюрприз, обладающая двумя равноценными составами, силу которых сложно определить. Сейчас ясно одно: коллектив больше не мучается от междоусобиц и недомолвок – так что при должном везении и кураже команда Кононова вполне способна в кратчайшие сроки начать борьбу за чемпионство.

С таким подбором исполнителей «Спартак» не имеет права не бороться за первое место.

Спортлэндтур: Организация учебно-тренировочных сборов