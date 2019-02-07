Во Франции создали команду мечты. Ей виртуально управляют 2 тысячи болельщиков

Бесполезный факт: если вбить в поисковике «United Manager», в результатах будет Сульшер.

Полезный факт: на самом деле «United Manager» – невероятно безумный французский стартап, суть которого в том, чтобы позволить большому количеству людей одновременно тренировать футбольную команду. Настоящую. У приложения есть пять языков поддержки и глубокая база статистики по футболистам, за которых придется отвечать. Болельщики смотрят за результатами, изучают данные игроков. А затем в дискуссии и обсуждении принимают решения по тому, кто будет играть в следующем матче. Концепция Football Manager, только здесь в случае поражения нельзя будет запустить матч заново. А результат дают реальные люди.

Очевидно, что для существования такой концепции нужна настоящая футбольная команда, которая согласится на подобную форму управления тренировочным процессом и матчами. Так партнером приложения стал клуб «Avant Garde Caennaise» из шестого дивизиона французского футбола. И его тренер Жюльен Ле Пен. Сам он говорит, что не видит сложностей в существовании пары тысяч советчиков. Хотя сам формат работы, конечно, стал другим.

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«Раньше я формировал состав, общаясь с двумя своими помощниками. Сейчас решения принимают больше 2 тысяч человек. Но они говорят много того, что сказал бы любой профессиональный тренер», – рассказывает Ле Пен в интервью BBC Sport. При этом он настаивает, что болельщики не отнимают у него его работу. «Только идиот считает, что работа тренера заключается в формировании состава и движении фишек по доске на теории. Я все еще общаюсь с парнями каждый день, мы вместе тренируемся. А еще я все еще чувствую только себя виноватым, если у нас что-то не получается. Так что нет, мою работу никто не отобрал», – убежден Ле Пен.



Через платформу зарегистрированные болельщики могут определять стартовый состав, запасных, общаться с персоналом и футболистами. Все это условно бесплатно, но для активного участия в жизни клуба нужны специальные токены, которые можно набить на полезных советах, активном участии в жизни клуба или через донаты. Каждый болельщик получает доступ к трансляциям матчей, статистике (которую предоставляет Opta) и данным с GPS-трекингов. «То, как показывают наши матчи, и то, какое количество есть по игрокам – это невероятно для того уровня, на котором мы выступаем», – объясняет коуч.

Обо всех перестановках на поле или заменах Ле Пен тоже сообщает сообществу через помощника. Оно либо принимает, либо отклоняет и советует что-то свое. Впрочем, бывают моменты, когда думать и решать надо быстро – тогда Ле Пен проявляет независимость.

Игроки в целом тоже приняли новые правила управления. «Если кто-то из парней не попадает в состав, для него это все так же тяжело. Зато если болельщики включают кого-то в основу, то он понимает – это решение пары тысяч человек, а не только мое. Сами футболисты в интервью BBC Sport признавались, что не думают о том, кто именно принимает решения. По крайней мере до тех пор, пока эти решения позволяют постоянно играть.

Если кажется, что с такой системой управления невозможно добиваться результатов, то вот результаты. В прошлом сезоне «A.G. Caennaise» заняли первое место в своей лиге и поднялись выше. Сейчас они вновь идут первыми. Но проект не нравится конкурентам клуба. Они требовали от «A.G. Caennaise» делиться правами на трансляции матчей либо платить за это деньги. В итоге возмущение остальных команд дошло до Федерации футбола Франции, и в декабре были опубликованы новые поправки.

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По сути, все они направлены на блокировку проекта, которые делает « United Manager». Во-первых, Федерация наложила ограничения на то, чтобы какая-либо третья сторона влияла на игру команд. Во-вторых, запретила накладывать ответственность за результат на кого-то кроме главного тренера. В-третьих, запретила трансляции матчей команд без одобрения лиги.

Непонятно, как вообще может контролироваться принцип несения ответственности. Плюс у «A.G. Caennaise» и «United Manager» есть возражения о том, что изменения в регламент вносятся непосредственно по ходу сезона.

«Мы приняли к сведению изменения устава и правил ФФФ от 08.12.18. В 2017 году Лига Нормандии одобрила нашу концепцию совместного коучинга и позволила вести съемку и трансляции матчей первой команды «A.G. Caennaise». Но 8 декабря 2018 года ФФФ путем внесения поправок попыталась подорвать наш проект. Не объяснив деталей голосующим, модераторы Лиги пролоббировал поправки. Хотя еще 8 ноября региональная комиссия по статусу тренеров отметила, что нет никаких противоречий в формате работы клуба «A.G. Caennaise». Мсье Ле Пен выполняет свою деятельность в соответствии с требованиями к тренеру команды на данном уровне соревнований.



Делая подобные изменения, ФФФ ставит под сомнение компетенцию тренеров и членов Комиссии по статусу тренеров Лиги Нормандии. А изменения по ходу сезона доказывают, что их единственная цель – навредить проекту «United Managers» и «Avant Garde Caennaise». Беспрецедентный случай в истории французского футбола.



На данный момент мы анализируем все поправки, но уже сейчас заявляем, что ни не прекратят сотрудничество «United Managers» и «Avant Garde Caennaise». Сезон возобновится 23 февраля, и соперники должны готовиться к тому, что AGC продолжит сражаться до последнего, сохраняя свое лидерство», – говорится в пресс-релизе на сайте «United Manager»