Матч «Эспаньола» посмотрели больше 40 млн человек. Все из-за одного китайца

В зимнее трансферное окно эффектнейшую сделку оформил каталонский «Эспаньол». Клуб подписал китайского Марадону – 27-летнего форварда Ву Лэя. Китаец всю жизнь играл у себя на родине, а в Испанию переехал за 2 млн евро. «Эспаньол» изначально рассматривал чисто футбольные качества игрока: клуб устраивало, что Лэй может играть на любом фланге атаки или в центре. Плюс бюджетный ценник в 2 млн евро.

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Про китайского Марадону не шутки – на родине Лэй считается гением футбола. Свой первый матч на профессиональном уровне он сыграл в 14 лет, выигрывал чемпионат страны. По итогам 2018 года у него местная «Золотая бутса», всего он забил 100 голов в 128 матчах за «СИПГ». За последние пять лет он стабильно лучший бомбардир среди соотечественников. Этой зимой к Ву был интерес не только со стороны «Эспаньола», но и предложения из АПЛ. Решающим аргументом в пользу переезда именно в Каталонию стал владелец «попугаев». Чен Яншен убедил соотечественника, что пора пробовать себя не только в Китае. Презентация Ву Лэя в «Эспаньоле» собрала 350 млн просмотров.

Дебютный матч Ву Лэя в Испании пришёлся на воскресенье: он на 12 минут вышел сыграть против «Вильярреала». Аудитория матча в стране была не очень высокой – 177 тыс. зрителей. Но издание Marca утверждает, что в Китае за игрой следили 40 млн человек. Несколько дней спустя игрался «эль класико», и там аудитория была всего 10 млн. А все прошлые матчи «Эспаньола» в нынешнем сезоне с августа по декабрь интересовали суммарно 7 млн человек. По инсайдам испанских СМИ, уже в следующей игре «Эспаньола» Ву сыграет с первых минут.

«Первое, что я выучил на испанском языке, – фразу «забитый гол». Я хочу доказать, что в Китае есть хорошие футболисты, которые могут выступать в Европе. Переехать в топ-чемпионат всегда было моим желанием, а сейчас я чувствую себя достаточно зрелым для этого. Готов к тому, что на меня будет оказываться давление – привык к нему. Ещё мне придётся изучить новую культуру и привыкнуть к новому быту, но это не пугает.

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Вице-президент «Эспаньола» Карлос Гарсия Понт доволен коммерческими перспективами от сделки: «Этот трансфер – ещё один шаг в нашем развитии. Мы подписали игрока, который поможет не только на футбольном поле, но и за его пределами».

Ещё немного цифр. Число подписчиков на социальные сети «Эспаньола» выросло на 20,5 тыс. в первые дни после объявления сделки. И речь только о мировых социальных сетях, в китайских аналогах добавилось до полумиллиона новой аудитории. Плюс в первые 48 часов после перехода Ву Лэя «Эспаньол» продал 2 тыс. футболок с его именем. А на стадионе клуба уже появляются баннеры на китайском языке. Именно через форварда «Эспаньол» намерен начать активное покорение китайского рынка.