Хоакин забил прямым ударом с углового! Черышев ответил своим голом

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«Бетис» – «Валенсия», 8 февраля 2019, Кубок Испании, гол Дениса Черышева

Денис Черышев
Анатолий Романов
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
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Гол Дениса Черышева помог «Валенсии» спасти матч с «Бетисом» в полуфинале Кубка Испании.
Футбол / Испания

Денис Черышев разыгрался! После неудачных первых матчей в 2019 году болельщики «Валенсии» писали не самые приятные комментарии и даже освистывали арендованного у «Вильярреала» вингера сборной России, но теперь его критики должны извиниться. Один из героев ЧМ-2018 снова хорош.

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Переломный момент для Дениса – как раз матч с «Вильярреалом» в рамках чемпионата Испании 26 января. Тогда он стал автором второго гола «Валенсии». После этого Черышев отдал голевую передачу в кубковой встрече с «Хетафе», а шесть дней назад очень прилично сыграл с «Барселоной». Пусть даже россиянину чуть-чуть не повезло на «Камп Ноу» – он попал в штангу, когда имел отличный шанс отличиться.

Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
2 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 – Морон – 45, 2:0 – Хоакин Санчес – 54, 2:1 – Черышев – 70, 2:2 – Гамейро – 90+2

Теперь Черышев попал в основу «летучих мышей» на первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Бетисом». До этого главный тренер Марселино Гарсия Тораль выпускал Дениса в кубковых матчах только на замену, но в Севилье, видимо, исходил при определении состава из того, что до трофея уже можно почти дотянуться рукой.

Тем не менее до 70-й минуты игра складывалась крайне неудачно для «Валенсии». «Бетис» много владел мячом, как того требует Кике Сетьен, и забил к середине второго тайма два гола. Хозяева открыли счёт после первого же своего углового, заработанного, правда, лишь на 45-й минуте. Короткий розыгрыш, подача, скидка от Сиднея – и удар от Морона из пределов вратарской. В начале второго тайма ветеран «Бетиса» Хоакин вообще послал мяч за линию прямым ударом с углового! Судья, похоже, не поверил собственным глазам, однако арбитрам не нужно покупать очки, когда работает система VAR: повтор помог зафиксировать взятие ворот. Конечно же, ошибся голкипер Хауме Доменек.

Гости «горели», и тут выручил Черышев. Россиянин забил трудовой гол: совершил рывок в штрафную и после передачи Кевина Гамейро здорово сыграл на опережение. Забил головой из пределов вратарской. Этот успех вдохновил «Валенсию»: в дополнительное время Гамейро завершил контратаку гостей, сделав счёт 2:2.

Теперь «летучие мыши» – фавориты пары перед ответным матчем, который состоится 27 февраля.

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