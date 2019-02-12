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12 февраля 2019. Манчестер Юнайтед – ПСЖ, составы команд и анонс

Томас Тухель и Эдинсон Кавани
Павел Пучков
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
Перед возвращением в Лигу чемпионов в «ПСЖ» бардак. Конфликты и травмы звёзд
Тухелю некем играть, а он ругается со спортивным директором.
Футбол / Лига чемпионов

У «ПСЖ» последние пару лет нет других целей, кроме Лиги чемпионов. Титул чемпионов Франции вообще не возбуждает руководство, болельщиков, игроков. Лига чемпионов – то, что нужно Парижу. Но в ходе очередной кампании возникли огромные проблемы.

Во-первых, преображение соперника. Все видят, что происходят с «Манчестер Юнайтед», но мало кто может объяснить, с чего вдруг такое преображения. Томас Тухель перед игрой вообще отказался анализировать то, что изменилось в игре соперника.

«Я не знаю его, не знаю ситуации до или после. Ничего не могу сказать. Очевидно, что от его прихода был эффект. У нас в Германии говорят: если врач вылечил вас, то не важно, как он это сделал.

Он был очень опасным игроком на поле, побеждал в составе «Манчестер Юнайтед». Сейчас он делает то же самое, только в роли тренера. Для нас это большой вызов, но результат будет известен завтра», – сказал Тухель.

Но при возможности выбора, с каким «МЮ» играть — с тем, который был при Моуринью, или с нынешним, очевидно, с кем «ПСЖ» хотелось бы играть больше.

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Вторая проблема – травмы в парижском клубе. Всё началось с Неймара. Бразилец после очередного подката под него неудачно упал на газон и получил рецидив травмы пятой плюсневой кости. Сроки восстановления после такой травмы всегда сложно определить, но на «Олд Траффорд» его не будет точно. Затем масштаб катастрофы возрос: за три дня до поездки в Манчестер повреждение правого бедра заработал Кавани. Тухель на пресс-конференции делал вид, что уругваец способен восстановиться к игре Лиги чемпионов, но этого не случилось. Плюс не сыграет в Англии защитник Менье – тоже из-за травмы. До кучи ещё пять дней назад дискомфорт в ноге испытывал Марко Верратти. Но он провёл час на поле в минувшем туре Лиги 1, и Тухель уверен в его игре в матче с «Манчестер Юнайтед». При этом он признаётся, что из-за всех этих травм ему приходится думать уже не о плане В, а скорее о плане D. Честно, учитывая, что из 17 мячей «ПСЖ» в этом сезоне Лиги чемпионов Неймар и Кавани сделали 11. А у Менье 3 балла по «гол+пас» за групповой этап турнира.

План D, видимо, будет заключаться в возвращении в основу команды Адриена Рабьо, которого временно отстранили от игр из-за сложностей в контрактных переговорах. Но сейчас надо либо верить в француза, либо в Леандро Паредеса, только приехавшего в команду. Последние туры Тухель использовал в качестве центрального полузащитника Дани Алвеса. Но из-за травмы Менье бразилец может вернуться на фланг обороны. Либо справа выйдет Тило Керер. Опять же, до сих пор нет понимания, как долго выдержит Верратти и его нога.

Всё это подводит к скандальной истории, которая имела место в начале месяца. Журналисты уточнили у Тухеля, как команда, которая легко выплачивает сотни миллионов евро за игроков, не обладает необходимой глубиной «скамейки» на ключевых позициях. «Этот вопрос задавайте Антеро!» – срезал немец.

Антеро Энрике – спортивный директор «ПСЖ», чьи отношения с главным тренером сейчас находятся в максимально кризисной точке. Всё началось ещё летом, когда клуб потерял Мотту, но никого не приобрёл взамен. И вообще за все три месяца фактически единственным подписанием стал бесплатный Шупо-Мотинг, пришедший в последний день трансферного окна. Зимой с трудом удалось договориться только на подписание Паредеса, хотя Тухель ждал минимум двух полузащитников (Гуйе или Вайгля) и одного игрока в оборону. В итоге главный тренер просто перестал общаться со спортивным директором и довёл до руководства все свои мысли о его компетенции.

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В «Боруссии» у Тухеля уже был опыт публичного конфликта со спортивным директором, и это стоило ему работы. Сейчас тренер действует аккуратнее. Например, через игроков: после осеннего поражения от «Ливерпуля» капитан клуба Тьяго Силва предложил уточнить у спортивного директора, почему на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» вышел с одним чистым полузащитником.

Своей работой Энрике сам подталкивает руководство к своей отставке. Последняя крупный облом: переговоры по Фрэнки Де Йонгу. «ПСЖ» на каком-то этапе был фаворитом в борьбе за голландца, но в итоге тот подписал соглашение с «Барселоной». Общение по Гуйе с «Эвертоном» тоже не закончилось успехом. С Рабьо до сих пор не договорились о контракте. В этом же сезоне произошла странная история с талантливым полузащитником Ясином Адли. Летом спортивный директор уговорил его подписать новый контракт и не уходить в «Арсенал». Одним из обещаний были матчи за основную команду. В итоге футболист ни разу не попал даже в заявку и 1 февраля перешёл за 5,5 млн евро в «Бордо». Случай, который доказывает полное отсутствие взаимодействия между тренером и спортивным директором.

Французские СМИ пишут, что Тухеля очень вдохновляют слухи о возможном приходе в «ПСЖ» на пост спортивного директора Арсена Венгера. В клубе это опровергают, но при необходимом уровне влияния главный тренер может продвинуть идею этого сотрудничества. Правда, для таких запросов Тухелю, наверное, придётся, вопреки всем проблемам, выиграть Лигу чемпионов.

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