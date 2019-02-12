Наступает время для паники? «Спартак» снова не смог победить

Возможность для реабилитации

В субботней игре против «Слована» «Спартак» впервые за зимнюю паузу по-настоящему разочаровал. Команда вчистую проиграла крепкому, но вовсе не самому грозному сопернику, слабо двигалась, плохо комбинировала и допустила пару десятков глупых ошибок.



Кононов объяснял поражение нагрузками, хотя все понимали, что дело не только в них. И даже если физика тогда сыграла ключевую роль, в этот раз команде должно было быть куда проще. После «Слована» Кононов разгрузил насыщенный прежде режим, работа на износ закончилась, и эта пара дней в теории должна была снять пудовые гири с ног футболистов.



Да и в соперниках во вторник был не ведущий клуб Словакии, а скромная шестая команда Словении с забавным говорящим названием «Мура».

Обмен 11-метровыми

С физической точки зрения «Спартаку» оказалось действительно проще. В первом тайме красно-белые выглядели куда быстрее, постоянно владели мячом, много пытались комбинировать накоротке и часто доходили до штрафной.



Только гол команда Кононова забила лишь один – да и тот с не самого очевидного пенальти, назначенного после падения Луиса Адриано. Впрочем, после перерыва словенцы сравняли счёт с аналогичного 11-метрового – справедливость, если кто-то вдруг хочет о ней порассуждать, была восстановлена. Более голов никто не забил, и вряд ли кто-то назовёт итоговый результат удачным для «Спартака». Из Турции команда уезжает, не одержав ни одной победы.

А самое неприятное: по сравнению с турниром в Катаре «Спартак» не продвинулся вперёд с точки зрения футбола. Уверенности в себе наверняка стало меньше, а вопросов к Кононову – намного больше.

Есть ли у команды основная схема?

Мы знаем про желание Кононова совместить на поле двух топовых форвардов – Луиса Адриано и Зе Луиша, но в этот раз Кононов отступил от прежней стратегии. В основе вышел один бразилец, а команда выстроилась по 4-2-3-1. Дивидендов это не принесло. После перерыва Зе Луиш уже появился (вместо Адриано), но и при нём структурно игра в атаке лучше не стала. Скорее, даже хуже. Так что не стоит исключать, что в следующий раз Кононов вновь попробует что-то другое.

Проверка философии. Задача «Спартака» — не «поплыть» В матче со «Слованом» вместо стеночек и забеганий была конвульсивная «тики-така».

Почему настолько неубедителен Ханни?

Алжирский плеймейкер чуть ли не громче всех радовался стилю, который проповедует Кононов, но сам он отчего-то не в порядке. Ханни слабо работает без мяча и вынуждает партнёров проделывать лишнюю работу в прессинге (это не новость) и плохо распоряжается с мячом при разгоне атак (а вот это как раз удивительно). Визуально у Софьяна едва ли не самый высокий процент брака в команде. Для человека, которого освобождают в обороне, это непозволительно.

Кто основные исполнители на флангах?

Изначально было понятно, что на краях в «Спартаке» очень большая конкуренция, но казалось, что Кононов к третьему сбору определится с ролями. Сейчас же совершенно не видно, кто из игроков лучше и будет играть в основе, а кто – преимущественно выходить на замену.



Взять, например, Педро Рошу. В первом тайме его раскритиковали вдрызг за неиспользованный момент – бразилец в упор не смог попасть в ворота после классной короткой комбинации. Его действия излучают скованность, он неуверен в себе, плохо владеет правой ногой, под удар с которой в центр ему часто приходится смещаться.

С другой стороны, Роша по крайней мере хорошо двигается, умеет открываться за спины и двигаться под ответные передачи. И моменты, в отличие от партнёров по первому тайму, он получал. Про Ломовицкого или Ташаева, вышедшего после перерыва, этого не скажешь.

Почему команда плохо играет на стандартах?

Во втором тайме помимо пропущенного гола «Спартак» получил ещё три убойных момента у своих ворот. Смущает, что два из них пришли после стандарта. Команда плохо обороняется при подачах и фланговых прострелах, проигрывает второй темп. Да и в опорной зоне не справляется. Хотя бы один гол из этих моментов «Мура» должна была извлекать.



Справедливости ради, свои моменты в сумбурной концовке имел и «Спартак». Глушаков сильным ударом попал во вратаря, а минутой спустя Глушенков умудрился промахнуться с пары метров при добивании после смачной попытки Мелкадзе. Но концовку анализировать нет большого смысла – в контрольных матчах, чтобы понять рисунок игры и текущую силу команды, обычно показательнее первая половина или две трети игрового времени, до массовых замен.

И вот исходя из них, сейчас уже неясно, в каком направлении движется «Спартак» и есть ли у команды рост. Если за прошлый сбор в Катаре красно-белые заслужили отличную оценку, то за нынешний получили и получат в свой адрес немало критики.



Но у «Спартака» есть и ещё один этап подготовки. Тоже в Турции. Переживать болельщикам пока всё-таки рано.