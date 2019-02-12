Большое интервью с Гончаренко. О лидерах ЦСКА и случаях, когда ему было стыдно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал интервью Илье Казакову для программы на канале «Россия-24». Там много интересного и про настоящее, и про прошлое.

Новая команда, лидеры, атмосфера

— ЦСКА много лет подряд тренируется в Кампоаморе. Отличается чем-то этот сбор от сборов предыдущих лет?

— Глобально не меняется ничего. Тот же отель, те же качественные поля, то же самое питание, то же восстановление и те же спарринги. Единственное, чего не хватает, – это наших мастодонтов, братьев Березуцких, Игнашевича, Понтуса, Натхо, которые приезжали сюда на протяжении 6-7 лет. Не хватает тех же Васиных шуток. Но сейчас у нас есть другие футболисты, с которыми приятно выстроить новую команду. У них есть рвение, юношеский задор. Под новых футболистов мы, разумеется, подстраиваем тренировочный процесс.

Тут входит Бекао и говорит: «О, брат, привет!» Второй сбор ЦСКА в 15 твитах.

— Летняя перестройка команды – насколько болезненной для вас она была?

— Мы понимали, что рано или поздно братья и Игнашевич закончат карьеру. Но в любом случае это неожиданно, когда раз – и ты теряешь сразу всех! Неожиданно и волнительно. На первом летнем сборе в Австрии поначалу тренировались всего 12 человек! Успокаивало то, что мы были в продвинутой стадии переговоров сразу по нескольким новичкам. Но мы понимали: август для нас в любом случае будет сложным. Надо построить новую команду, и при этом она должна побеждать. Я не могу сказать, что период вливания новых игроков прошёл болезненно. Но при этом и не плавно. Наверное, так и должно было быть. Насколько быстро нас покинули ветераны, настолько же быстро мы постарались и обновить нашу команду. Мы поняли потенциал новых игроков, и ребята сами поверили в себя. В Лиге чемпионов и чемпионате мы выступили на юношеском задоре.

— Как идёт поиск лидера? Есть Акинфеев, но его влияние на игру ограничивается своей штрафной. Есть Дзагоев, но он много пропустил из-за травм.

— Лидера назначить нельзя. Он должен сам вырисоваться в процессе игры, сборов. Есть лидеры, которые могут мотивировать словом в раздевалке – как Акинфеев. А есть те, кто показывает своим примером. К сожалению, после ухода Васи мало кто может так же подсказывать, как это делал он. Поэтому больше приходится показывать именно примером. В этом смысле у нас в каждой линии есть игроки, которые готовы взять на себя роль лидера – в самых сложных матчах. В защите это Родриго Бекао – несмотря на то что он не говорит по-русски. Но отдельные фразы он уже выучил и знает, как мотивировать игроков, которые рядом. В полузащите неплохо проявляет себя Бистрович, который уже достаточно хорошо выучил русский язык. А что касается группы атаки, тут лидерство могут взять на себя разные игроки – Сигурдсон, Влашич, Чалов, Эрнандес, тот же Дзагоев, когда он находится на поле.

В ЦСКА появился ещё один лидер. Неожиданно Четыре наблюдения из Кампоамора.

— Вы дважды упомянули Василия Березуцкого. Вы как-то ограничивали его в том, как надо влиять на коллектив, советовали что-то?

— Надо понимать, что какое-то время я провёл в ЦСКА в качестве помощника Леонида Викторовича, и Вася меня достаточно хорошо знал. У него не было никакого стеснения. Но при этом он всегда чётко знал, когда надо остановиться. Да, бывали и переборы с его стороны, но многие его слова были по делу. Он многое подмечает и умеет надавить на любого человека, чтобы тот проявлял свои лучшие качества. Это касается не только игры и тренировочного процесса, но и бытовых вопросов. Если бы его кто-то пробовал ограничить, это был бы уже не Вася Березуцкий, а кто-то другой.



— Вы любите, когда игроки при вас говорят?

— Конечно. Люблю, когда шутят. И даже если это шутка надо мной, никаких обид нет. Это мог делать Вася, способны сейчас Набабкин и Дзагоев. Это вполне нормальная ситуация, когда футболисты могут посмеяться надо мной. Я всегда готов поддержать эту шутку.



— Какие поводы могут быть для шуток над вами?

— Ненароком брошенное неправильное слово. Любой косяк, который ты совершил, они обязательно подметят. Как ты пошёл, как говоришь, как ведёшь тренировочный процесс, к кому ты как относишься, какие ситуации бывают в быту – всё это сканируется. Надо всегда вести себя чётко и правильно. Любое твоё действие может быть истолковано не так.



Мы всегда говорим: в коллективе на любой тренировке должно быть очень хорошее настроение. Никому не запрещается говорить, шутить. Но работа не должна быть развлечением. Это важно. Футболисты должны качественно, интенсивно, агрессивно тренироваться, но делать это в удовольствие.

«Щитки остались в наследство от Березуцкого. Только Вася об этом не знает…» Константин Кучаев ответил на вопросы болельщиков. Откровенно и с юмором.

— Что злит вас в работе? Чего не можете разрешить футболистам?

— Особенно важно, когда отрабатываются тактические элементы. Футболисты понимают, что это надо, но когда начинаешь говорить о тактике без игровой ситуации, им становится скучно. И если футболист где-то невнимателен, не слушает или повторяет одни и те же ошибки, тогда берегись. Если даже мои слова не дойдут – а они могут быть в разной форме, – я просто могу отправить футболиста с тренировки и поставить на его место кого-то другого. Это сразу всех мотивирует. В тактических элементах должна быть стопроцентная концентрация. Если мы говорим о каком-то квадрате, тут тоже нужно разделять хорошее настроение и развлечение. Если футболист начинает развлекаться, это никакому тренеру не понравится. Всё должно быть в удовольствие, но не должно быть развлечения на поле.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат

Опыт, книги

— Вы читаете много переводной профильной литературы. Что черпаете для себя в этих книгах?

— Надо понимать, что опыт и знания – это разные вещи. Опыт приобретаешь, проходя какой-то путь в чемпионате, в Лиге чемпионов. А есть знания. Вот эти все книги – они восполняют пробелы в образовании. А пробелы в образовании, как и в любой другой профессии, будут всегда. Любое чтение, фраза, предложение помогает устранять эти пробелы. Это может касаться тактики, управления коллективом, выхода из сложной ситуации, упражнения, которое ты видишь.



— Что вас больше всего потрясло из прочитанного?

— В своё время мне очень понравился перевод книги Свена-Йорана Эрикссона. Это была одна из первых книг, которые мне попались по управлению коллективом. Он описал случай, который очень запал мне в душу: они с «Лацио» приехали играть кубковый матч с «Наполи» времён Марадоны. «Лацио» легко выигрывает. После матча к Эрикссону подходит Марадона, хлопает по плечу: «Ничего, через три дня приедете к нам на игру чемпионата – там и посмотрим». «Приезжаем, — продолжает Эрикссон, — на игру чемпионата. Через 15 минут после начала подползает мой защитник и спрашивает: «Что мне делать с Марадоной?». А я и сам не знаю, что с ним делать. Не знаю, какой совет дать, потому что Марадона играл как бог. Остановить – невозможно». Эта фраза мне запомнилась.



Очень нравятся философия и суждения Юргена Клоппа. Его умение разрядить атмосферу, сказать фразу, которая глубоко укореняется в сознании. К примеру, вот: «Мы играем в субботу, потом в четверг и снова в субботу, и только после этого у нас будет выходной. Первый за 1238 дней». Слушать Клоппа – одно удовольствие. Когда он работал с «Боруссией», я наблюдал за ним в Ла-Манге. Мне по душе пришлось его управление коллективом, его общение с ребятами, непринуждённая аьмосфера, тренировочный процесс. Эрикссон и Клопп – их в разных ситуациях можно читать, смотреть. И, конечно, очень поучительна книга сэра Алекса Фергюсона, который как никто другой мог зарядить команду своей энергетикой. Он чётко описывал ситуации с ван Нистелроем, Роналду, Кином, Бекхэмом и всё управление громадным проектом под названием «Манчестер Юнайтед».

— Был ли в вашей тренерской жизни, может быть, на заре карьеры матч, проигранный заранее?

— Был случай с «Андерлехтом» в квалификации Лиги чемпионов. Пришёл на пресс-конференцию в спортивном костюме. Журналисты посмотрели: кто-то зашёл и зашёл. Пресс-атташе говорит: «Вот главный тренер». А они: «Не, ты чего? Кого ты привёл? Давай главного тренера» (смеётся). Был случай с «Левски». Меня спросили: «Зачем вы сюда приехали?». «Приехали победить», — говорю. Дружный хохот пошёл по залу пошёл. 1:0 мы в итоге выиграли…



А что касается конкретно вопроса, то было два случая. Не могу сказать, что мы давали посыл команде проиграть, но слишком загрузили её информацией. Это игра в Минске БАТЭ против «Барселоны» — против той ещё «Барселоны». Сегодняшние «Ливерпуль», «Сити», «Бавария» и та же «Барселона» ещё не приблизились к той игре, которую показывали Хави, Месси, Иньеста и все, кто был с ними на футбольном поле. Против той команды играть на самом деле было невозможно. У нас был план на игру, но Гвардиола вышел на первой минуте, посмотрел, как мы располагаемся, и тут же дал указание: «Кейта, идёшь в нападение, потому что в центре поля ты нам не нужен». Дани Алвесу говорит: «Они там пробуют через левый фланг выходить – останься в защите, а мы здесь справимся». И всё, у нас весь план рухнул. 5:0 «Барселона» выиграла. До сих пор помню, как было стыдно, потому что понимал абсолютное бессилие. Хотелось как можно быстрее уйти с поля.



И такой же матч был в Барселоне. По сути, там играла «Барселона-В», но стиль был тем же. Играть против неё было невозможно. Мы проиграли 0:4. «Барселона» держала мяч по 40-50 секунд, а мы даже не успевали вступить в отбор. В какой-то момент мы всё-таки вышли в контратаку. И тут Месси ускорился на 40 метров, чтобы забрать мяч. Это очень сильно впечатлило.



Ещё мне стыдно за первый матч Лиги чемпионов против «Реала». Игуаин тогда сказал после игры: «Соперник дал нам столько пространства, что мы не знали, как им пользоваться». Такие вещи заставляют тебя очень сильно учиться.

Фото: pfc-cska.com

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Понимание команды, тактика

— Слуцкий рассказывал о своём главном шоке, когда он только перешёл в ЦСКА. Его многолетние методы работы не работали в этой команде, так как там был другой состав исполнителей – более профессиональный и амбициозный. Но потом они заработали. Ваши методы в ЦСКА заработали сразу?

— Когда я был помощником Леонида Викторовича, он всё чётко охарактеризовал — как отдельно взятых футболистов, так и всю команду. Он говорил, что работает с ними, а что абсолютно нет, рассказывал, чем можно мотивировать ребят. У меня было представление, что может пройти, а что нет.



Была ситуация с поздравлением команды после победного матча. Когда я попробовал это сделать, Вася Березуцкий сказал: «Давай не будем заниматься этой хренью». Всегда нужно понимать, что идёт коллективу, а что нет. Нужно найти компромисс с игроками, чтобы они тебя приняли. А если навязывать команде то, что ей не идёт, коллектив может тебя отторгнуть. Слуцкий сначала был одним целым с командой, а потом уже плавно навязывал какие-то свои вещи.

— Как понять, что команда готова – к матчу, сезону?

— Первый момент — реакция команды, если она проигрывает. Она показывает характер и ментальность команды. Второй – физическая готовность. Здесь оценка видна за неделю или две до возобновления чемпионата. Тут ты видишь всё по показателям. Третий момент – тактика. Важно, насколько команда всё воспринимает. Для меня значимо, чтобы футболисты научились распознавать игровые ситуации. Это касается и атаки, и того, как мы системно защищаемся.



— Все обсуждают игру в три центральных защитника на этих сборах. Что для вас эта схема сегодня?

— Когда я называю состав на игру и расположение футболистов на поле, у меня нет такого, чтобы я сказал: «У нас сегодня три центральных защитника». Очень важно, как действуют футболисты на отдельных позициях. Например, если у нас нет сегодня Магнуссона, а есть Щенников на этой позиции – то это схема в три защитника или три центральных защитника? Щенников с Набабкиным играют с Бекао, Фернандес – глубоко в атаке, и роль того же Облякова в позиции меняется. Мне важно, чтобы все детали знала команда, а не то, как это называть – в три, четыре или два защитника. Важны варианты перестроения команды, а не цифры, которые нарисуют специалисты.

«Перед «Реалом» Гончаренко произнёс очень важные слова…» Защитник ЦСКА Никита Чернов вспоминает Лигу чемпионов и надеется уже весной стать чемпионом России.

— Какой лучший матч в вашей карьере?

— Я не пересматриваю какие-то игры, даже самые удачные. Конечно, можно вспомнить некоторые матчи – с «Реалом», например. Но он не был столь энергичным, каким бы мог быть. Была игра с «Баварией», когда мы с БАТЭ заставили соперников работать последние 30 минут матча на максимуме. Очень большое удовольствие мне доставили матчи с лондонским «Арсеналом», когда мы доминировали на протяжении 60 минут, а потом из нас выпустили пар. Также удовольствие доставила игра с «Лионом» на выезде, матч «БАТЭ»- «АЗ Алкмаар», когда мы выиграли 4:1. Против нас тогда играли Вернблум и Эльм, два будущих футболиста ЦСКА. Во внутреннем чемпионате тоже было много хороших матчей, например, с «Локомотивом», когда мы обыграли их дома с крупным счётом, были матчи с «Зенитом». Какую-то одну игру я выделить не могу.



— Возможно ли выиграть чемпионат, собрав команду чуть ли не с нуля перед сезоном? Неважно, идёт речь о ЦСКА или нет.

— Это не совсем верный подход. У нас самый напряжённый чемпионат среди всех топ-лиг. Если говорить о пятёрке, то понятно, что «ПСЖ» – чемпион во Франции, «Бавария» — в Германии, хотя «Боруссия» в этом году может поставить это под сомнение, в Англии что-то постоянно меняется. В Италии – «Ювентус», «Барселона» или «Реал» в Испании, но там может вмешаться «Атлетико». У нас же за последние годы это были ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Ростов», который мы обходили на самом флажке. В этом плане наш чемпионат достаточно интересный, потому что каждый год он непредсказуем. Нельзя сказать, что у нас полностью новая команда, костяк у нас сохранялся – это Дзагоев, Акинфеев, Набабкин и Бистрович. Вырос и Чалов. Изменения произошли глобальные, но нельзя сказать, что мы полностью обновили команду.



У нас был каркас, на котором мы сделали команду. Плюс нам помогают победы. И, разумеется, победные традиции, которые заложены в генетике ЦСКА – и футбольном, и хоккейном, и баскетбольном.