Самый спорный момент дня: судья лишил «Аякс» гола

Система VAR теперь и в Лиге чемпионов. На счастье «Реала».

Перед матчем в Амстердаме наибольшее внимание СМИ и болельщиков было приковано к монументальной фигуре Серхио Рамоса. Повод был серьёзный — 600-й матч капитана «бланкос» за мадридский клуб. Но на поле главным действующим лицом оказался не легендарный защитник и вообще не игрок — рефери. За пять минут до перерыва словенский арбитр Дамир Скомина поверг в уныние переполненную арену имени Йохана Круиффа. При содействии электронного помощника.

Дело было так. На 38-й минуте «Аякс» заработал два угловых подряд. После навеса со второго де Лигт нанёс сильный удар, Тадич махнул ногой мимо мяча, и Куртуа потащил удар Матейса. Мяч отскочил к Тальяфико, который головой переправил мяч в сетку мимо голкипера! Трибуны взревели, но их радость была преждевременной. Не уверенный в легитимности гола, Скомина прибег к помощи VAR — первый случай в истории Лиги чемпионов.

Посмотрев повтор, Дамир взятие ворот отменил, усмотрев крошечный офсайд у Тадича, причём не в моменте с его ударом, а тогда, когда бил Тальяфико (фото прилагается).

Скомина отменил гол в матче «Аякс» — «Реал»

Дамир Скомина смотрит видеоповтор… Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

… и отменяет взятие ворот Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Футболисты «Аякса» на удивление смиренно восприняли резонансное решение арбитра. В соцсетях, разумеется, тотчас разыгралась буря. Антимадридисты язвят и негодуют. Полюбуйтесь сами. Главный герой фотожаб — ну конечно же, Флорентино Перес, президент «Реала».

Пикантности ситуации придаёт тот факт, что изначально игру должен был обслуживать другой рефери — Шимон Марциняк. Но буквально за пару дней до матча УЕФА осуществил перестановку в судейской бригаде, отправив поляка следить за видеоповторами. А на первый план вышел Скомина.

Во втором тайме словенец принял ещё одно неоднозначное решение. Вы не поверите — снова в пользу фаворита. Второй результативной атаке испанцев предшествовал фол с их стороны в середине поля. Рефери его, похоже, не заметил.