Головин ушёл, хромая. Зато «Монако» победил

Шесть дней назад Александр Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», был заменён по ходу второго тайма. После игры главный тренер «Монако» Леонарду Жардим предположил, что команда как минимум на полмесяца потеряла полузащитника сборной России. «Судья не увидел нарушение против Головина, – выразил своё разочарование ситуацией португалец. – Игрок «Монпелье» даже не получил жёлтой карточки. Вероятно, Александр выбыл на две-три недели. Его лодыжка приобрела фиолетовый оттенок».

К счастью, медобследование показало, что связки не задеты, поэтому Головин быстро вернулся к тренировкам, а сегодня вышел в основе на матч с «Нантом». Он опять действовал в группе атаке – на позиции центрального полузащитника. При этом с флангов центрфорварда Радамеля Фалькао поддерживали Маркуш Лопеш (слева) и Желсон Мартинш (справа), которого уже можно назвать лучшим зимним приобретением монегасков. За игрой Головина среди прочих наблюдали владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев и будущий вице-президент клуба Олег Петров, готовящийся заменить уволенного на днях Вадима Васильева.

У Головина уволили начальника. Одним русским в «Монако» стало меньше Дмитрий Рыболовлев указал на дверь вице-президенту клуба Вадиму Васильеву.

Первое значимое событие в матче «Монако» – «Нант» случилось на 9-й минуте. В этот момент на трибунах стадиона «Луи II» раздались аплодисменты. Таким образом болельщики обеих команд почтили память погибшего экс-нападающего «Нанта» Эмилиано Салы, выступавшего под девятым номером. Кстати, в составе гостей отсутствовал защитник Николя Паллуа, который с разрешения клуба отправился в Аргентину на похороны Салы.

Игра «Монако» ещё далека от идеала, но уже начинает что-то проглядываться. Иногда у команды Жардима получались хорошие взаимодействия в атаке, когда всё делалось в такт. До перерыва монегаски нанесли пять ударов (все – в створ), тогда как «канарейки» лишь раз пробили мимо цели. Гол на 13-й минуте хозяева забили в результате быстрого выпада, в котором участвовали все четыре игрока атакующей группы. Правда, как раз у Головина оказалась вспомогательная роль – он отвлёк на себя защитников.

Фалькао отдал пас на Лопеша, тот прострелил чуть-чуть сильно для того, чтобы к мячу успел россиянин, но точно на ногу Мартинша. Арендованный у «Атлетико» 23-летний игрок забил уже два гола и сделал три голевые передачи в четырёх матчах за монегасков. Зато в конце первого тайма Головин своей передачей создал прекрасный момент для Фалькао: колумбиец нанёс удар головой и попал в голкипера «Нанта» Чиприана Тэтэрушану.

В начале второго тайма Головин получил жёлтую карточку за опасную игру в отборе. Александр едва не попал открытыми шипами в ногу защитнику Диего Карлосу, которого «Нант» прошлым летом отказался продавать в «Зенит» за 15 млн евро. Хорошо, что полузащитник попал в мяч, а не в голеностоп бразильца, иначе монегаски опять потеряли бы удалённого игрока.

По истечении часа игры Головин (в связи с заменой Лопеша) передвинулся на левый фланг полузащиты. Как раз слева он создал ещё один опасный момент за счёт обыгрыша и прострела, однако голкипер «Нанта» прочитал эпизод и сыграл на перехвате, кроме того, Александр пытался забить ударом из-за штрафной – мяч прилетел прямо в руки Тэтэрушану. За 10 минут до конца уставший Головин после своего рывка дал скамейке понять, что его пора менять. Вместо россиянина на поле появился новичок Жорж-Кевин Н’Куду.

В целом Головин провёл неплохой матч: сделал 37 передач с точностью 70%, в его активе ключевая передача, удар по воротам, два отбора и один вынос мяча из собственной штрафной. Монегаски достаточно уверенно удерживали преимущество над «Нантом», у которого впереди почти ничего не получалось, а вот в концовке едва не пропустили. Благодаря минимальной победе «Монако» уходит из зоны вылета и «стыков».