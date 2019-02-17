«Валенсия» хочет выкупить Черышева. Но, может, и китайцы поборются за него?

В субботу стало известно, что «Валенсия» собирается по окончании сезона выкупить у «Вильярреала» права на Дениса Черышева. Marca сообщила о готовности руководства валенсийцев заплатить за атакующего полузащитника сборной России 7 млн евро. Если бы эта информация появилась три недели назад, болельщики «Валенсии», наверное, забросали бы офис клуба яйцами, камнями или какой-нибудь взрывчатой смесью. Тогда Черышева критиковали за низкое качество игры, освистали на «Месталье» после замены. Но последние шесть матчей Денис провёл на очень высоком уровне, напомнив, что он вообще-то был звездой ЧМ-2018. Забил три гола, сделал две голевые передачи, а, главное, полезно работал на команду, играя не только на позиции левого полузащитника, а ещё и в роли нападающего. Три дня назад Черышев помог «Валенсии» победить «Селтик» в Глазго в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счётом 2:0, поучаствовав в обоих голах испанской команды. Денис заставил критиков замолчать: лучшего момента для решения вопроса с его контрактом не придумать.

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Черышев попал в основу и на встречу с «Эспаньолом». Между тем в стартовом составе каталонцев дебютировал зимний новичок – лучший бомбардир чемпионата Китая У Лэй, забивший больше Халка и других звёзд самой богатой лиги мира. До этого левый вингер дважды выходил на замену, но тяжёлая травма Пабло Пьятти открыла ему дорогу в основу. Можно представить, какую аудиторию собрала трансляция этого матча, если за дебютом У Лэя в Испании следили более 40 млн человек. Очевидно, ещё никогда матч с участием Черышева на клубном уровне не собирал у экранов столько телезрителей, сколько сегодняшний. К примеру, согласно публиковавшимся данным, игру плей-офф ЧМ-2018 Россия – Испания посмотрели в нашей стране 24 млн человек, а во всём мире – 306,4 млн. Телекамеры иногда выхватывали крупный план У Лэя – понятно, с какой целью. На трибунах «Местальи» жевали бутерброды китайские туристы.

Черышев был очень активен с первых минут, а «Валенсия» с удовольствием атаковала его левым флангом. Россиянин сделал несколько потенциально опасных кроссов в штрафную, однако они не завершились по-настоящему голевыми моментами. В первом тайме Денис совершил 36 касаний мяча – больше, чем любой другой игрок атакующей группы команды Марселино Гарсии Тораля. Но лучшую возможность забить до перерыва хозяева имели после выпада правым полуфлангом, когда Кевин Гамейро получил проникающую передачу и попал в штангу. Пару раз пытался пробить Черышев. Однажды Денис своим прессингом спровоцировал ошибку защитника, после чего получил мяч от Гамейро и нанёс удар из-за штрафной – выше цели.

Что касается У Лэя, то, кажется, партнёры пока ему не особо доверяют. У него было в первом тайме лишь 15 касаний мяча – меньше всех. В некоторых эпизодах китаец неплохо открывался и не получал передачи. Хотя играть он явно умеет. Запомнился тонкий пас в его исполнении в позиционной атаке «Эспаньола», кроме того, шустрый. У Лэй едва не опередил Эсекиеля Гарая, откликнувшись на прострел с правого фланга

Во втором тайме давление со стороны «Валенсии» возросло, хозяева много атаковали через фланги. Черышев совершил ещё несколько кроссов. Убойный момент на исходе часа игры упустил Дани Парехо: бил без сопротивления с семи метров – попал во вратаря Диего Лопеса. В этом эпизоде валенсийцы претендовали также на пенальти, но бог видеоповторов решил, что на сегодня скандалов с системой VAR достаточно.

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У Лэя заменили на 71-й минуте. Он ограничился одним ударом по воротам при 23 касаниях мяча. Пока ему далеко до того, чтобы стать звездой Примеры. Но, может, хотя бы Черышев понравился китайцам в матче «Валенсия» – «Эспаньол», и руководитель какого-нибудь клуба местной Суперлиги захочет побороться за звезду ЧМ-2018? Правда, после перерыва Денис в целом сыграл менее остро, вдобавок получил небольшое повреждение: россиянину несколько минут оказывали помощь за пределами поля. В его активе 62 касания мяча, два удара и ни одной точной передачи под удар.

«Валенсия» выдала четырнадцатую ничью. Возможно, просто не хватило сил после матча с «Селтиком», чтобы дожать «Эспаньол». Никто в чемпионате Испании так часто не делит очки с соперником.