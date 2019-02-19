Скопинцев – отличный трансфер для «Краснодара». Но есть один вопрос

Самый желанный футболист на рынке

В марте Скопинцеву исполнится 22 года, и к этому времени он успел превратиться в одного из самых интересных и перспективных игроков нашего чемпионата, к которому в последние трансферные окна стабильно присматривались ведущие клубы России. Ранее сообщалось об интересе «Спартака», задумывался о покупке «Зенит», а оказался он в итоге в «Краснодаре».

Скопинцев – футболист с характером и непростой судьбой. Он вырос в Воронеже в неполной и не очень богатой семьей, там же начинал футбольный путь, затем привлёк внимание скаутов «Динамо», после пяти лет в академии «Динамо» оказался в «Зените», а спустя два года по совету Анатолия Тимощука уехал в «Лейпциг».

Но раскрылся и засверкал Скопинцев уже после возвращения в Россию. В 2016-м он перешёл в «Ростов», перебрался в «Балтику» на правах аренды, провёл в Калининграде очень сильную первую половину сезона-2017/18 – и донской клуб с радостью вернул окрепшего юношу назад. Сейчас Дмитрий – основной левый защитник «Ростова».



А подробно о своём футбольном пути Скопинцев лучше всех рассказал сам в интервью «Чемпионату».

Огненное интервью с новичком «Краснодара» Скопинцевым Мы поговорили с футболистом, когда он еще играл за «Ростов».

Плюсы и минусы

Хотя Скопинцева и называют левым защитником, он всё же футболист атакующего плана. У него отличная скорость, хороший дриблинг (как правило со смещением в центр), скоростное ведение мяча левой ногой, сильный удар. Отсюда же вытекают и минусы: пока он себя проявлял только в схеме 3-5-2 в роли латераля, а как себя будет чувствовать при модуле 4-Х-Х – большой вопрос. С точки зрения обороны Дмитрий играет неидеально, у него есть проблемы с выбором позиции и концентрацией. Хотя при высоком прессинге за счёт высокой мобильности и жёсткости он справляется неплохо.

Конкуренция с «Зенитом»

Чаще всего этой зимой Скопинцева сватали в Санкт-Петербург, где команда Сергея Семака испытывала кадровые сложности на левом фланге обороны: Набиуллин не прогрессирует, контракт с Черновым расторгнут, а Жирков только-только возвращается после тяжёлой травмы. Мы прекрасно знаем, что если «Зенит» сильно захочет игрока, то найдёт способ его заполучить чуть ли не любой ценой. Но петербуржцы всё же не стали бросать все финансовые ресурсы на эту сделку, а в какой-то момент перешли к кандидатуре Акуньи из «Спортинга». Вероятно, как раз по вышеназванной причине: Скопинцев не совсем защитник.

Зачем он «Краснодару»

У «быков» уже есть сильный левый защитник с атакующей ментальностью – эквадорец Рамирес. Также на этой позиции может сыграть универсальный Стоцкий, но его пока оставим за скобками. Напрашивается вопрос: если клуб берёт достаточно дорогого и амбициозного футболиста (а игрок – соглашается на переход после разговора с руководством и тренером с надеждами иметь стабильную практику), то он ведь наверняка видит его не просто в обойме, а в стартовом составе?



Поэтому интересно, будет ли Скопинцев конкурировать с Рамиресом или, возможно, эквадорца готовят к продаже. А может, Дмитрий с его атакующими навыками будет рассматриваться на позиции выше?

Показаители Дмитрий Скопинцев Кристиан Рамирес Матчей (минут) 17 (1461) 22 (1739) Голы 1 0 xG (ожидаемые голы) 1,68 0,96 Удары за 90 минут (в створ) 1,42 (21,74%) 1,71 (30,3%) Голевые передачи 2 2 Навесы за 90 минут (точные) 5,54 (25,56%) 4,3 (44,58%) Обводки за 90 минут (успешные) 8,69 (64,54%) 4,71 (69,23%) Касания в штрафной за 90 минут 1,54 0,72 xA (ожидаемые голевые передачи) 1,45 2,26 Единоборства в обороне за 90 минут (победные) 6,28 (24,51%) 5,95 (30,43%) Перехваты за 90 минут 4,13 3,93

В любом случае «Краснодар» стоит поздравить с классным трансфером: в команде появился новичок с русским паспортом и очень светлым будущим.



При подготовке материала использованы данные WyScout.