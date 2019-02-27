Кубок Испании. «Реал» — «Барселона». LIVE!

Кубок Испании. «Реал» — «Барселона». Текстовая трансляция

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22:15. Мадрид. Сейчас.

22:11. Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо заявил, что на месте главного тренера «Реала» Сантьяго Солари включил бы в стартовый состав Гарета Бэйла.



«Думаю, Бэйл чем-то расстроен. Но его цель — вернуться в стартовый состав. Он вышел на замену и забил дважды. Конечно, он не может быть доволен ролью запасного.



У каждого великого игрока были моменты разочарования. В такие моменты не хочется праздновать голы. Не нужно забывать, что футболисты тоже люди, иногда сложно скрыть эмоции.



Бэйл — большой игрок, умеющий приносить результат, что доказал в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, забив потрясающий гол. Я бы советовал Солари поставить на него в матче с «Барселоной», выпустив в стартовом составе. Выход в финал очень важен фанатам и игрокам «Реала», — приводит слова Ривалдо Daily Express.

Не послушался Солари.

22:07. Составы.

«Реал»: Кейлор Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Лукас Васкес, Бензема.



«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Серхи Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.

22:05. В последних Кубках Испании было так.

22:00. Добрый вечер! У нас сегодня суперфутбол! «Реал» и «Барселона» играют ответный кубковый полуфинал. В Каталонии был счёт 1:1. Начало в 23.00 по Москве.