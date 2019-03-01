Лодыгин дебютировал за «Олимпиакос». Не стоило

Юрий Лодыгин сыграл первый матч за греческий «Олимпиакос». В Кубке Греции его команда встречалась с середняком лиги «Ламией» и считалась явным фаворитом пары.

Первая игра закончилась со счётом 3:3, но дома-то «Олимпиакос» должен был побеждать. По игре всё к тому и шло. Хозяева взялись делать то, что от них ожидали, и к концу игры обколотили чужие ворота. 39-1 по ударам, но вы же уже поняли, что дело как раз в единичке.



В начале второго тайма в штрафную пошёл навес с фланга, и ворота Лодыгина расстреляли почти в упор. Шансов спасти почти не было, но неловкость момента в том, что Юрий даже не попытался спасти команду от гола. Вместо этого прямо во время эпизода начал высказывать претензии боковому и кричать об офсайде.

Офсайда, конечно же, не было. А гол — был. С единственного удара в створ ворот за игру. «Олимпиакос» проиграл 0:1 и вылетел.

Лодыгин, напомним, уехал в Грецию за игровой практикой, но уселся за голкипера сборной Португалии Жозе Са. На банке он провёл уже шесть матчей, а после такого дебюта вряд ли получит шанс в ближайшее время. Болеем за Юру, но пока он просто сменил скамейку в Петербурге на вариант потеплее.