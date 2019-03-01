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Бернд Шустер назвал Тони Крооса дизельным трактором

Тони Кроос, «Реал»
«Чемпионат»
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Шустер наехал на Крооса. Хавбек «Реала» ответил одним словом
Досталось даже Арбелоа.
Футбол / Испания

Немецкий полузащитник Бернд Шустер выступал за «Барселону» (1980-1988) и «Реал» (1988-1990), а затем полтора года тренировал мадридский клуб (2007-2008). Сейчас Шустер не связан ни с одной командой, его последним местом работы был китайский «Далянь Инфан», но немец по-прежнему часто появляется в СМИ с резкими комментариями. Вы без проблем найдёте его критику в адрес клубов, с которыми он был связан. Вот его высказывания про:

конец «Барселоны» как команды;
игрока «Реала», который возомнил себя Марадоной и Роналду;
Дембеле, который не заслуживает попадания в «Барселону»;
Роналду, у которого ушла жажда побед.

Теперь от словоохотливого Шустера досталось соотечественнику Тони Кроосу. Очередной хит звучит так: «Эта полузащита не смогла переиграть даже «Жирону». Кроос вообще превратился в дизельный трактор», – сказал Шустер в программе El Transistor на радио Onda Cero. Досталось и другому футболисту «Реала» – Карвахалю. Шустер пошутил, что он бегает в сапогах Арбелоа.

Шустер: Кроос превратился в дизельный трактор

Тони Кроос в ответ на запись «Бернд Шустер назвал Крооса дизельным трактором» написал в твиттере: «Кто???», видимо, делая вид, будто не знает о существовании Шустера.

Комментарии к лаконичной записи Крооса оставили более тысячи человек. Один из них — Арбелоа, который написал: «Больше и добавить нечего». Хотя подписчики нашли что добавить. Например, гифку с клоунами и подпись: «Так сейчас выглядит мадридский состав».

Реакция фолловеров Крооса не требует комментариев.

В субботу «Реал» примет «Барселону» на своём поле в матче 26-го тура. Прямую трансляцию смотрите здесь.

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