«Борнмут» проиграл «Ман Сити» при 18% владения мячом. Счёт ударов – 0:23!

«Манчестер Сити» одержал очередную важную победу в борьбе за чемпионство, переиграв в 29-м туре АПЛ на выезде «Борнмут». Вроде бы ничего особенного. Минимальный выигрыш со счётом 1:0 свидетельствует об упорном, возможно, равном характере борьбы. И только при взгляде на статистику становится понятно, что играли команды с разных планет. Хозяева владели мячом лишь 18% игрового времени, а по ударам по воротам проиграли – 0:23! Подобного преимущества в футболе, пожалуй, сразу и не вспомнишь.

Между тем «Борнмут» – вовсе не аутсайдер чемпионата Англии. Команда Эдди Хау занимает 12 место в АПЛ, а сам 41-летний тренер считается очень интересным специалистом. Говорят, он может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Маурисио Почеттино в «Реал». Правда, в конце осени и зимой дела у его «Борнмута» шли не здорово: 13 поражений в последних 19 матчах. Мешали в том числе кадровые проблемы.

Как бы то ни было, случившееся в матче с «Ман Сити» настоящий позор. Играть дома 90 минут без мяча и ударов по воротам – значит, плюнуть в собственного болельщика. Хозяева ничего не сделали даже после того, как пропустили на 55-й минуте от Рияда Мареза. Алжирец забил ударом в ближний угол с нескольких метров. В этой атаке поучаствовал и экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко, доставивший мяч в штрафную. Всего же за матч левый защитник сделал 123 касания (второй результат после Кайла Уолкера) и выполнил 101 передачу при 96% точности.

Вот такая «тренировка с повышенной ответственностью» получилась у гостей. Возможно, Хосеп Гвардиола даже вздремнул по ходу встречи. «Ман Сити» опять вышел на первое место, однако «Ливерпуль» вернёт себе лидерство по набранным очкам, если завтра выиграет в дерби у «Эвертона». Юргена Клоппа ждёт совсем иной уровень сопротивления.